„Asta îmi spunea mereu Mister” Un fost apărător al lui Mircea Lucescu la Shakhtar dezvăluie tot ce făcea antrenorul la echipă
Lucescu a cucerit 22 de trofee în 12 ani la Shakhtar: 2004-2006 Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 13:13
  • Oleksandr Kucer (43 de ani) l-a avut un deceniu antrenor pe Mircea Lucescu la Shakhtar: „Un om care nu putea trăi niciun minut fără fotbal”. 
  • Ce îi spunea tehnicianul stoperului său despre faptul că nu se putea opri niciodată. Și ce le oferea jucătorilor la fiecare meci.

Oleksandr Kucer a ajuns la Shakhtar în vara lui 2006, de la Metalist Harkov, transferat la dorința lui Mircea Lucescu.

Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie

A rămas la clubul portocaliu până în 2017, la un an după ce Il Luce a părăsit clubul. L-a avut un deceniu antrenor.

Kucer, despre Lucescu: „Era perfecționist, nu a făcut niciodată concesii”

Într-un interviu pentru site-ul ucrainean ukrfootball.ua, după dispariția tehnicianului, fostul fundaș central era tulburat de tragica veste:

„Nu credeam că se va încheia astfel. Am sperat că totul va fi bine și va continua să antreneze, pentru că fotbalul era viața lui”.

Kucer, în 2015, trecând pe lângă Lucescu după eliminarea din „optimile” Ligii, în Bayern - Shakhtar Foto: Imago Kucer, în 2015, trecând pe lângă Lucescu după eliminarea din „optimile” Ligii, în Bayern - Shakhtar Foto: Imago
L-a descris pe Lucescu așa cum l-a văzut el. Cum era, ce le spunea jucătorilor, ce le oferea, cum îi motiva înaintea meciurilor și ce i-a transmis lui antrenorul.

„Era perfecționist, nu a făcut niciodată concesii. Și după o victorie, la următorul antrenament, ne cerea mereu maximum, voia să dăm totul și să trăim pentru ziua următoare”.

20 de trofee
a cucerit Oleksandr Kucer la Shakhtar, 18 alături de Mircea Lucescu. Il Luce a câștigat 22 între 2004 și 2016

Kucer: „Cu Lucescu, puteai literalmente să-ți «citești» adversarul”

Cum își ajuta Il Luce fotbaliștii. „Ne-a pregătit pentru fiecare jucător din echipa adversă: cum se mișcau, cum pasau, cum se poziționau, ce făceau pe teren.

Totul era analizat până la ultimul detaliu. Intrai pe teren și știai deja cine ce va face. Puteai literalmente să-ți «citești» adversarul”.

În 2023, Kucer și Lucescu s-au duelat ca antrenori. Il Luce era la Dinamo Kiev, Kucer, la Dnipro Foto: Imago În 2023, Kucer și Lucescu s-au duelat ca antrenori. Il Luce era la Dinamo Kiev, Kucer, la Dnipro Foto: Imago
Cum îi motiva pe Kucer și pe coechipierii săi: „Mister ne spunea constant că trebuie să credem. Astfel, putem face orice. Insista asupra acestui lucru, noi trebuie să credem în primul rând.

Ne zicea: «Suntem oameni, ca și ei, știm să jucăm fotbal, nu trebuie să ne temem de nimeni, putem reuși». El însuși a crezut întotdeauna în asta. Oleksandr Kucer, fost jucător Shakhtar

„Lucescu era fotbalist și antrenor în toată ființa lui”

Ce a remarcat Kucer la Lucescu. Și ce i-a spus tehnicianul despre el.

„Pur și simplu, nu putea trăi fără fotbal. Era fotbalist și antrenor în toată ființa lui. Nu putea niciodată să stea acasă și era mereu dornic să antreneze”.

În toate discuțiile mele cu el, spunea mereu: «Nu pot trăi fără muncă, vreau să antrenez, este viața mea, fotbalul e totul pentru mine». Era complet devotat jocului. Era pasionat de joc și trăia pentru el. Un om care nu putea trăi niciun minut fără fotbal. Oleksandr Kucer, fost jucător Shakhtar

„Nu sunt pregătit, nea Mircea...” Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Fără dumneata, nu ajungeam aici”
Pentru Luce, și-a încălcat promisiunea Patronul lui Shakhtar s-a întors pe stadion după 12 ani. Ce anunțase în 2014. Alt gest pentru Mircea Lucescu
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Vești proaste pentru Rapid Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
