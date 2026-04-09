Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe  ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”

Federația Română de Fotbal a publicat imagini cu un omagiu adus lui Mircea Lucescu, în centrul Bucureștiului

Pe ecranele de pe exteriorul magazinului Cocor, în apropiere de Piața Unirii, au fost proiectate imagini din vasta carieră a lui Il Luce, alături de mesajul: „Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”.

„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului 🖤 Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor până vineri, ora 12:00”, scrie pe pagina echipei naționale de fotbal a României.

15.000 de oameni au mers la Arenă pentru un ultim omagiu

FRF a precizat azi că estimează numărul oamenilor care au mers la Arena Națională să-și ia adio de la Mircea Lucescu în jurul numărului de 15.000.

La stadion au fost cozi imense, iar posibilitatea de a aduce un omagiu a fost de miercuri după-amiază până joi seara, la ora 20:00, adică aproximativ 27 de ore.

Mâine va avea loc înmormântarea marelui antrenor și jucător.

„Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se arată în mesajul transmis de familia lui Mircea Lucescu.

