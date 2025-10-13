Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere” +22 foto
Răzvan Marin, duminică, pe Arena Națională. A fost doar rezervă Foto: Imago
Nationala

Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 09:17
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 17:02
  • Mircea Lucescu a lămurit ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin în cantonamentul naționalei și de ce nu a jucat până la urmă duminică, la 1-0 cu Austria: „Eu sunt antrenorul, eu decid. Dar s-au spus și minciuni aici”. 
  • De la Marin a ajuns la Stanciu, i-a transmis și căpitanului un mesaj, l-a apreciat pe Burcă pentru sacrificiul său și a descris singurul lucru care îl interesează: „Dacă nu-l obțin, mor!”. 

În ultimele zile, s-a discutat mult despre situația lui Răzvan Marin. Întâi, Mircea Lucescu a anunțat că e accidentat și nu va juca împotriva Austriei.

Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Citește și
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Citește mai mult
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”

Tatăl lui l-a contrazis pe selecționer, spunând că mijlocașul lui AEK Atena poate evolua.

Până la urmă, a rămas în lot, a fost pe bancă, dar tehnicianul nu l-a folosit duminică seară.

Lucescu, despre Marin. „Nu s-a antrenat nici joi, nici vineri: «Nu poți să joci»”

După victoria în fața Austriei, Il Luce a prezentat îndelung cazul Marin, la conferință.

„Eu sunt antrenorul, eu decid. Eu analizez foarte clar. S-au spus și minciuni aici, el nu s-a antrenat nici joi, nici vineri”, a început selecționerul.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

„Vineri, la primul antrenament, vine și spune că are o durere, o miozită. A ieșit din antrenament marți sau nu știu când. L-am lăsat”.

A povestit și discuția lor. „I-am spus: «Nu poți, n-ai cum să joci. Știu ce meci este, ce intensitate, ce fac dacă ți se întâmplă o chestie de genul ăsta? Hai să nu te bag de la început, te bag mai târziu»”.

N-o să pun un jucător doar pentru că are 70 de meciuri la națională”. Și Stanciu atenționat

Selecționerul susține că „voi, presa, ați făcut o chestie care nu există.

Eu am și declarat: nu s-a antrenat, nu poate să joace! N-o să pun un jucător doar pentru că are 70 de meciuri la echipa națională”.

Îi transmite lui Marin: „Îl simpatizez, a făcut o treabă extraordinară până acum. Trebuie doar să accepte lucrurile astea”.

L-a inclus și pe căpitan în această discuție: „Și el, și Stanciu trebuie să le accepte, fotbalul e o competiție permanentă. În care rămâne cel mai bun”.

Duminică dimineață am avut o discuție cu jucătorii. Le-am zis: «Eu apreciez meritocrația. Cine merită cu adevărat, nu țin cont de nimic altceva. Țin cont de un singur lucru, că trebuie să ieșim pe teren să câștigăm meciul. Pentru suporteri, pentru voi, pentru familiile voastre» Mircea Lucescu, selecționerul României

Admite că „și eu pot să greșesc. E normal să greșesc. Mai sunt influențat și de cei din jurul meu câteodată, dar în general sunt foarte atent la toate astea”.

Lucescu: „Marin nu are dreptul să se supere”. Și despre Burcă: „Soția a avut o problemă”

S-a întors la Marin. „El nu are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el, ca Mitriță. Mitriță n-avea niciun drept să plece. Nu se poate. Într-un meci joacă unul, în meciul următor joacă altul”.

A condus discusul spre problemele de lot și a evidențiat sacrificiul lui Burcă.

Bucurie România - Austria
Bucurie România - Austria

Galerie foto (24 imagini)

Bucurie România - Austria Bucurie România - Austria Bucurie România - Austria Bucurie România - Austria Bucurie România - Austria
+24 Foto
labels.photo-gallery

„S-a accidentat Popescu, ce facem? S-a accidentat Popescu, îl avem și pe Drăgușin, Burcă nu joacă, are două cartonașe.

Apropo de Burcă, el trebuie felicitat, pentru că nu a jucat în cea mai favorabilă condiție psihică. Soția a avut o problemă.

La ora 5, Burcă a zis: «Îmi asum toată răspunderea că pot să fac asta». Și a făcut-o. Acesta este lucrul care trebuie scris și apreciat, nu alte lucruri, polemici care nu ajută fotbalul, pe nimeni nu ajută. Mircea Lucescu, selecționerul României

Iar a readus discuția la Răzvan Marin. „Nu mai căutați lucruri care nu există. Am văzut că a apărut un articol că m-am certat cu el.

Eu nu discut cu niciun jucător. Iau decizii. Cel mai greu lucru în viață e să iei decizii. Și pentru asta trebuie să te chinui, să găsești argumente, să ai convingerea că ai tu dreptate, nu o chestie emoțională sau de altă natură”.

Nu mă cert niciodată cu niciun jucător. Vedeți cum vorbesc jucătorii despre mine, indiferent din ce țară sunt. Raportul meu a fost absolut onest. Dacă unul dintre jucători nu înțelege lucrul ăsta e problema lui, nu e problema mea. Mircea Lucescu, selecționerul României

Lucescu, de la Mitriță la el: „Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc, mor”

Întrebat despre Mitriță, de care amintise înainte, Lucescu s-a aprins: „Eu nu atac pe nimeni. Eu spun, argumentez. Am 80 de ani, nu invidiez pe nimeni, nu am alte interese, singurul interes al meu este succesul. Din asta trăiesc. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc, mor”.

Înapoi la Mitriță: „E acolo unde e, foarte bine, un băiat senzațional. Totuși, mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanță.

Mitriță e un talent extraordinar, dar cum să vă spun: alerga patru kilometri la un antrenament. Ceilalți șapte, el patru. Vrea să joace fotbal doar cu mingea, nu să alerge, nu să recupereze, iar cu Austria a fost bătălie pe teren. Mircea Lucescu, selecționerul României

Antrenorul a apreciat „frumusețea acestui meci. Până acum, am pierdut toate duelurile la toate meciurile pe care le-am avut. De data asta, le-am câștigat categoric, 60-40.

Ne pot ajuta să spunem că sub acest nivel nu e voie să cedăm. Și voi, ca ziariști, și eu, ca antrenor. N-avem voie. De aici trebuie să facem pasul mai departe”.

Citește și

Diagnostic crunt Accidentarea lui Mihai Popescu e gravă: „Îți dai seama ce ne așteptă la FCSB?”
Nationala
00:19
Diagnostic crunt Accidentarea lui Mihai Popescu e gravă: „Îți dai seama ce ne așteptă la FCSB?”
Citește mai mult
Diagnostic crunt Accidentarea lui Mihai Popescu e gravă: „Îți dai seama ce ne așteptă la FCSB?”
„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”
Nationala
00:05
„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”
Citește mai mult
„Credeți în noi!” Mesajul lui Ianis Hagi după victoria cu Austria: „Fotbalul nu e matematică, am fost mai buni!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
austria echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania Razvan Marin preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share