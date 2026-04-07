Cornel Dinu, 77 de ani, a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că Mircea Lucescu a avut mari așteptări de la naționala României.

Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Marți seară, Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, decesul fostului selecționer:

„Astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naționala a României la un Campionat European, în anul 1984.



Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”.

Cornel Dinu, după moartea lui Mircea Lucescu: „Pasiunea ucide”

Un lucru mai puțin știut e faptul că Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Unul dintre oamenii cu care, deși nu întotdeauna s-a înțeles, dar mereu s-a respectat, Cornel Dinu, vizibil afectat, a spus câteva vorbe despre regretatul Mircea Lucescu.

Domnule Dinu, a dispărut un «cărturar» al fotbalului. Ați câștigat atâtea trofee împreună...

Așa e, am multe amintiri frumoase cu Mircea. Au fost și lucruri care ne-au apropiat. Am câștigat campionate cu el, am jucat meciuri memorabile. Mircea a avut posibilitatea de a se retrage. Dar scopul său a fost această calificare la Campionatul Mondial.

Lucescu și Dinu au fost de 4 campioni împreună la Dinamo: 71, 73, 75 și 77.

A crezut în aceeastă generație?

Nu prea. Într-o discuție care am avut în decembrie cu el, spunea că este decepționat de calitatea acestei generații. Nu se poate face mare performanță cu ea. Ăsta este adevărul despre echipa națională. Dar, din păcate, a mers până la capăt crezând că poate să facă o minune.

Cornel Dinu: „Fotbalul ucide”

Și-a dorit să slujească fotbalul până la capăt, precum marii actori care își doresc să moară pe scenă?

A avut o pasiune dusă la extrem. El explica ideea că, de fapt, are impresia că tocmai această activitate îl ține în picioare. Și de aici, cu pasiunea aceasta dusă la extrem, fiind în neconcordanță cu ceea ce înseamnă puterea organismului, ajungem la momentul în care fotbalul ucide. Acest sport, care i-a dat atâta până la urmă, l-a dat înapoi pe rugul său.

Unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile...

Da, fără îndoială. Rezultatele sale, chiar dacă obținute și cu bani mulți, vor rămâne în istoria fotbalului nostru. Și al celui mondial. Nimeni nu-i poate lua asta lui Mircea. Dumnezeu să-l odihnească!

