„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”

Safet Susic, 70 de ani, a fost unul dintre cei mai valoroși jucători ai Iugoslaviei și singurul selecționer care a calificat Bosnia la Mondial.

Cum comentează meciul de sâmbătă, de la Zenica, decisiv pentru calificarea la CM 2026.

În ultimele două etape ale preliminariilor CM 2026, ne luptăm cu Bosnia și Herțegovina pentru locul 2 în grupă.

Dar rivalii se pot califica direct la turneul final, dacă iau șase puncte în acest final tensionat, cu noi, pe 15 noiembrie, la Zenica, și cu Austria, trei zile mai târziu, la Viena.

Totuși, dacă pierd ambele partide și cad pe poziția a treia, ratează și barajul, pentru că nu au plasa de siguranță a Ligii Națiunilor. Noi o avem. Orice s-ar întâmpla în această lună, vom fi în play-off.

Susic: „Nu trebuie să pierdem cu România. Să fim atenți”

Safet Susic, 70 de ani, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Iugoslaviei și selecționerul cu cele mai bune rezultate la naționala Bosniei, a comentat sfârșitul acestei campanii.

Golul marcat de Gigovic la România - Bosnia 0-1 Foto: Imago

„Suntem într-o situație în care putem câștiga totul, însă putem și pierde, pentru că știm împotriva cui jucăm.

Austria e cea mai puternică adversară, principala favorită și ar fi o mare surpriză dacă nu ar merge la Mondial”, a declarat acesta pentru site-ul bosniac Reprezentacija.ba.

Am surprins România în primul meci, dar acum vine să câștige la noi. De aceea, acest joc va fi crucial, nu trebuie să pierdem. Să fim atenți și să nu fim lacomi, căutând victoria cu orice preț din primul minut. Ne poate costa! Safet Susic, fost selecționer bosniac

Susic: „După victoria din România, ambițiile au crescut”

În prima confruntare a grupei, pe 21 martie, Bosnia s-a impus cu 1-0 la București, o întâlnire în care arbitrul olandez Danny Makkelie le-a refuzat „tricolorilor” un penalty, la hențul lui Tahirovic.

Hențul ignorat al lui Tahirovic, pe Arena Națională Foto: Captură TV

„Soarta antrenorului e simplă: ești bun când ai rezultate. Imediat ce nu le mai ai, știi ce se întâmplă. Barbarez a pus lucrurile la punct. Când a venit, a stabilit ca prioritate Euro 2028 și puțini au crezut că vom avea acum o șansă realistă să terminăm primii în grupă.

După victoria din România, ambițiile au crescut, avem o șansă bună și trebuie să dăm totul”, a mai spus Susic.

Cariera mea a trecut, dar nu știi niciodată ce poate fi. Lucescu este încă activ și e mai în vârstă decât mine Safet Susic, fost selecționer bosniac

Susic a înscris 3 goluri la București și a calificat Bosnia la Mondial

Ca jucător, a evoluat nouă sezoane la PSG, între 1982 și 1991, și a înscris cinci goluri în trei meciuri împotriva României.

A reușit un hattrick la partida directă echivalentă cu eliminarea „tricolorilor” în campania pentru Mondialul din Argentina 1978.

Susic și steagul Bosniei Foto: Imago

Pe 13 noiembrie 1977, Iugoslavia a învins cu 6-4 la București, într-un duel controversat, în care România a condus cu 3-2 la pauză, după ce câștigase cu 2-0 în deplasare.

21 de goluri a marcat Safet Susic în 54 de selecții pentru Iugoslavia (1977-1990). A evoluat la două CM (1982-1990) și la un CE (1984)

Susic a antrenat aproape cinci ani selecționata Bosniei, între decembrie 2009 și noiembrie 2014, fiind singurul tehnician care a calificat-o la Mondial. În 2014.

49 de meciuri a stat Susic pe banca Bosniei: 23 de victorii, 9 egaluri, 17 eșecuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport