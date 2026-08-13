„Am comis-o, frate!” VIDEO. Cvadruplul campion european s-a trezit fără medalie în timpul interviului

- Miltiadis Tentoglou (28 de ani) a reușit să își apere din nou titlul la săritura în lungime la Europenele de Atletism de la Birmingham.
- Grecul a rămas fără medalie după finală și a realizat abia în timpul unui interviu.
Tentoglou este un monstru când vine vorba de săritura în lungime. Are două titluri olimpice, unul mondial și acum l-a câștigat și pe cel de-al patrulea european!
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După atâtea medalii, Tentoglou a devenit mai neglijent, iar după triumful de la Birmingham și-a pierdut aurul! Acesta a realizat abia în timpul unui interviu pentru televiziunea greacă ERT 2, când reporterul l-a întrebat dacă nu și-a primit medalia.
„Ba da, am primit-o și am lăsat-o acolo... Am comis-o, frate! Mi-am dat-o jos de la gât și am lăsat-o acolo!”, a spus Tentoglou, care a fugit imediat spre zona stadionului în care își abandonase medalia.
Miltiadis Tentoglou și-a apărat titlul după ce a sărit 8,44m la a patra tentativă. A avut ceva emoții, elvețianul Simon Ehammer conducând întrecerea până atunci cu 8,29m, rezultat care avea să rămână și cel mai bun al său.
Podiumul a fost completat de bulgarul Bozhidar Sarâboyukov, care la ultima încercare a sărit 8,26m, suficient pentru bronz.
Astfel, Tentoglou a obținut cea de-a patra medalie de aur consecutivă la euroepene.
„A fost una dintre cele mai grele finale la care am participat. Mă descurc în toate condițiile meteo, dar a fost greu rău să sărim pe vântul acesta.
Nu a fost o victorie normală pentru mine. A fost o săritură mare. E una dintre cele mai prețioase victorii pentru că vine după un sezon complex”, a spus Tentoglou după finală.