Mihai Stoica a fost prezent azi la Arena Națională, alături de o delegație a lui FCSB, pentru a-și prezenta omagiile la sicriul lui Mircea Lucescu

Președintele roș-albaștrilor a remarcat tăria lui Răzvan Lucescu, cel care a stat aproape permanent în picioare lângă catafalc, pentru a le strânge mâinile celor care au dorit să-și ia adio de la tatăl lui.

Mihai Stoica: „Acum într-adevăr realizăm cât de mare a fost acest om”

„Ne întrebam cu toții de unde are resurse Răzvan să stea de ieri continuu în picioare și să primească condoleanțe din partea tuturor, cunoscuți sau necunoscuți, care au trecut. Mi-am dat singur răspunsul. Păi, de unde are resurse? Gena familiei Lucescu este ceva aproape inexplicabil.

Așa cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieții, așa și Răzvan are resurse să stea și să primească omagiile tuturor. Dar acum într-adevăr realizăm cât de mare a fost acest om. Pentru că recunoașterea internațională este exact ca la o echipă de fotbal care contează doar în Europa.

Recunoașterea internațională a acestui titan e uluitoare.

Vorbeam cu Gică Popescu, îmi spunea cum s-a simțit pe stadion (n.r. la momentul de reculegere de pe Camp Nou, în Barcelona - Atletico)… vorbește fostul căpitan al Barcelonei. E ceva…”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Rinat Akhmetov, prezent la Arenă pentru un ultim omagiu

Conducătorul campioanei a remarcat prezența foștilor jucători ai lui Lucescu de la Șahtior, Dario Srna și Dmytro Chygrynskiy, și a patronului clubului din Donețk, Rinat Akhmetov:

„Te simți dator în momentul în care asiști la un eveniment cu asemenea anvergură, pentru că am fost la priveghi la Helmuth, la nea Imi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală.

Din moment ce vine fostul jucător al Barcelonei, căpitanul lui de echipă la Șahtior, să-și ia rămas bun… Vorbim despre Chygrynskyi, despre ucraineni, care traversează momentele astea.

Rinat Akhmetov e un tip expus, știm în ce situație se află Ucraina, el nu prea se arată. Și a venit”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport