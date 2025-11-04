Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat. Foto: Inter
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral

alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 21:25
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 21:25
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
  • Gestul făcut de tehnicianul român la conferința de presă a devenit rapid viral în Italia.

Înainte de duelul cu Kairat Almaty din etapa #4 din Liga Campionilor, Chivu a fost întrebat despre situația lui Lautaro Martinez, atacantul lui Inter fiind vizibil afectat de forma slabă prin care trece.

Chivu, încă o conferință memorabilă: trollat de fanii lui Inter

Iar tehnicianul român a oferit un nou moment memorabil prin care i-a cucerit pe fani. Și-a dus mâinile pe obraji și a forțat un zâmbet: „Eu am făcut un gest în fața lui, pe care l-am făcut și cu alții înainte: zâmbește, arată bucurie, pasiune”.

Imaginea a devenit în scurt timp un meme în Italia, după ce interiștii au adăugat și o imagine mai veche cu Lautaro iritat, ca reacție la cuvintele lui Chivu.

Chivu vorbit apoi pe larg despre vedeta sa de la Inter:

„Modul lui de a fi, calitățile lui de lider, ceea ce simte el, responsabilitatea de pe umerii lui, toate astea îi încețoșează câteodată gândurile și ies la suprafață doar cele negative.

Eu i-am zis: «Tu ești cine ești, tu știi cât de mult muncești, știi ce reprezinți pentru noi și cât de mult te admirăm. Trebuie să înveți să și zâmbești!». Trebuie să zâmbească mai mult”.

Interul lui Chivu o va înfrunta pe Kairat Almaty miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Nerazzurrii au un parcurs perfect în Liga Campionilor, cu 3 victorii în primele 3 runde și un golaveraj de 9-0.

