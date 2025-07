„Au fost prea mulți” Mircea Lucescu pune rezultatele naționalei și pe seama accidentărilor numeroase. Ce spune despre evoluția jocului

Mircea Lucescu (79 de ani) a vorbit despre evoluția echipei naționale pe parcursul mandatului său.

Selecționerul pune rezultatele slabe din calificările pentru Mondial și pe seama accidentărilor numeroase.

Lucescu nu s-a putut baza pe jucători precum Olaru, Drăgușin sau Mihăilă în meciurile din 2025, din cauza accidentărilor de lungă durată.

Mircea Lucescu: „Rezultatele sunt o consecință. Ca joc, n-am ieșit rău”

Deși șansele pentru calificarea la CM 2026 s-au diminuat după primele 4 meciuri, Lucescu e încrezător în evoluția jocului per total.

„Am avut atât de atâți accidentați, Olaru, Drăgușin, Mihăilă. Au fost prea mulți, prea mulți. Dar, vă spun că noi, ca joc, nu am ieșit rău. În toate astea n-am ieșit rău.

Da, rezultatele… Asta e adevărat, dar eu nu pot să plec de la ideea rezultatelor. Nu! Rezultatele sunt o consecință.

Trebuie să pleci de la unde ai ajuns, la ce nivel ai ajuns, ce ai făcut acolo, cum ai jucat. Cu Austria, noi am pierdut pe două greșeli incredibile. Nu poți să nu faci marcaj la jucătorul care ți-a fost dat la marcaj. Nu poți să nu marchezi, să te uiți după minge și ăla să fie singur, să o bage în poartă. Nu se poate.

Și asta a fost și al doilea, nu e vorba de valoare. E și atenția, și concentrarea.

Bine, până la urma asta, rezultatul este cel care contează în toate lucrurile astea. Dar eu sunt obligat să trec dincolo de rezultat”, a declarat Mircea Lucescu la emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport.

Lucescu, paralelă cu perioada Șahtior

Selecționerul susține că aceeași abordare i-a adus rezultate și în perioada în care antrena la Șahtior: creșterea nivelului de joc pus înaintea rezultatelor.

„Mi-am adus aminte că am avut un meci, Shakhtar cu Arsenal, la Londra. Am pierdut 5-1. Dar s-au întâmplat niște lucruri halucinante.

Apoi urma meciul retur. Am scos toate golurile, le-am dat la o parte. Și am plecat doar de la cum am pregătit meciul. Și alea într-adevăr au fost esențiale pentru ce au fost. Și am bătut 2-1”, a mai spus Lucescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport