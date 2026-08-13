Popovici, glume după aurul european Sportivul român, în dialog cu jurnaliștii: „Dacă vă dezvălui asta, va trebui să vă omor” +25 foto
David Popovici. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

Popovici, glume după aurul european Sportivul român, în dialog cu jurnaliștii: „Dacă vă dezvălui asta, va trebui să vă omor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 14:44
  • David Popovici (21 de ani) a oferit o declarație amuzantă după succesul de miercuri, din finala probei de 100m liber.
  • Campionul european va concura diseară în semifinalele probei de 200m liber, de la 19:41, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tânărul înotător a bifat a treia medalie de aur consecutivă la Campionatele Europene de Natație, în proba „regină”, iar la finalul a glumit cu jurnaliștii prezenți la Paris.

„Mi-am permis să încetinesc” David Popovici, după calificarea în semifinale la 200m liber: „Mă păstrez pentru ce e mai greu” + Ce i-a transmis antrenorul
Citește și
„Mi-am permis să încetinesc” David Popovici, după calificarea în semifinale la 200m liber: „Mă păstrez pentru ce e mai greu” + Ce i-a transmis antrenorul
Citește mai mult
„Mi-am permis să încetinesc” David Popovici, după calificarea în semifinale la 200m liber: „Mă păstrez pentru ce e mai greu” + Ce i-a transmis antrenorul

David Popovici: „Dacă vă dezvălui strategia, va trebui să vă omor

„Se simte foarte bine că mi-am apărat titlul ăsta. Şi este o presiune în plus să aperi faţă de să vânezi un titlu. Aşa că, şi cu presiunea asta în plus, mă face cu atât mai mândru. Mai este încă puţin până la recordul ăla mondial.

Am început să fiu din ce în ce mai consecvent cu timpii ăştia foarte apropiaţi şi pare un traseu natural pentru a bate recordul mondial, care cred că o să vină într-o zi în care nu-mi propun neapărat.

Cu cât îşi doreşti mai mult ceva, cu atât e mai greu să obţii acel ceva. Trebuie să mă antrenez la fel de bine, să mă bucur de ce ce am realizat şi să îmbunătăţesc acele mici detalii”, a declarat Popovici, potrivit as.ro.

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (25 imagini)

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat ce strategie va aborda e la cursa de 200 de metri, sportivul a transmis glumind:

„Dacă vă dezvălui strategia, va trebui să vă omor, glumesc. Mâine (n.r. - joi) nu este cea mai dificilă zi din competiţia aceasta, pentru că mâine nu trebuie decât să mă calific.

Poimâine (n.r. - vineri) va fi un pic mai dificil, cum a fost şi astăzi, numai că am încredere în eforul pe care l-am depus”.

David și-a câștigat seria de la 200m liber cu un timp de 1:46.06, al patrulea din întreaga sesiune, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.

Citește și

Guardiola l-a enervat pe Mourinho  Condiția pusă de Pep ca să apară în documentarul despre „The Special One” + răspunsul brutal al lui Jose
Campionate
13:50
Guardiola l-a enervat pe Mourinho Condiția pusă de Pep ca să apară în documentarul despre „The Special One” + răspunsul brutal al lui Jose
Citește mai mult
Guardiola l-a enervat pe Mourinho  Condiția pusă de Pep ca să apară în documentarul despre „The Special One” + răspunsul brutal al lui Jose
„A pus mușchi, dar tehnica a rămas neatinsă” Exclusiv. Unul dintre marii antrenori ai lumii analizează „noua bestie” David Popovici: „Sunt sigur că asta vrea”
Înot
13:32
„A pus mușchi, dar tehnica a rămas neatinsă” Exclusiv. Unul dintre marii antrenori ai lumii analizează „noua bestie” David Popovici: „Sunt sigur că asta vrea”
Citește mai mult
„A pus mușchi, dar tehnica a rămas neatinsă” Exclusiv. Unul dintre marii antrenori ai lumii analizează „noua bestie” David Popovici: „Sunt sigur că asta vrea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
medalie de aur declaratie david popovici glume campionatele europene de natatie
Știrile zilei din sport
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Europa League
13.08
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Citește mai mult
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Europa League
13.08
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Citește mai mult
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Înot
13.08
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Citește mai mult
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Superliga
13.08
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Citește mai mult
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:44
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League și cât pot câștiga în continuare
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League  și cât pot câștiga în continuare
22:51
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
23:28
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de  președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Top stiri
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Superliga
13.08
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Citește mai mult
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Înot
13.08
David Popovici apasă pe accelerație FOTO. S-a calificat în finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Citește mai mult
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Campionate
13.08
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
B365
12.08
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 21 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share