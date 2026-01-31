„Plec acum!” Mihai Stoica a povestit gestul făcut de Florin Tănase pentru a o ajuta pe FCSB: „Așa vedeți cât de mult își iubește echipa”

Mihai Stoica (60 de ani) , președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) va putea juca în etapa #24 din Superliga.

Partida FCSB - Csikszereda se va juca duminică, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fotbalistul a acuzat duereri și nu a fost în lot la partidele cu Dinamo Zagreb, scor 1-4 și Fenerbahce, scor 1-1, din Europa League, și nici la meciul din Superliga cu CFR Cluj, pierdut tot cu 1-4.

Florin Tănase s-a întors din Serbia cu taxiul, după accidentare: „Așa vedeți cât de mult își iubește echipa”

Florin Tănase a fost plecat în Serbia, la Marijana Kovacevic, cea care a devenit cunoscută în lumea sportului pentru că reușește să vindece accidentările într-un timp-record.

„Ca să înțelegeți cât de mult își dorește să joace și să ajute echipa asta, cât de mult iubește fotbalul. Când a auzit că accidentarea lui este «de Marijana», în disperare, a zis «Plec acum».

I-am spus «E sâmbătă, pleci mâine». Nu! A plecat la Belgrad, acum două zile (n.r. miercuri, 28 ianuarie) a făcut ultima ședință, a făcut ecografia.

Cu o zi înainte vorbeam și îmi spunea «Dacă nu va trebui să mai fac o ședință după ecografie, dacă mușchiul e curat, eu vin mâine seară»”

L-am întrebat «Cum să vii mâine seară? Nu ai cu ce să vii»”, a spus Mihai Stoica, despre discuția pe care a avut-o cu Florin Tănase, conform fanatik.ro.

Apoi, oficialul FCSB a explicat cum a reușit Tănase să vină în România pentru a fi prezent pe teren la meciul cu Csikszereda.

Mi-a spus că ia o mașină și merge până la Timișoara, pentru că era o cursă de la Timișoara spre București. Și asta a făcut. A luat taxi de la Belgrad, a plecat cu taxiul la Timișoara, de acolo s-a urcat în avion și a venit la București Mihai Stoica

Cel mai scurt traseu de la Belgrad la Timișoara are aproximativ 152 de kilometri, iar în condiții normale de trafic poate fi parcurs în aproape 3 ore.

Tănase este unul dintre liderii echipei, cu peste 300 de meciuri jucate în tricoul roș-albaștrilor.

În acest sezon, mijlocașul a adunat 35 de partide, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

FCSB se află pe locul 11 în Superliga, cu 31 de puncte după 23 de meciuri, și are mare nevoie de victorii pentru a mai spera la calificarea în play-off.

FOTO: FCSB - CFR Cluj 1-4

