Au mai rămas 42 România are acum în viață mai puțin de jumătate dintre fotbaliștii care au jucat la un Mondial

Mircea Lucescu e al 9-lea jucător care a evolua în Mexic 1970 și care a murit

Cel mai în vârstă și cel mai tânăr român care au jucat la un CM și care trăiesc, în rândurile de mai jos

România a ratat prezența la ultimele 7 Campionate Mondiale consecutive

Dispariția lui Mircea Lucescu nu înseamnă doar că fotbalul românesc rămâne fără un nume de legendă, dar mai pierde încă unul dintre fotbaliștii care au jucat vreodată în tricolor la un Campionat Mondial.

Iar în moment de față, România are mai puțini jucători în viață decât cei care au murit deja, dintre cei care au bifat minute la cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii.

Lucescu, care ar fi ajuns la 81 de ani în vară, e al 44-lea român cu prezență pe teren la un Mondial care moare. Precedentul astfel de caz a fost Lajos Sătmăreanu, care a decedat în iunie 2025, la 81 de ani.

Cei doi au fost colegi la Mondialul din Mexic 1970, în acea grupă teribilă, alături de Brazilia, Anglia și Cehoslovacia.

248 de minute din totalul de 270, a jucat Lucescu în cele 3 meciuri ale României la Mondialul din 1970

Dintre cei 14 tricolori care au jucat atunci, astăzi mai sunt în viață doar 5. Cel mai bătrân dintre ei e Radu Nunweiller, care a făcut 81 de ani în noiembrie anul trecut.

Avem printre noi 42 de fotbaliști care au jucat la CM, 90% dintre ei fiind cei care au au evoluat la cele trei turnee din anii 90. Cel mai tânăr a trecut și el de 50 de ani, Radu Niculescu.

JUCĂTORII ROMÂNI ÎN VIAȚĂ CARE AU JUCAT LA UN CAMPIONAT MONDIAL

CM 1970

Rică Răducanu

Cornel Dinu

Emeric Dembrovschi

Radu Nunweiller

Ion Dumitru

CM 1990

Silviu Lung

Mircea Rednic

Ioan Andone

Iosif Rotariu

Ovidiu Sabău

Dănuț Lupu

Dorin Mateuț

Daniel Timofte

Gabi Balint

CM 1994

Florin Prunea

Gheorghe Mihali

Tibor Selymes

Miodrag Belodedici

Corneliu Papură

Basarab Panduru

Ion Vlădoiu

CM 1990 și 1994

Ionuț Lupescu

Florin Răducioiu

CM 1998

Toni Doboș

Iulian Filipescu

Cristian Dulca

Liviu Ciobotariu

Lucian Marinescu

Ovidiu Stângă

Gabi Popescu

Adrian Ilie

Gheorghe Craioveanu

Viorel Moldovan

Radu Niculescu

CM 1990 și 1998

Marius Lăcătuș

CM 1994 și 1998

Bogdan Stelea

Dan Petrescu

Dorinel Munteanu

Constantin Gâlcă

CM 1990, 1994 și 1998

Gheorghe Hagi

Gheorghe Popescu

Ilie Dumitrescu

Dintre cei care au jucat la ediția din 1998, toți sunt astăzi în viață. În schimb, dintre cei care au fost în 1994, Prodan a murit în 2016, la vârsta de 44 de ani, iar dintre tricolorii de la CM 1990, Klein a decedat în 1993, când avea doar 33 de ani.

33 de jucători au evoluat pentru România la Mondialele din 1930, 1934 și 1938, unul singur bifând minute la toate cele 3 ediții: Nicolae Kovacs

