Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!

Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior, este prezent la Cracovia, în Polonia, pentru meciul dintre echipa sa și AZ Alkmaar, la doar câteva ore de la momentul în care a fost pe Arena Națională, la priveghiul lui Mircea Lucescu.

Cum l-a comemorat Șahtior pe antrenorul care a scris istorie la gruparea din Donețk, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Cum a fost comemorat Lucescu la partida dintre Șahtior și AZ Alkmaar

După ce a fost prezent pe Arena Națională, pentru a-și lua rămas bun de la antrenorul alături de care echipa sa a câștigat Cupa UEFA (n.r. - actuala Europa League), Rinat Ahmetov s-a dus direct la Cracovia, acolo unde echipa sa joacă prima manșă din sferturile Conference League.

Ahmetov împreună cu Srna au asistat de pe stadion la momentul de reculegere în memoria legendarului tehnician român.

Rinat Akhmetov, prezent la Șahtior - AZ Alkmaar

Finanțatorul lui Șahtior nu mai fusese prezent la un meci pe stadion de 12 ani, atunci când Lucescu încă antrena gruparea ucraineană.

Jucătorii ambelor echipe au intrat pe teren cu banderole negre pe braț, iar la minutul de reculegere, căpitanul echipei, Mykola Matvienko, unicul jucător rămas de pe vremea lui Lucescu, a avut lacrimi în ochi.

Cariera lui Matvienko a fost profund influențată de Mircea Lucescu. Il Luce este antrenorul sub comanda căruia a debutat la prima echipă a lui Șahtior într-un meci de cupă cu Arsenal Kiev, câștigat de gruparea din Donețk cu 3-0, pe 22 august 2015.

Fanii ucraineni au afișat un banner pe care scria „Odihnește-te în pace, Mircea”:

Ulterior, pe 3 octombrie 2015, Lucescu îi oferea debutul și în campionat, în victoria cu Chernomorets Odessa, scor 2-0.

266 de meciuri a jucat Mykola Matvienko în tricoul lui Șahtior. A marcat 16 goluri și a oferit 15 pase decisive.

Alături de Șahtior, Matvienko a câștigat 12 trofee: 5 campionate, 6 cupe și o supercupă.

Ce a spus Rinat Akhmetov despre Mircea Lucescu

Prezent la priveghiul fostului său colaborator, Rinat Akhmetov a declarat:

„Sunt astăzi aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. - actuala Europa League).

Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate.

Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a declarat Rinat Ahmetov.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport