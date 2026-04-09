Distincțiile lui Mircea Lucescu FOTO: Ce a adus Răzvan Lucescu la căpătâiul tatălui său

Răzvan Lucescu (57 de ani) a adus, joi dimineață, câteva distincții primite de Mircea Lucescu, de-a lungul carierei sale de antrenor.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Răzvan Lucescu a adus la priveghi distincțiile primite de Mircea Lucescu

Vestea morții lui „Il Luce” a întristat un număr impresionant de oameni, atât la nivel național, cât și internațional, aproximativ 15.000 trecând pe la Arena Națională, pentru a-și lua rămas bun de la fostul selecționer.

Joi dimineață, fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, a adus la stadion, la căpătâiul tatălui său, câteva distincții primite de acesta în cariera sa impresionantă.

Printre ele se numără „Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler”, acordat în 2009 de către fostul președinte Traian Băsescu, după ce Lucescu a cucerit Cupa UEFA cu Șahtior Donețk, iar cel de-al doilea, aflat în stânga, reprezintă „Meritul sportiv clasa a 3-a”, primit în 2008.

La 17 ani distanță de la acordarea distincției, Traian Băsescu a fost și el prezent joi, la priveghiul fostului selecționer.

