Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin? Lucescu a vorbit despre decizia de a nu-l folosi cu Austria: „Nu are dreptul să se supere”

Mircea Lucescu a lămurit ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin în cantonamentul naționalei și de ce nu a jucat până la urmă duminică, la 1-0 cu Austria: „Eu sunt antrenorul, eu decid. Dar s-au spus și minciuni aici”.

De la Marin a ajuns la Stanciu, i-a transmis și căpitanului un mesaj, l-a apreciat pe Burcă pentru sacrificiul său și a descris singurul lucru care îl interesează: „Dacă nu-l obțin, mor!”.

În ultimele zile, s-a discutat mult despre situația lui Răzvan Marin. Întâi, Mircea Lucescu a anunțat că e accidentat și nu va juca împotriva Austriei.

Tatăl lui l-a contrazis pe selecționer, spunând că mijlocașul lui AEK Atena poate evolua.

Până la urmă, a rămas în lot, a fost pe bancă, dar tehnicianul nu l-a folosit duminică seară.

Lucescu, despre Marin. „Nu s-a antrenat nici joi, nici vineri: «Nu poți să joci»”

După victoria în fața Austriei, Il Luce a prezentat îndelung cazul Marin, la conferință.

„Eu sunt antrenorul, eu decid. Eu analizez foarte clar. S-au spus și minciuni aici, el nu s-a antrenat nici joi, nici vineri”, a început selecționerul.

„Vineri, la primul antrenament, vine și spune că are o durere, o miozită. A ieșit din antrenament marți sau nu știu când. L-am lăsat”.

A povestit și discuția lor. „I-am spus: «Nu poți, n-ai cum să joci. Știu ce meci este, ce intensitate, ce fac dacă ți se întâmplă o chestie de genul ăsta? Hai să nu te bag de la început, te bag mai târziu»”.

” N-o să pun un jucător doar pentru că are 70 de meciuri la națională”. Și Stanciu atenționat

Selecționerul susține că „voi, presa, ați făcut o chestie care nu există.

Eu am și declarat: nu s-a antrenat, nu poate să joace! N-o să pun un jucător doar pentru că are 70 de meciuri la echipa națională”.

Îi transmite lui Marin: „Îl simpatizez, a făcut o treabă extraordinară până acum. Trebuie doar să accepte lucrurile astea”.

L-a inclus și pe căpitan în această discuție: „Și el, și Stanciu trebuie să le accepte, fotbalul e o competiție permanentă. În care rămâne cel mai bun”.

Duminică dimineață am avut o discuție cu jucătorii. Le-am zis: «Eu apreciez meritocrația. Cine merită cu adevărat, nu țin cont de nimic altceva. Țin cont de un singur lucru, că trebuie să ieșim pe teren să câștigăm meciul. Pentru suporteri, pentru voi, pentru familiile voastre» Mircea Lucescu, selecționerul României

Admite că „și eu pot să greșesc. E normal să greșesc. Mai sunt influențat și de cei din jurul meu câteodată, dar în general sunt foarte atent la toate astea”.

Lucescu: „Marin nu are dreptul să se supere”. Și despre Burcă: „Soția a avut o problemă”

S-a întors la Marin. „El nu are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el, ca Mitriță. Mitriță n-avea niciun drept să plece. Nu se poate. Într-un meci joacă unul, în meciul următor joacă altul”.

A condus discusul spre problemele de lot și a evidențiat sacrificiul lui Burcă.

„S-a accidentat Popescu, ce facem? S-a accidentat Popescu, îl avem și pe Drăgușin, Burcă nu joacă, are două cartonașe.

Apropo de Burcă, el trebuie felicitat, pentru că nu a jucat în cea mai favorabilă condiție psihică. Soția a avut o problemă.

La ora 5, Burcă a zis: «Îmi asum toată răspunderea că pot să fac asta». Și a făcut-o. Acesta este lucrul care trebuie scris și apreciat, nu alte lucruri, polemici care nu ajută fotbalul, pe nimeni nu ajută. Mircea Lucescu, selecționerul României

Iar a readus discuția la Răzvan Marin. „Nu mai căutați lucruri care nu există. Am văzut că a apărut un articol că m-am certat cu el.

Eu nu discut cu niciun jucător. Iau decizii. Cel mai greu lucru în viață e să iei decizii. Și pentru asta trebuie să te chinui, să găsești argumente, să ai convingerea că ai tu dreptate, nu o chestie emoțională sau de altă natură”.

Nu mă cert niciodată cu niciun jucător. Vedeți cum vorbesc jucătorii despre mine, indiferent din ce țară sunt. Raportul meu a fost absolut onest. Dacă unul dintre jucători nu înțelege lucrul ăsta e problema lui, nu e problema mea. Mircea Lucescu, selecționerul României

Lucescu, de la Mitriță la el: „Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc, mor”

Întrebat despre Mitriță, de care amintise înainte, Lucescu s-a aprins: „Eu nu atac pe nimeni. Eu spun, argumentez. Am 80 de ani, nu invidiez pe nimeni, nu am alte interese, singurul interes al meu este succesul. Din asta trăiesc. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc, mor”.

Înapoi la Mitriță: „E acolo unde e, foarte bine, un băiat senzațional. Totuși, mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanță.

Mitriță e un talent extraordinar, dar cum să vă spun: alerga patru kilometri la un antrenament. Ceilalți șapte, el patru. Vrea să joace fotbal doar cu mingea, nu să alerge, nu să recupereze, iar cu Austria a fost bătălie pe teren. Mircea Lucescu, selecționerul României

Antrenorul a apreciat „frumusețea acestui meci. Până acum, am pierdut toate duelurile la toate meciurile pe care le-am avut. De data asta, le-am câștigat categoric, 60-40.

Ne pot ajuta să spunem că sub acest nivel nu e voie să cedăm. Și voi, ca ziariști, și eu, ca antrenor. N-avem voie. De aici trebuie să facem pasul mai departe”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport