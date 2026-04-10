Mircea Lucescu a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București. Marele antrenor a avut o ultimă dorință înainte să moară.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

După două zile emoționante în care mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională, marele antrenor român a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

Cortegiul funerar a plecat în jur de ora 09:00 de la cel mai mare stadion al țării, în direcția Bisericii Sfântul Elefterie, unde a avut loc ceremonia religioasă. La 11:45, cortegiul a plecat spre cimitir, unde Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a avut o dorință înainte să moară: să fie pus pentru ultima dată pe gazonul unui stadion. Ceea ce s-a și întâmplat cu puțin timp înainte ca antrenorul să fie înmormântat.

Arcadie Zapojoranu, impresar cu care Lucescu a lucrat în ultimii peste 20 de ani, a publicat vineri o fotografie făcută la Arena Națională, în care sicriul fostului selecționer al României stă pe gazonul celui mai mare stadion al țării, înconjurat de membri ai Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.

FOTO Arcadie Zaporojanu

Același Zaporojanu l-a însoțit, joi, pe Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Il Luce - o legendă a fotbalului mondial

Il Luce lasă o amintire profundă în fotbalul românesc și în fotbalul mondial.

A fost cel mai mare antrenor al nostru, un nume mare al lumii, o legendă.

Va rămâne în istorie nu doar pentru cele 35 de trofee cucerite de-a lungul timpului, al treilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

A fost apreciat peste tot în lume, nu doar la noi, iubit cu adevărat în Turcia, Ucraina și Italia.

Un vizionar, un inovator, un creator de fotbal, de jucători, de echipe. Un tată, cum l-au considerat mulți dintre jucătorii săi.

FOTO. Imagini emoționante de la ceremonia religioasă de la Biserica Sfântul Elefterie

