Turcii nu l-au uitat pe Mircea Lucescu. Ce a făcut un jurnalist atunci când l-a întâlnit pe Il Luce la conferința de azi, în rândurile de mai jos.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Înainte de startul conferinței de presă a selecționerului României, un jurnalist de la o publicație importantă a Turciei a făcut un gest neașteptat.

Un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu

Ismail Er, ziarist al publicației Hürriyet, i-a pupat mâna selecționerului României, înainte ca acesta să înceapă conferința de presă premergătoare meciului cu Turcia.

Gestul lui Ismail Er este popular în Turcia și reprezintă o formă de a arăta respect, încă un semn că Lucescu este un nume mare în fotbalul turc.

Ziaristul turc s-a și pozat alături de Lucescu și a postat ulterior un text emoționant pentru antrenorul naționalei noastre:

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri onorabile pentru bonusuri sau compensații, nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes, am adăugat: «De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei», iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam.

Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte…”, a scris Ismail Er, pe Instagram.

Mircea Lucescu este un nume important în fotbalul din Turcia.

Selecționerul României le-a antrenat pe Galatasaray și Beșiktaș. El a fost inclusiv selecționer al Turciei în perioada 2017-2019, mulți dintre actualii jucători ai turcilor fiind debutați la națională chiar de către Lucescu.

Lucescu a câștigat de două ori campionatul Turciei, atât cu Beșiktaș, cât și cu Galatasaray, cu cea din urmă impunându-se chiar și în Supercupa Europei, în anul 2001.

