Oleksandr Kucer (43 de ani) l-a avut un deceniu antrenor pe Mircea Lucescu la Shakhtar: „Un om care nu putea trăi niciun minut fără fotbal”.

Ce îi spunea tehnicianul stoperului său despre faptul că nu se putea opri niciodată. Și ce le oferea jucătorilor la fiecare meci.

Oleksandr Kucer a ajuns la Shakhtar în vara lui 2006, de la Metalist Harkov, transferat la dorința lui Mircea Lucescu.

A rămas la clubul portocaliu până în 2017, la un an după ce Il Luce a părăsit clubul. L-a avut un deceniu antrenor.

Kucer, despre Lucescu: „Era perfecționist, nu a făcut niciodată concesii”

Într-un interviu pentru site-ul ucrainean ukrfootball.ua, după dispariția tehnicianului, fostul fundaș central era tulburat de tragica veste:

„Nu credeam că se va încheia astfel. Am sperat că totul va fi bine și va continua să antreneze, pentru că fotbalul era viața lui”.

Kucer, în 2015, trecând pe lângă Lucescu după eliminarea din „optimile” Ligii, în Bayern - Shakhtar Foto: Imago

L-a descris pe Lucescu așa cum l-a văzut el. Cum era, ce le spunea jucătorilor, ce le oferea, cum îi motiva înaintea meciurilor și ce i-a transmis lui antrenorul.

„Era perfecționist, nu a făcut niciodată concesii. Și după o victorie, la următorul antrenament, ne cerea mereu maximum, voia să dăm totul și să trăim pentru ziua următoare”.

20 de trofee a cucerit Oleksandr Kucer la Shakhtar, 18 alături de Mircea Lucescu. Il Luce a câștigat 22 între 2004 și 2016

Kucer: „Cu Lucescu, puteai literalmente să-ți «citești» adversarul”

Cum își ajuta Il Luce fotbaliștii. „Ne-a pregătit pentru fiecare jucător din echipa adversă: cum se mișcau, cum pasau, cum se poziționau, ce făceau pe teren.

Totul era analizat până la ultimul detaliu. Intrai pe teren și știai deja cine ce va face. Puteai literalmente să-ți «citești» adversarul”.

În 2023, Kucer și Lucescu s-au duelat ca antrenori. Il Luce era la Dinamo Kiev, Kucer, la Dnipro Foto: Imago

Cum îi motiva pe Kucer și pe coechipierii săi: „Mister ne spunea constant că trebuie să credem. Astfel, putem face orice. Insista asupra acestui lucru, noi trebuie să credem în primul rând.

Ne zicea: «Suntem oameni, ca și ei, știm să jucăm fotbal, nu trebuie să ne temem de nimeni, putem reuși». El însuși a crezut întotdeauna în asta. Oleksandr Kucer, fost jucător Shakhtar

„Lucescu era fotbalist și antrenor în toată ființa lui”

Ce a remarcat Kucer la Lucescu. Și ce i-a spus tehnicianul despre el.

„Pur și simplu, nu putea trăi fără fotbal. Era fotbalist și antrenor în toată ființa lui. Nu putea niciodată să stea acasă și era mereu dornic să antreneze”.

În toate discuțiile mele cu el, spunea mereu: «Nu pot trăi fără muncă, vreau să antrenez, este viața mea, fotbalul e totul pentru mine». Era complet devotat jocului. Era pasionat de joc și trăia pentru el. Un om care nu putea trăi niciun minut fără fotbal. Oleksandr Kucer, fost jucător Shakhtar

