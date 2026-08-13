David Popovici (21 de ani) a oferit o declarație amuzantă după succesul de miercuri, din finala probei de 100m liber.

Campionul european va concura diseară în semifinalele probei de 200m liber, de la 19:41, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

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Tânărul înotător a bifat a treia medalie de aur consecutivă la Campionatele Europene de Natație, în proba „regină”, iar la finalul a glumit cu jurnaliștii prezenți la Paris.

David Popovici: „Dacă vă dezvălui strategia, va trebui să vă omor

„Se simte foarte bine că mi-am apărat titlul ăsta. Şi este o presiune în plus să aperi faţă de să vânezi un titlu. Aşa că, şi cu presiunea asta în plus, mă face cu atât mai mândru. Mai este încă puţin până la recordul ăla mondial.

Am început să fiu din ce în ce mai consecvent cu timpii ăştia foarte apropiaţi şi pare un traseu natural pentru a bate recordul mondial, care cred că o să vină într-o zi în care nu-mi propun neapărat.

Cu cât îşi doreşti mai mult ceva, cu atât e mai greu să obţii acel ceva. Trebuie să mă antrenez la fel de bine, să mă bucur de ce ce am realizat şi să îmbunătăţesc acele mici detalii”, a declarat Popovici, potrivit as.ro.

Întrebat ce strategie va aborda e la cursa de 200 de metri, sportivul a transmis glumind:

„Dacă vă dezvălui strategia, va trebui să vă omor, glumesc. Mâine (n.r. - joi) nu este cea mai dificilă zi din competiţia aceasta, pentru că mâine nu trebuie decât să mă calific.

Poimâine (n.r. - vineri) va fi un pic mai dificil, cum a fost şi astăzi, numai că am încredere în eforul pe care l-am depus”.

David și-a câștigat seria de la 200m liber cu un timp de 1:46.06, al patrulea din întreaga sesiune, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.

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