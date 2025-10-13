„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre meciul câștigat de „tricolori” pe Arena Națională.

România a câștigat meciul cu Austria în ultimul minut grație reușitei lui Virgil Ghiță din ultimul minut și a relansat calculele în grupa de calificare.

ROMÂNIA - AUSTRIA. Ianis Hagi: „Am fost mai buni”

„Victoria asta înseamnă încredere, pozitivitate. Înseamnă să credem în noi și să credeți în noi. Fotbalul nu e matematică, sunt și momente mai puțin bune în care trebuie să luptăm toți. Sperăm că am ieșit din acea pasă proastă.

Am fost mai buni decât ei, probabil posesia au avut-o mai mare, dar ocaziile le-am avut noi. Suntem fericiți dar suntem realiști. E un singur pas, din păcate nu suntem la mâna noastră.

(n.r. despre gol) Când e Ghiță în teren centrările mele îl găsesc mereu în careu, nu e o coincidență, de la 12 ani jucăm împreună. Nici nu mai țin minte câte pase de gol i-am dat”, a declarat Ianis Hagi, la Prima Sport.

Ianis Hagi: „Iubesc să joc la națională”

„Trebuie să fim echilibrați. Când ești într-o campanie trebuie să fi echilibrat. Critica e bună, te uiți în oglindă și vezi ce nu ai făcut bine. Trebuie să aveți încredere în noi că o putem scoate la capăt. Nu ne este frică de niciun adversar.

Cu siguranță ne vom lăsa inimile pe teren și vom încerca să aducem cât mai multe calificări. Iubesc să joc la echipa națională, e tot ce mi-am dorit de mic copil, îmi trăiesc visul.

Avem două victorii în această acțiune și este important. Mai avem două meciuri, vrem două victorii și sperăm să ne calificăm la Mondial”, a mai adăugat Hagi.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

