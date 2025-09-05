Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”

Mike Tyson (59 de ani) și Floyd Mayweather Jr. (48 de ani), două dintre cele mai emblematice nume ale boxului, se vor întoarce în ring.

Retrași de mult timp din activitate, cei doi pugiliști se vor întâlni într-un meci demonstrativ.

Potrivit presei britanice, cei doi au semnat deja contractele pentru acest duel care va avea loc în primăvara anului 2026.

Mike Tyson și Floyd Mayweather Jr. vor lupta într-un meci demonstrativ

Organizatorii meciului sunt CSI Sports și Fight Sports, însă data și locația exacte nu au fost încă anunțate.

„Acest meci este ceva ce nici eu și nici lumea nu am crezut că se va întâmpla. Boxul a intrat într-o nouă eră a imprevizibilului, iar acest meci este cât se poate de imprevizibil.

Încă nu-mi vine să cred că Floyd vrea cu adevărat să facă asta. Va fi dăunător pentru sănătatea lui, dar el vrea să o facă, așa că a semnat și se va întâmpla!”, a declarat Tyson, conform Daily Mail.

Floyd Mayweather are un record profesional de 50-0 (50 victorii, 0 înfrângeri), ceea ce îl face unul dintre cei mai mari boxeri din istorie. Lupta, fiind una demonstrativă, nu îi va afecta recordul, indiferent de rezultat.

Mayweather a luptat profesionist ultima dată în 2017, în fața lui Conor McGregor, cunoscut luptător MMA.

„Fac asta de 30 de ani și nu a existat niciun luptător care să-mi umbrească moștenirea. Dacă fac ceva, va fi măreț și legendar. Sunt cel mai bun în box.

Acest duel special le va oferi fanilor exact ceea ce își doresc”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Mayweather Jr. a mai urcat de câteva ori în ring după retragerea sa, ultima oară într-un meci demonstrativ cu John Gotti III, nepotul celebrului mafiot american John Gotti, în august 2024, la Mexico City.

Tyson s-a retras din boxul profesionist în 2005, dar ultimul meci al lui său a fost o înfrângere împotriva lui Jake Paul, care a avut loc la AT&T Stadium din Dallas, Texas, într-o altă luptă demonstrativă.

Duelul a fost live pe Netflix și a atras anul trecut 108 milioane de spectatori, iar așteptările sunt ca meciul dintre Tyson și Mayweather să genereze un interes și mai mare în rândul fanilor boxului din întreaga lume.

