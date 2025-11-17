Criticat de un fost elev Mircea Lucescu, pus la zid de un fost „tricolor”: „Lasă-l pe altul mai tânăr. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie”

Bosnia - România 3-1. Nicolae Negrilă (71 de ani), fostul jucător al naționalei și al Universității Craiova, l-a „taxat” dur pe Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.

Negrilă e de părere că selecționerul a greșit atât selecția inițială, cât și primul „11” pe care l-a trimis pe teren.

România a rămas fără șanse la locul după eșecul din Bosnia și va întâlni la baraj un adversar mult mai dificil, lucru care l-a iritat foarte tare pe fostul „tricolor” Nicolae Negrilă, pe care Mircea Lucescu l-a antrenat în mandatul anterior, la Euro 1984.

Nicolae Negrilă: „Hai să nu o mai dăm pe arbitraj. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie”

„Nu are nicio legătură faptul că nea Mircea Lucescu mi-a fost antrenor la echipa națională. Una e una, iar alta e alta. Eu îmi voi spune strict părerea personală fără niciun fel de menjamente, deoarece sunt foarte supărat după meciul ăsta din Bosnia.

Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea.

Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot.

În afară de Rațiu de pe postul de fundaș dreapta, care nici el nu a fost chiar într-o zi chiar foarte bună, toți fundașii noștri erau de pe altă lume.

Ghiță și Racovițan s-au întrecut în gafe copilărești, poziționări greșite în marcaj și o frică cu mingea la picior de nu am văzut. Păi, așa jucau pe timpuri Ștefănescu, Șameș sau Gino Iorgulescu?

Apoi, de Chipciu ce să mai zic? A prins un meci bun cu Austria și, gata, hai cu Bancu afară din echipă, nu? Ce ai avut, nea Mircea, cu Bancu? Pe plan ofensiv, Bancu îl ajuta mult mai bine pe Mihăilă. Cât a urcat și cât a centrat Chipciu pe atac în meciul ăsta cu Bosnia?

Iar la golul frumos al ălora ne-a perpelit ăla de la bosniaci pe toate părțile? O să spuneți că sunt subiectiv și e vorba de Craiova mea. Dar, ce a avut nea Mircea cu Screciu și Baiaram?”, a declarat Nicolae Negrilă, potrivit prosport.ro.

Nicolae Negrilă: „Hai să ne uităm mai întâi în curtea noastră”

În continuare, fostul jucător al oltenilor a contestat și absența lui Darius Olaru din lotul naționalei, dar și trimiterea pe teren a lui Denis Drăguș, care a încasat cartonașul roșu, imediat după schimbare.

„Uite, ce a avut cu Olaru? Cum să îl lași afară din lot pe cel mai bun mijlocaș al nostru din campionat? Olaru nu e de la Craiova mea, dar asta nu mă împiedică să îmi spun supărarea.

A tot forțat-o nea Mircea și cu Drăguș ăla, dar săracul el abia joacă prin străinătate sau nici nu joacă, că eu nu aud să dea goluri pe acolo.

Cum să spunem că nu a fost fault la Drăguș? Zici că eram pe timpurile mele și îl prindea Bumbescu pe Cămătaru și îl pocnea. Păi, tu ești atacant și ai intrat la ăla cu piciorul de zici că tu erai ultimul apărător al nostru și nu trebuia ala să treacă de tine cu niciun preț.

Hai să ne uităm mai întâi în curtea noastră și după aia să începem să urlăm după arbitraje. Fotbalul se joacă două reprize, nu una. Sunt și eu fost fotbalist cu meciuri pe la echipa națională.

Am și carnet de antrenor, chiar dacă nu mai antrenez de mult, deci pot să îmi spun părerea, nu?

După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare!

Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică. Am jucat la națională cu un Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, venise și tânărul de pe atunci Gică Hagi.

Și, da, l-am avut antrenor tot pe nea Mircea, dar nea Mircea avea pe atunci vreo 40 și ceva de ani. Ce echipă aveam pe atunci. De aia mă doare și sunt acum atât de supărat”, a mai spus Negrilă.

