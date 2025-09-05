Cazul Blănuță: „Asta e decizia” Patronul lui Dinamo Kiev s-a implicat după ce fanii au cerut rezilierea contractului: „Nu va juca dacă…”

Vladislav Blănuță, 23 de ani, a semnat cu Dinamo Kiev, dar transferul ar putea fi anulat din cauza postărilor sale pro-ruse.

Ce a spus despre acest caz Igor Surkis, președintele și proprietarul clubului ucrainean.

Transferul lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a devenit un caz special.

Ar putea să fie anulat înainte ca jucătorul să lovească prima oară mingea îmbrăcat în tricoul campioanei Ucrainei, din cauza apropierii lui de Rusia.

Surkis: „Dacă nu voi fi mulțumit de explicația lui Blănuță, nu va juca la Dinamo Kiev”

S-a implicat și Igor Surkis, președintele și proprietarul clubului kievean.

„Să așteptăm și să ascultăm ce zice jucătorul, pentru că nu a ajuns încă în Ucraina.

Vom trage niște concluzii mai târziu”, a declarat acesta, potrivit presei ucrainene.

Imaginea postată de Dinamo Kiev după ce Blănuță a devenit jucătorul clubului ucrainean

A zis ce va conta în hotărârea asupra transferului.

„Trebuie să-i auzim părerea, ce va spune despre acest subiect. Dacă voi fi mulțumit de explicația lui, va juca pentru Dinamo Kiev.

Dacă nu, el nu va juca pentru echipa noastră. E decizia mea finală”.

Blogerul ucrainean a descoperit postările pro-ruse ale lui Blănuță

Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev, care urma să-i achite clubului său, FCU Craiova, 2,67 milioane de euro, plus 20% dintr-o viitoare tranzacție.

S-a aflat și că Mircea Lucescu a intervenit prin videoconferință pentru a rezolva această mutare intermediată de agentul Arcadie Zaporojanu.

Dar totul ar putea să cadă din cauza postărilor pro-ruse ale atacantului în vârstă de 23 de ani.

Репости новачка ФК "Динамо" Київ Владислава Бленуце у тік-тоці🤮🤮🤮



Репости соловйоба, "бригади", пацанські цитатки і купа вати в голові. pic.twitter.com/yPLLJoVkzh — Василь Стус (@v_stus) September 3, 2025

Blogerul și corespondentul de război Bohdan Myroshnykov a descoperit mai multe repostări pe TikTok ale lui Blănuță și ale soției sale Olivia, cu discursuri ale propagandistului rus Vladimir Soloviov, secvențe din serialul TV „Brigada” și chiar cu Putin. Toate șterse ulterior.

Reacție la declarația lui Blănuță: „Pare un prizonier luat undeva lângă Donbass”

Fanii lui Dinamo Kiev au cerut rezilierea contractului, clubul a dat un comunicat de urgență și a postat un videoclip cu Blănuță citind un mesaj pro-ucrainean.

„Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”.

Același Myroshnykov a replicat la acest clip cu Blănuță: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”.

Alt ucrainean a comentat sub declarația lui Blănuță: „Parcă e un prizonier luat undeva lângă Donbass”.

