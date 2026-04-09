Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani! +11 foto
Mircea Lucescu, Rinat Akhmetov
Diverse

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 23:22
  • Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior, este prezent la Cracovia, în Polonia, pentru meciul dintre echipa sa și AZ Alkmaar, la doar câteva ore de la momentul în care a fost pe Arena Națională, la priveghiul lui Mircea Lucescu.
  • Cum l-a comemorat Șahtior pe antrenorul care a scris istorie la gruparea din Donețk, în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Citește și
Citește mai mult
Cum a fost comemorat Lucescu la partida dintre Șahtior și AZ Alkmaar

După ce a fost prezent pe Arena Națională, pentru a-și lua rămas bun de la antrenorul alături de care echipa sa a câștigat Cupa UEFA (n.r. - actuala Europa League), Rinat Ahmetov s-a dus direct la Cracovia, acolo unde echipa sa joacă prima manșă din sferturile Conference League.

Ahmetov împreună cu Srna au asistat de pe stadion la momentul de reculegere în memoria legendarului tehnician român.

Finanțatorul lui Șahtior nu mai fusese prezent la un meci pe stadion de 12 ani, atunci când Lucescu încă antrena gruparea ucraineană.

Jucătorii ambelor echipe au intrat pe teren cu banderole negre pe braț, iar la minutul de reculegere, căpitanul echipei, Mykola Matvienko, unicul jucător rămas de pe vremea lui Lucescu, a avut lacrimi în ochi.

Cariera lui Matvienko a fost profund influențată de Mircea Lucescu. Il Luce este antrenorul sub comanda căruia a debutat la prima echipă a lui Șahtior într-un meci de cupă cu Arsenal Kiev, câștigat de gruparea din Donețk cu 3-0, pe 22 august 2015.

Fanii ucraineni au afișat un banner pe care scria „Odihnește-te în pace, Mircea”:

Galerie foto (11 imagini)

Shakhtar - AZ Alkmaar Capturi X Shakhtar - AZ Alkmaar Capturi X Shakhtar - AZ Alkmaar Capturi X Shakhtar - AZ Alkmaar Capturi X Shakhtar - AZ Alkmaar FOTO FC Shakhtar - X
+11 Foto
Ulterior, pe 3 octombrie 2015, Lucescu îi oferea debutul și în campionat, în victoria cu Chernomorets Odessa, scor 2-0.

266 de meciuri
a jucat Mykola Matvienko în tricoul lui Șahtior. A marcat 16 goluri și a oferit 15 pase decisive.

Alături de Șahtior, Matvienko a câștigat 12 trofee: 5 campionate, 6 cupe și o supercupă.

Ce a spus Rinat Akhmetov despre Mircea Lucescu

Prezent la priveghiul fostului său colaborator, Rinat Akhmetov a declarat:

„Sunt astăzi aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. - actuala Europa League).

Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate.

Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a declarat Rinat Ahmetov.

Citește și

Conference League
00:05
Citește mai mult
Liga Campionilor
22:20
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sahtior Donetk mircea lucescu doliu Rinat Ahmetov deces
Știrile zilei din sport
Nationala
09.04
Citește mai mult
Superliga
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Campionatul Mondial
09.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
22:16
20:02
22:20
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
B365
08.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share