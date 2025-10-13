„Victoria e în primul rând a mea” Lucescu a spus ce a făcut pentru a bate Austria: „Am nevoie de mintea voastră” +22 foto
Mircea Lucescu, la conferința de la Arena Națională, după victoria cu Austria Foto: Raed Krishan
„Victoria e în primul rând a mea” Lucescu a spus ce a făcut pentru a bate Austria: „Am nevoie de mintea voastră”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 09:32
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 16:42
  • Mircea Lucescu și secretul succesului cu 1-0 în fața Austriei. A descris ședințele tactice și psihologice care au fost baza trezirii naționalei: „Nu din antrenamente se obține asta, se poate lucrând la mintea lor”. 

Mircea Lucescu a vrut neapărat să învingă Austria, amintirea finalului primului său mandat, acel 4-0 în urma căruia a fost demis, și a mai bătut-o o dată acasă, duminică, 1-0. Succes care îi deschide drumul spre barajul de Mondial de pe locul 2 în grupă.

Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere"
Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere”
Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere”

Lucescu, către jucători: „Dacă mintea voastră va fi în regulă, putem bate pe oricine”

Întrebat la conferință dacă victoria de pe Arena Națională e și a lui, a replicat apăsat:

„Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie.

Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”.

Bucuria „tricolorilor” după golul lui Ghiță Foto: Raed Krishan Bucuria „tricolorilor” după golul lui Ghiță Foto: Raed Krishan
Bucuria „tricolorilor” după golul lui Ghiță Foto: Raed Krishan

Cum i-a făcut pe „tricolori” să joace astfel? Secretul stă în ședințele tactice și psihologice, în același timp.

„Am făcut patru ședințe de pregătire cu ei. Nu din antrenamente se obține asta, se poate lucrând la mintea lor”.

Le-am spus de atâtea ori: picioarele v-au dus la nivelul ăsta. Eu am nevoie de mintea voastră. Dacă mintea voastră va fi în regulă, putem bate pe oricine. Dacă nu e în regulă, atunci n-avem niciun fel de șansă. Mircea Lucescu, selecționerul României

Lucescu: „Să demonstrați că nu sunteți la coada Europei”

La finalul partidei, jucătorii au venit la marginea terenului și l-au îmbrățișat. „Au jucat și pentru dumneavoastră?”, a fost întrebat.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„E absolut normal să joace și pentru mine. Au jucat în primul rând pentru ei și pentru țară”, a reacționat el.

A explicat de ce era atât de important să învingă Austria: „Le-am și spus, meciul ăsta nu mă interesează ca joc de calificare pentru Campionatul Mondial. Dar este un meci de orgoliu național”.

Tot raportul pe care l-am avut și îl avem cu Austria: «Voi trebuie să demonstrați pe teren că sunteți mai buni, că nu sunteți la coada Europei». Au demonstrat. Mircea Lucescu, selecționerul României

A fost impresionat de toată echipa: „N-am văzut niciodată echipa națională să joace cu asemenea avânt. Senzațional, merită toate felicitările. Așa, în fața voastră, îi îmbrățișez cu tot dragul.

Au demonstrat că pot să joace la cel mai înalt nivel atunci când știu exact ce au de făcut pe teren”. 

Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria
Nationala
00:26
Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria
Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria
„Credeți în noi!" Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!"
Nationala
00:05
„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”
„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”

austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania preliminarii cm 2026
09:00
22:31
22:16
19:55
