Au mai rămas 42 România are acum în viață mai puțin de jumătate dintre fotbaliștii care au jucat la un Mondial

- Mircea Lucescu e al 9-lea jucător care a evolua în Mexic 1970 și care a murit
- Cel mai în vârstă și cel mai tânăr român care au jucat la un CM și care trăiesc, în rândurile de mai jos
- România a ratat prezența la ultimele 7 Campionate Mondiale consecutive
Dispariția lui Mircea Lucescu nu înseamnă doar că fotbalul românesc rămâne fără un nume de legendă, dar mai pierde încă unul dintre fotbaliștii care au jucat vreodată în tricolor la un Campionat Mondial.
Iar în moment de față, România are mai puțini jucători în viață decât cei care au murit deja, dintre cei care au bifat minute la cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii.
Lucescu, care ar fi ajuns la 81 de ani în vară, e al 44-lea român cu prezență pe teren la un Mondial care moare. Precedentul astfel de caz a fost Lajos Sătmăreanu, care a decedat în iunie 2025, la 81 de ani.
Cei doi au fost colegi la Mondialul din Mexic 1970, în acea grupă teribilă, alături de Brazilia, Anglia și Cehoslovacia.
Dintre cei 14 tricolori care au jucat atunci, astăzi mai sunt în viață doar 5. Cel mai bătrân dintre ei e Radu Nunweiller, care a făcut 81 de ani în noiembrie anul trecut.
Avem printre noi 42 de fotbaliști care au jucat la CM, 90% dintre ei fiind cei care au au evoluat la cele trei turnee din anii 90. Cel mai tânăr a trecut și el de 50 de ani, Radu Niculescu.
JUCĂTORII ROMÂNI ÎN VIAȚĂ CARE AU JUCAT LA UN CAMPIONAT MONDIAL
CM 1970
- Rică Răducanu
- Cornel Dinu
- Emeric Dembrovschi
- Radu Nunweiller
- Ion Dumitru
CM 1990
- Silviu Lung
- Mircea Rednic
- Ioan Andone
- Iosif Rotariu
- Ovidiu Sabău
- Dănuț Lupu
- Dorin Mateuț
- Daniel Timofte
- Gabi Balint
CM 1994
- Florin Prunea
- Gheorghe Mihali
- Tibor Selymes
- Miodrag Belodedici
- Corneliu Papură
- Basarab Panduru
- Ion Vlădoiu
CM 1990 și 1994
- Ionuț Lupescu
- Florin Răducioiu
CM 1998
- Toni Doboș
- Iulian Filipescu
- Cristian Dulca
- Liviu Ciobotariu
- Lucian Marinescu
- Ovidiu Stângă
- Gabi Popescu
- Adrian Ilie
- Gheorghe Craioveanu
- Viorel Moldovan
- Radu Niculescu
CM 1990 și 1998
- Marius Lăcătuș
CM 1994 și 1998
- Bogdan Stelea
- Dan Petrescu
- Dorinel Munteanu
- Constantin Gâlcă
CM 1990, 1994 și 1998
- Gheorghe Hagi
- Gheorghe Popescu
- Ilie Dumitrescu
Dintre cei care au jucat la ediția din 1998, toți sunt astăzi în viață. În schimb, dintre cei care au fost în 1994, Prodan a murit în 2016, la vârsta de 44 de ani, iar dintre tricolorii de la CM 1990, Klein a decedat în 1993, când avea doar 33 de ani.