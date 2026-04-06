„Era bine când am vorbit cu el” Reacția lui Srna, 12 ani jucătorul lui Lucescu. A oftat, dar a evidențiat ceva

Darijo Srna, croatul căruia Mircea Lucescu i-a pus pe braț banderola de căpitan la Shakhtar, a vorbit despre starea de sănătate a antrenorului.

Darijo Srna a fost jucător la Shakhtar Donetsk chiar mai mult decât a antrenat Mircea Lucescu echipa portocalie.

Fundașul dreapta a evoluat pentru „mineri” între 2003 și 2018. Il Luce i-a pregătit 12 ani (2004-2016). L-a găsit acolo pe Darijo și l-a lăsat tot acolo.

Srna și Lucescu au ridicat împreună Cupa UEFA la Shakhtar

Tehnicianul i-a pus banderola pe braț. A fost căpitanul său, jucătorul în care avea încredere maximă.

Pe 20 mai 2009, Srna și Lucescu au ridicat împreună Cupa UEFA pe „Șukru Saracoglu” din Istanbul, după 2-1 în finala cu Werder Bremen.

Căpitanul Srna și antrenorul Lucescu, la o aruncare de la margine Foto: Imago

Odată retras, croatul s-a întors la Shakhtar și e din 2020 directorul sportiv al clubului.

A păstrat mereu legătura cu cel pe care l-a avut antrenor în cea mai mare parte a carierei.

Srna: „Lucescu are inimă puternică”

A aflat de situația gravă a lui Lucescu. Duminică, după Shakhtar - Rukh Lviv 3-0, în campionat, a răspuns întrebării reporterului pentru canalul de YouTube ucrainean Pro Futbol.

„Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, se simțea bine. Astăzi (n.r. 5 aprilie) am primit vestea proastă că este în comă”, a afirmat Srna.

Srna, 43 de ani, directorul sportiv al lui Shakhtar Foto: Imago

A oftat de mai multe ori, trist, dar a evidențiat ceva: „E un om puternic, are inimă puternică, am încredere că va trece peste această situație.

Dumnezeu să-l ajute să-și revină”.

Дарио #Срна (134) и Мирча #Луческу (212) - самые опытные игрок и тренер среди полуфиналистов Лиги Европы. pic.twitter.com/ifgKy2z4F2 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 28, 2016

