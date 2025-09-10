Fanii României prezenți la Nicosia i-au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu, 80 de ani, și i-au reproșat că nu a mizat pe Mitriță și Baiaram în meciul cu Cipru, 2-2

După meci, mai mulți fani ai „tricolorilor” au așteptat staff-ul tehnic și jucătorii naționalei în parcarea stadionului.

Suporterii naționalei au strigat, în repetate rânduri: „Demisia!”, mesaj țintit către selecționerul României, Mircea Lucescu.

Lucescu: „Era greu să pui presiune pe Baiaram”

Ștefan Baiaram și Alex Mitriță au fost rezerve neutilizate în remiza din Cipru, iar selecționerul a oferit explicații pentru această decizie, într-un dialog cu Gigi Becali, patronul FCSB, care i-a transmis:

„Nea Mircea, scuză-mă puțin. Singurul lucru pe care pot să ți-l reproșez, dacă îmi permiți, părerea mea e că Mitriță și Baiaram sunt cei mai buni jucători ai României. E părerea mea. Iartă-mă!”.

„În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi.

Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult”, a spus Lucescu pentru fanatik.ro.

Baiaram cu genunchiul bandajat la națională și la club, în ultima lună FOTO Sportpictures

Antrenorul a continuat: „Legat de Mitriță, Mitriță îți ia ochii. Dacă faci o judecată de estetică, ia ochii. Pentru că e un jucător foarte tehnic și care poate aduce în joc momente importante.

Dar trebuie să vedem și partea cealaltă, în care aleargă foarte puțin. Fotbalul nu se joacă doar cu mingea. Un jucător cu mingea are doar 2 minute pe meci”.

Mitriță, 30 de ani, a reușit 7 goluri și 4 assisturi în 9 meciuri pentru Zhejiang FC (China) sezonul acesta

Baiaram, 22 de ani, are 6 goluri în 13 meciuri pentru U Craiova în sezonul curent

Il Luce, răspuns pentru MM Stoica: „Oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică?”

Lucescu i-a dat apoi replica și președintelui de la FCSB, Mihai Stoica, cel care s-a arătat iritat că nici măcar unul dintre jucătorii de la FCSB convocați la națională nu se regăsea în primul „11” cu Canada.

„Când am citit declarația lui Meme, că s-au luat prea mulți jucători, atunci am stat și m-am întrebat: «Oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică?». Nu contează cine intră pe teren. E o atmosferă generală care trebuie să ducă la un progres al fotbalului românesc. Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?

Prezența la națională e o chestiune de onoare. Devine o obligație aproape pentru noi când se vorbește de națională. Și eu din obligație am venit la națională, că aveam obligația față de fotbalul românesc. Toți jucătorii au obligația asta.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. În afara acelei pauze de iarnă, când nu știu ce s-a întâmplat din noiembrie până în martie-aprilie, când jucătorii au jucat foarte puțin că au fost accidentați, acum au revenit în echipele la care s-au transferat și sunt titulari.

Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta. Nu pot spune că nu s-au dăruit, dar au fost surprinși de agresivitatea asta. Eu am încercat să pun jocul pe altceva și am explicat într-un fel”, a mai spus Lucescu pentru sursa citată.

VIDEO Lucescu acuză arbitrii după remiza cu Cipru: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm”

Citește și