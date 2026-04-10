Editorialistul GOLAZO.ro Cristian Tudor Popescu a publicat un text dedicat memoriei lui Mircea Lucescu, în care vorbește despre impactul uman lăsat de fostul selecționer al României.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, la 80 de ani, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

După două zile emoționante în care mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională, marele antrenor român a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

CTP, despre adevărata moștenire a lui Mircea Lucescu: „Nu aceasta este cea mai mare performanță?”

„Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii.

Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa. Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor.

Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL.

M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a notat CTP, pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Citește și

