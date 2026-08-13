„Am comis-o, frate!” VIDEO. Cvadruplul campion european s-a trezit fără medalie în timpul interviului

Miltiadis Tentoglou (28 de ani) a reușit să își apere din nou titlul la săritura în lungime la Europenele de Atletism de la Birmingham.

Grecul a rămas fără medalie după finală și a realizat abia în timpul unui interviu.

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Tentoglou este un monstru când vine vorba de săritura în lungime. Are două titluri olimpice, unul mondial și acum l-a câștigat și pe cel de-al patrulea european!

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După atâtea medalii, Tentoglou a devenit mai neglijent, iar după triumful de la Birmingham și-a pierdut aurul! Acesta a realizat abia în timpul unui interviu pentru televiziunea greacă ERT 2, când reporterul l-a întrebat dacă nu și-a primit medalia.

„Ba da, am primit-o și am lăsat-o acolo... Am comis-o, frate! Mi-am dat-o jos de la gât și am lăsat-o acolo!” , a spus Tentoglou, care a fugit imediat spre zona stadionului în care își abandonase medalia.

Yunan uzun atlayıcı Miltiadis Tentoglou, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra yaptığı röportaj sırasında madalyasının nerede olduğunu soran muhabire “Bize verdiler de ben orada bıraktım. B*k ettim ya, çıkardım orada bıraktım” diyerek panikle röportajı… pic.twitter.com/RUzBb530fV — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) August 12, 2026

Miltiadis Tentoglou și-a apărat titlul după ce a sărit 8,44m la a patra tentativă. A avut ceva emoții, elvețianul Simon Ehammer conducând întrecerea până atunci cu 8,29m, rezultat care avea să rămână și cel mai bun al său.

Podiumul a fost completat de bulgarul Bozhidar Sarâboyukov, care la ultima încercare a sărit 8,26m, suficient pentru bronz.

Astfel, Tentoglou a obținut cea de-a patra medalie de aur consecutivă la euroepene.

„A fost una dintre cele mai grele finale la care am participat. Mă descurc în toate condițiile meteo, dar a fost greu rău să sărim pe vântul acesta.

Nu a fost o victorie normală pentru mine. A fost o săritură mare. E una dintre cele mai prețioase victorii pentru că vine după un sezon complex”, a spus Tentoglou după finală.

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