Creatorul analizei video Mircea Lucescu, de la studenții care-i înregistrau din tribune la primul soft de urmărire a datelor în fotbal
Mircea Lucescu, în 1992, când antrena la Brescia Foto: Imago
Campionate

Creatorul analizei video Mircea Lucescu, de la studenții care-i înregistrau din tribune la primul soft de urmărire a datelor în fotbal

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 22:30
  • Mircea Lucescu a fost „un pionier în utilizarea tehnologiei video”. 
  • Antrenorul a început în România comunistă o altfel de analiză a propriilor jucători și a adversarilor. 
  • În Italia, a dezvoltat împreună cu Adriano Bacconi, în anii '90, un soft de urmărire a datelor în fotbal. 

Astăzi, tehnologia video este ceva normal în fotbal, în sport. Orice club, echipă sau antrenor folosește datele furnizate de multe companii care le înregistrează cu ușurință în toată lumea.

De aceea L’Equipe l-a numit pe Mircea Lucescu „un pionier în utilizarea tehnologiei video”.

Începuturile analizei video cu Lucescu în România comunistă

Antrenorul a făcut primii pași în analiza video încă din anii ‘80, înainte de Revoluție.

„La Dinamo, le-am cerut unor studenți să înregistreze din tribune. Apoi, mă uitam la material. Îmi permitea să analizez echipa, făceam rezumate pe care le dădeam jucătorilor.

Mircea Lucescu, la Euro 1984, cu un an înainte să vină la Dinamo Foto: Imago Mircea Lucescu, la Euro 1984, cu un an înainte să vină la Dinamo Foto: Imago
Mircea Lucescu, la Euro 1984, cu un an înainte să vină la Dinamo Foto: Imago

A le arăta imagini e mai eficient decât orice discurs”, povestea Il Luce într-un interviu pentru cotidianul francez, în 2025.

5 ani
a antrenat Mircea Lucescu la Dinamo, între 1985 și 1990, cucerind trei trofee: titlul de campion (1990) și două Cupe ale României (1986 și 1990)

Chiar atunci, în regimul comunist, a apărut într-o reclamă la lapte în Elveția, printr-un prieten din Țara Cantoanelor, și „a folosit onorariul pentru a investi într-o tehnologie nouă la acea vreme, ca să analizeze mai bine jocul adversarilor”.

Alt prieten din străinătate îmi trimitea înregistrări cu meciurile din fotbalul englez, partide complete sau rezumate. Am început să studiez ce se întâmpla în afara României. La vremea respectivă, era unica modalitate de a vedea fotbalul străin Mircea Lucescu

Lucescu l-a descoperit pe Bacconi la Pisa

După căderea lui Ceaușescu, antrenorul și-a continuat cariera în străinătate. Un deceniu în Italia.

În vara lui 1990, a semnat cu Pisa, primul său club în afara țării.

Acolo l-a cunoscut pe Adriano Bacconi, un preparator fizic căruia Lucescu i-a dat și altă misiune: să urmărească și să înregistreze ce făceau jucătorii pe teren, la pregătire și meciuri. Informații despre fiecare.

4 echipe
a antrenat Mircea Lucescu în Italia anilor ‘90: Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995/1995-1996), Reggiana (1996), Inter (1998-1999). Plus Rapid (1997-1998)

Lucescu: „Am dezvoltat FARM pentru analiza meciurilor în timp real”

„Am vrut să știu cum să ne poziționăm cu și fără minge, să identificăm schimbări de ritm și direcție, cum să creăm spațiu și superioritate numerică”, și-a amintit tehnicianul în L’Equipe.

Lucescu și Gino Corioni, cel care i-a fost președinte la Brescia, unde a lucrat și cu Bacconi Foto: Imago Lucescu și Gino Corioni, cel care i-a fost președinte la Brescia, unde a lucrat și cu Bacconi Foto: Imago
Lucescu și Gino Corioni, cel care i-a fost președinte la Brescia, unde a lucrat și cu Bacconi Foto: Imago

„L-am luat pe Bacconi la Brescia și am dezvoltat un software de urmărire a datelor din fotbal, numit FARM, pentru analiza meciurilor în timp real”.

Cei doi au creat FARM împreună, apoi l-au cedat. „Mi-am vândut acțiunile înainte ca Bacconi să facă același lucru”.

Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală"

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
