„E un tip expus, nu prea se arată” Prezența remarcată de MM Stoica pe Arena Națională: „Știm în ce situație se află” + elogii pentru Răzvan Lucescu +29 foto
„E un tip expus, nu prea se arată” Prezența remarcată de MM Stoica pe Arena Națională: „Știm în ce situație se află” + elogii pentru Răzvan Lucescu

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 21:22
  • Mihai Stoica a fost prezent azi la Arena Națională, alături de o delegație a lui FCSB, pentru a-și prezenta omagiile la sicriul lui Mircea Lucescu

Președintele roș-albaștrilor a remarcat tăria lui Răzvan Lucescu, cel care a stat aproape permanent în picioare lângă catafalc, pentru a le strânge mâinile celor care au dorit să-și ia adio de la tatăl lui.

Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce

Mihai Stoica: „Acum într-adevăr realizăm cât de mare a fost acest om”

„Ne întrebam cu toții de unde are resurse Răzvan să stea de ieri continuu în picioare și să primească condoleanțe din partea tuturor, cunoscuți sau necunoscuți, care au trecut. Mi-am dat singur răspunsul. Păi, de unde are resurse? Gena familiei Lucescu este ceva aproape inexplicabil.

Așa cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieții, așa și Răzvan are resurse să stea și să primească omagiile tuturor. Dar acum într-adevăr realizăm cât de mare a fost acest om. Pentru că recunoașterea internațională este exact ca la o echipă de fotbal care contează doar în Europa.

Recunoașterea internațională a acestui titan e uluitoare.

Vorbeam cu Gică Popescu, îmi spunea cum s-a simțit pe stadion (n.r. la momentul de reculegere de pe Camp Nou, în Barcelona - Atletico)… vorbește fostul căpitan al Barcelonei. E ceva…”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Rinat Akhmetov, prezent la Arenă pentru un ultim omagiu

Conducătorul campioanei a remarcat prezența foștilor jucători ai lui Lucescu de la Șahtior, Dario Srna și Dmytro Chygrynskiy, și a patronului clubului din Donețk, Rinat Akhmetov:

„Te simți dator în momentul în care asiști la un eveniment cu asemenea anvergură, pentru că am fost la priveghi la Helmuth, la nea Imi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală.

Din moment ce vine fostul jucător al Barcelonei, căpitanul lui de echipă la Șahtior, să-și ia rămas bun… Vorbim despre Chygrynskyi, despre ucraineni, care traversează momentele astea.

Rinat Akhmetov e un tip expus, știm în ce situație se află Ucraina, el nu prea se arată. Și a venit”.

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

„A fost un exemplu”  Cosmin Contra, despre Mircea Lucescu: „Românii sunt mai apreciați în străinătate decât în țară”
„A fost un exemplu” Cosmin Contra, despre Mircea Lucescu: „Românii sunt mai apreciați în străinătate decât în țară”
„A fost un exemplu”  Cosmin Contra, despre Mircea Lucescu: „Românii sunt mai apreciați în străinătate decât în țară”
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
„Era împăcat cu sine” Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  

Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Te vom iubi mereu” Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Kovacs merge la Mondial Brigada românească de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe  ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs! Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs!  Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
„Era împăcat cu sine” Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
