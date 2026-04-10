Au mai rămas 42 România are acum în viață mai puțin de jumătate dintre fotbaliștii care au jucat la un Mondial
Mircea Lucescu e al 9-lea jucător care a evolua în Mexic 1970 și care a murit
Au mai rămas 42 România are acum în viață mai puțin de jumătate dintre fotbaliștii care au jucat la un Mondial

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 15:40
  • Mircea Lucescu e al 9-lea jucător care a evolua în Mexic 1970 și care a murit
  • Cel mai în vârstă și cel mai tânăr român care au jucat la un CM și care trăiesc, în rândurile de mai jos
  • România a ratat prezența la ultimele 7 Campionate Mondiale consecutive

Dispariția lui Mircea Lucescu nu înseamnă doar că fotbalul românesc rămâne fără un nume de legendă, dar mai pierde încă unul dintre fotbaliștii care au jucat vreodată în tricolor la un Campionat Mondial.

A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce

Iar în moment de față, România are mai puțini jucători în viață decât cei care au murit deja, dintre cei care au bifat minute la cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii.

Lucescu, care ar fi ajuns la 81 de ani în vară, e al 44-lea român cu prezență pe teren la un Mondial care moare. Precedentul astfel de caz a fost Lajos Sătmăreanu, care a decedat în iunie 2025, la 81 de ani.

Cei doi au fost colegi la Mondialul din Mexic 1970, în acea grupă teribilă, alături de Brazilia, Anglia și Cehoslovacia.

din totalul de 270, a jucat Lucescu în cele 3 meciuri ale României la Mondialul din 1970

Dintre cei 14 tricolori care au jucat atunci, astăzi mai sunt în viață doar 5. Cel mai bătrân dintre ei e Radu Nunweiller, care a făcut 81 de ani în noiembrie anul trecut.

Avem printre noi 42 de fotbaliști care au jucat la CM, 90% dintre ei fiind cei care au au evoluat la cele trei turnee din anii 90. Cel mai tânăr a trecut și el de 50 de ani, Radu Niculescu.

JUCĂTORII ROMÂNI ÎN VIAȚĂ CARE AU JUCAT LA UN CAMPIONAT MONDIAL

CM 1970

  • Rică Răducanu
  • Cornel Dinu
  • Emeric Dembrovschi
  • Radu Nunweiller
  • Ion Dumitru

CM 1990

  • Silviu Lung
  • Mircea Rednic
  • Ioan Andone
  • Iosif Rotariu
  • Ovidiu Sabău
  • Dănuț Lupu
  • Dorin Mateuț
  • Daniel Timofte
  • Gabi Balint

CM 1994

  • Florin Prunea
  • Gheorghe Mihali
  • Tibor Selymes
  • Miodrag Belodedici
  • Corneliu Papură
  • Basarab Panduru
  • Ion Vlădoiu

CM 1990 și 1994

  • Ionuț Lupescu
  • Florin Răducioiu

CM 1998

  • Toni Doboș
  • Iulian Filipescu
  • Cristian Dulca
  • Liviu Ciobotariu
  • Lucian Marinescu
  • Ovidiu Stângă
  • Gabi Popescu
  • Adrian Ilie
  • Gheorghe Craioveanu
  • Viorel Moldovan
  • Radu Niculescu

CM 1990 și 1998

  • Marius Lăcătuș

CM 1994 și 1998

  • Bogdan Stelea
  • Dan Petrescu
  • Dorinel Munteanu
  • Constantin Gâlcă

CM 1990, 1994 și 1998

  • Gheorghe Hagi
  • Gheorghe Popescu
  • Ilie Dumitrescu

Dintre cei care au jucat la ediția din 1998, toți sunt astăzi în viață. În schimb, dintre cei care au fost în 1994, Prodan a murit în 2016, la vârsta de 44 de ani, iar dintre tricolorii de la CM 1990, Klein a decedat în 1993, când avea doar 33 de ani.

au evoluat pentru România la Mondialele din 1930, 1934 și 1938, unul singur bifând minute la toate cele 3 ediții: Nicolae Kovacs
2017. Lucescu, adversar al României la amicalul cu Turcia. Foto - sportpictures.eu.jpg
2017. Lucescu, adversar al României la amicalul cu Turcia. Foto - sportpictures.eu.jpg

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
„Asta îmi spunea mereu Mister" Un fost apărător al lui Mircea Lucescu la Shakhtar dezvăluie tot ce făcea antrenorul la echipă
„Asta îmi spunea mereu Mister" Un fost apărător al lui Mircea Lucescu la Shakhtar dezvăluie tot ce făcea antrenorul la echipă
„Asta îmi spunea mereu Mister” Un fost apărător al lui Mircea Lucescu la Shakhtar dezvăluie tot ce făcea antrenorul la echipă
„Nu sunt pregătit, nea Mircea..." Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Fără dumneata, nu ajungeam aici"
„Nu sunt pregătit, nea Mircea..." Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Fără dumneata, nu ajungeam aici"
„Nu sunt pregătit, nea Mircea...” Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Fără dumneata, nu ajungeam aici”

Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii" VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc"
„A iubit România din toți rărunchii" VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc"
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Vești proaste pentru Rapid Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie" Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

