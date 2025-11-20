Miodrag Belodedici (61 de ani), a comentat tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial.

Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Fostul component al „Generației de Aur” este de părere că echipa națională poate trece de formația antrenată de Vincenzo Montella.

Miodrag Belodedici, despre barajul cu Turcia: „O să le dăm o bătaie...”

Belodedici crede că România va reuși și se califice la Mondial și este extrem de optimist în privința meciului cu Turcia, cel din semifinala barajului.

„Ce drum drept avem… autostradă până la Mondial! Turcia a cucerit aproape tot estul Europei, cu toți conducătorii lor. Acum, nu prea mai poate să ajungă. Au jucători buni, care evoluează la echipe mari, nu se compară cu Bosnia, sunt mai puternici, zic eu.

Atmosfera de acolo va conta. Când ieși pe stadion și auzi 80.000 de oameni cântând, îți mai tremură puțin piciorușele, pulsul bate mai repede și nu mai poți să-ți oxigenezi plămânii și creierul cum ar trebui. Te gândești la altceva, nu la meci, când vezi toată lumea aia urlând.

O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte. Nea Mircea știe, a trecut și el pe acolo ca selecționer, ăsta deja e un avantaj” , a declarat Miodrag Belodedici, conform gsp.ro.

5 goluri în 55 de meciuri a reușit Miodrag Belodedici, la echipa națională

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

