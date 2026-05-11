Mikel Arteta, care obișnuia să conteste arbitrajul la meciurile lui Arsenal, a apreciat „curajul” lui Chris Kavanagh după o întoarcere cu VAR care a incendiat Premier League la West Ham - Arsenal 0-1.

Mikel Arteta (44 de ani) este din 2019 antrenor. Și tot de atunci, din 22 decembrie 2019, o pregătește pe Arsenal. Unica sa echipă.

Arteta poate fi campion: 5 puncte avans

A cucerit trei trofee, Cupa (2020) și Supercupa Angliei (2020, 2023), dar nu are titlul de campion, pe care îl vrea atât de mult. Așteptat de 22 de ani de „tunari”!

Acum, spaniolul e aproape să-și împlinească visul. Alb-roșii au cinci puncte avans față de Manchester City și, chiar dacă marea rivală are o restanță de jucat, londonezii au prima șansă cu două etape înainte de finalul sezonului.

Arteta i-ar lua Premier League în sfârșit compatriotului Pep Guardiola, mentorul său de la City.

Faza care a fracturat Anglia. Kavanagh, ajutat de VAR

Ultimul meci, 1-0 cu West Ham în deplasare, a incendiat fotbalul englez, fracturându-l între cei care cred că arbitrul a greșit și cei care îi dau dreptate.

În prelungiri, Chris Kavanagh a acordat inițial golul lui Wilson, însă VAR l-a avertizat, „centralul” a revăzut faza și a anulat reușita.

Cauza: Pablo, atacantul gazdelor, l-a blocat cu mâna pe Raya, iar fundașul Todibo l-a tras de tricou pe portarul adversarilor.

Ce a văzut Kavanagh pe monitor. În primul rând, brațul lui Pablo pe gâtul lui Raya. Foto: X

O decizie care ar putea hotărî simultan titlul și retrogradarea: Arsenal, campioană după 22 de ani, West Ham, out din Premier, cum s-a întâmplat ultima oară în 2010-2011!

Arteta: „Uneori, i-am criticat pe arbitri. Acum, au luat o decizie curajoasă”

Arteta, cunoscut pentru atacurile sale asupra arbitrajului, l-a lăudat pe Kavanagh.

„Uneori, i-am criticat pe arbitri sau m-am îndoit de consecvența lor. Acum, au luat o decizie curajoasă”, a afirmat tehnicianul iberic la conferință.

Am realizat cât de greu e să fii arbitru. Acesta este un moment în care s-ar putea decide istoria a două cluburi mari, Arsenal și West Ham, care luptă pentru viața lor. Presiunea este enormă. Mikel Arteta, antrenor Arsenal

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport