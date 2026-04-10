Răzvan Lucescu (57 de ani) a avut un discurs special la slujba de înmormântare a fostului selecționer al naționalei României.

Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie, la 80 de ani, în urma unor afecțiuni cardiace accentuate de leucemie.

După două zile în care a fost prezent la Arena Națională, unde a fost depus sicriul tatălui său, strângând mâinile celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu, Răzvan Lucescu a fost copleșit de emoție la slujbă.

Răzvan Lucescu: „Îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui.

S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: «A meritat absolut totul, sunt satisfăcut».

Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

