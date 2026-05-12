„Joacă și taci!” Ironii între Gavi și Vinicius, la El Clasico. Cum a încercat starul lui Real Madrid să-i provoace pe catalani

BARCELONA - REAL MADRID 2-0. Gavi (21 de ani), mijlocașul catalanilor, a intrat într-un confict cu Vinicius (25 de ani), starul brazilian al rivalei, iar la finalul partidei a explicat ce s-a întâmplat.

În timpul partidei de pe Camp Nou, Vinicius a avut mai multe contre cu fanii Barcelonei.

Gavi a simțit nevoia să intervină, după ce starul celor de la Real Madrid le-a arătat în mai multe rânduri suporterilor blaugrana faptul că gruparea de pe „Bernabeu” are 15 Ligi ale Campionilor în palmares.

„Balonule de Aur, taci!”, l-a ironizat fotbalistul catalanilor.

Gavi, despre conflictul cu Vinicius: „ I-am spus: joacă și taci!”

Discuția nu s-a oprit nici după ce Joan Garcia, Cubarsi și Gonzalo au intervenit pentru a-i despărți. Vinicius s-a apropiat din nou de Gavi și l-a întrebat:

„Ce vrei, frate? Ce vrei? Eu sunt calm”.

Gavi i-a răspuns scurt: „Taci. Hai, joacă. Joacă și taci”, informează sport.es.

La finalul meciului, jucătorul crescut la academia Barcelonei a explicat ce s-a întâmplat:

„I-am spus să-și țină gura. Sunt un jucător impulsiv, și el e la fel… Dar ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren. E fotbal”, a explicat Gavi pentru sursa citată.

Barcelona a câștigat El Clasico prin golurile marcate de Marcus Rashford, în minutul 9, și Ferran Torres, în minutul 18.

Astfel, catalanii au câștigat matematic al 29-lea titlu din istorie și al doilea consecutiv în La Liga.

