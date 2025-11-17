Criticat de un fost elev Mircea Lucescu, pus la zid de un fost „tricolor”: „Lasă-l pe altul mai tânăr. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie” +18 foto
Mircea Lucescu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Criticat de un fost elev Mircea Lucescu, pus la zid de un fost „tricolor”: „Lasă-l pe altul mai tânăr. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 13:23
  • Bosnia - România 3-1. Nicolae Negrilă (71 de ani), fostul jucător al naționalei și al Universității Craiova, l-a „taxat” dur pe Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.
  • Negrilă e de părere că selecționerul a greșit atât selecția inițială, cât și primul „11” pe care l-a trimis pe teren.

România a rămas fără șanse la locul după eșecul din Bosnia și va întâlni la baraj un adversar mult mai dificil, lucru care l-a iritat foarte tare pe fostul „tricolor” Nicolae Negrilă, pe care Mircea Lucescu l-a antrenat în mandatul anterior, la Euro 1984.

„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!”
Citește și
„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!”
Citește mai mult
„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!”

Nicolae Negrilă: „Hai să nu o mai dăm pe arbitraj. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie”

„Nu are nicio legătură faptul că nea Mircea Lucescu mi-a fost antrenor la echipa națională. Una e una, iar alta e alta. Eu îmi voi spune strict părerea personală fără niciun fel de menjamente, deoarece sunt foarte supărat după meciul ăsta din Bosnia.

Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea.

Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot.

În afară de Rațiu de pe postul de fundaș dreapta, care nici el nu a fost chiar într-o zi chiar foarte bună, toți fundașii noștri erau de pe altă lume.

Ghiță și Racovițan s-au întrecut în gafe copilărești, poziționări greșite în marcaj și o frică cu mingea la picior de nu am văzut. Păi, așa jucau pe timpuri Ștefănescu, Șameș sau Gino Iorgulescu?

Apoi, de Chipciu ce să mai zic? A prins un meci bun cu Austria și, gata, hai cu Bancu afară din echipă, nu? Ce ai avut, nea Mircea, cu Bancu? Pe plan ofensiv, Bancu îl ajuta mult mai bine pe Mihăilă. Cât a urcat și cât a centrat Chipciu pe atac în meciul ăsta cu Bosnia?

Iar la golul frumos al ălora ne-a perpelit ăla de la bosniaci pe toate părțile? O să spuneți că sunt subiectiv și e vorba de Craiova mea. Dar, ce a avut nea Mircea cu Screciu și Baiaram?”, a declarat Nicolae Negrilă, potrivit prosport.ro.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Nicolae Negrilă: „Hai să ne uităm mai întâi în curtea noastră”

În continuare, fostul jucător al oltenilor a contestat și absența lui Darius Olaru din lotul naționalei, dar și trimiterea pe teren a lui Denis Drăguș, care a încasat cartonașul roșu, imediat după schimbare.

„Uite, ce a avut cu Olaru? Cum să îl lași afară din lot pe cel mai bun mijlocaș al nostru din campionat? Olaru nu e de la Craiova mea, dar asta nu mă împiedică să îmi spun supărarea.

A tot forțat-o nea Mircea și cu Drăguș ăla, dar săracul el abia joacă prin străinătate sau nici nu joacă, că eu nu aud să dea goluri pe acolo.

Cum să spunem că nu a fost fault la Drăguș? Zici că eram pe timpurile mele și îl prindea Bumbescu pe Cămătaru și îl pocnea. Păi, tu ești atacant și ai intrat la ăla cu piciorul de zici că tu erai ultimul apărător al nostru și nu trebuia ala să treacă de tine cu niciun preț.

Hai să ne uităm mai întâi în curtea noastră și după aia să începem să urlăm după arbitraje. Fotbalul se joacă două reprize, nu una. Sunt și eu fost fotbalist cu meciuri pe la echipa națională.

Am și carnet de antrenor, chiar dacă nu mai antrenez de mult, deci pot să îmi spun părerea, nu?

După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare!

Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică. Am jucat la națională cu un Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, venise și tânărul de pe atunci Gică Hagi.

Și, da, l-am avut antrenor tot pe nea Mircea, dar nea Mircea avea pe atunci vreo 40 și ceva de ani. Ce echipă aveam pe atunci. De aia mă doare și sunt acum atât de supărat”, a mai spus Negrilă.

Citește și

„Abuzurile au existat mereu”  Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor”
Gimnastica
12:10
„Abuzurile au existat mereu” Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor”
Citește mai mult
„Abuzurile au existat mereu”  Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor”
Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie
Diverse
10:02
Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie
Citește mai mult
Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
mircea lucescu romania bosnia preliminarii cm 2026 nicolae negrila
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share