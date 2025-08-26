„L-aș amenda și pe Rednic!” Antrenorul, sub foc încrucișat. Sfatul halucinant al fanilor. Reacția-șoc a lui Rednic: „Dificil fără Drăguș”
Mircea Rednic e pe locul 8 cu Standard în Belgia Foto: Imago
„L-aș amenda și pe Rednic!” Antrenorul, sub foc încrucișat. Sfatul halucinant al fanilor. Reacția-șoc a lui Rednic: „Dificil fără Drăguș”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 13:21
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 13:21
  • Mircea Rednic e criticat dur de presa belgiană, care se întreabă dacă va fi concediat de Standard sau clubul din Liege va alege să-i dea în continuare încredere. 
  • Suporterii și-au pierdut răbdarea, îi desființează pe jucători și îi cer antrenorului să facă un gest extrem în vestiar. 

După un început bun la Standard, cu șapte puncte în primele trei etape, Mircea Rednic suferă cumplit la Liege.

Ultimele două meciuri au însemnat tot atâtea înfrângeri, de fiecare dată cu același scor, fără să înscrie și cu trei goluri primite:

  • 0-3 cu Union St. Gilloise (d). 
  • 0-3 cu Cercle Brugge (a). 

Sfat extrem al fanilor: „Rednic, să-i dai o palmă fiecărui jucător!”

Fanii au fost primii care și-au pierdut răbdarea. Nu doar că i-au fluierat pe roș-albi și la pauză, și la final.

I-au atacat pe jucători pe social media. Site-ul Voetbalprimeur.be a evidențiat câteva mesaje extreme: „Bandă de nulități!” sau „Ieșiți de pe teren, vă rog!”. După 45 de minute, scorul era deja 0-3.

Suporterii îi cer lui Rednic să facă un gest șocant: „Să-i dai o palmă fiecărui jucător, poate așa îi trezești!”.

Ce îi reproșează presa belgiană lui Rednic. Îl va demite sau nu Standard?

Jurnaliștii valoni au fost și ei foarte duri în analize, în comentarii.

Marc Delire a spus în timpul emisiunii „În vestiar”: „Prima jumătate de oră a fost scandaloasă.

Dacă aș fi în locul directorului sportiv Marc Wilmots, i-aș amenda pe toți, inclusiv pe Rednic! E de neconceput să vezi Standard jucând astfel”.

Rednic e afectat de ultimele două înfrângeri Foto: Imago Rednic e afectat de ultimele două înfrângeri Foto: Imago
Rednic e afectat de ultimele două înfrângeri Foto: Imago

La rândul său, Gregory Bayet crede că „antrenorul a rotit prea mult jucătorii, ceea ce a slăbit echipa”.

Într-un editorial apărut în Sud Info, Kevin Sauvage scrie de „erori tactice, chiar impotență tactică, plan de joc inexistent”.

Și se întreabă cum va reacționa conducerea lui Standard. În două cazuri, Slavo Muslin și Ricardo Sa Pinto, a acționat diferit în trecut la un start de sezon foarte slab:

  • Muslin a fost concediat după doar nouă meciuri, în august 2015. 
  • Sa Pinto a fost lăsat să continue în vara lui 2017, dar demis în primăvara lui 2018, la sfârșitul stagiunii. 

Rednic are avantajul de a fi apropiat de directorul sportiv. A fost coleg ca jucător cu Wilmots, care a insistat pentru readucerea sa în această vară.

Rednic: „Dificil dacă nu mai ai un Drăguș sau un Perica”

Rednic, 63 de ani, la al doilea mandat pe banca lui Standard, după octombrie 2012-mai 2013, a replicat surprinzător.

„E dificil dacă nu mai ai un atacant precum Denis Drăguș sau Stipe Perica”, a declarat el în urma ultimului eșec.

Denis Drăguș, vârful naționalei Foto: Imago Denis Drăguș, vârful naționalei Foto: Imago
Denis Drăguș, vârful naționalei Foto: Imago

Niciunul nu a impresionat în perioada petrecută la Liege.

  • Drăguș (acum la Eyupspor) a înscris 11 goluri în 61 de meciuri în toate competițiile. 
  • Perica, la Dinamo din februarie 2025, a marcat 6 goluri în 38 de partide. 

Mircea Rednic antrenor Standard Liege belgia
