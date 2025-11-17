„Nu vreau să discut despre asta” Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!”

Mircea Lucescu (80 de ani) a prefațat partida cu San Marino, ultima din preliminariile CM 2026 și a fost deranjat de întrebările privind continuitatea sau nu la națională.

România - San Marino se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul a fost din nou iritat de întrebările jurnaliștilor, atât de cele legate de jocul naționalei, cât și de cele despre posibila plecare a sa înainte de barajul din martie.

Mircea Lucescu: „De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia”

Întrebat cine ar putea să-i ducă munca mai departe în cazul unei eventuale plecări, Lucescu a răspuns:

„Stai, domnule, că nu e nicio problemă. Vreau să pun lucrurile la punct. De când am venit, totdeauna sunt întrebat când îmi dau demisia.

Ziariștii sunt foarte interesați pentru că asta e o informație. Dar informația asta dispare, a doua zi nu mai există. Voi greșiti!”, a spus Lucescu, la conferință.

Selecționerul a fost întrebat apoi de ce nu e sigur că va continua.

„Am spus eu că nu sunt sigur? Am spus că nu vreau să discut despre asta. Am răspuns, mă tot frecați, că tot vreți să ajungeți la același lucru, ca să spun eu: «Uite, n-o să mai fiu». Asta vreți voi”, mai spus Lucescu.

România va ajunge acum la barajul pentru Mondial doar grație locului 1 obținut în grupa din Nations League, în sezonul anterior.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

