„Asta va face diferența” Eroul României din ultimul meci oficial cu Turcia, încrezător înaintea barajului: „Așa a fost și atunci”

Gicu Grozav (35 de ani), căpitanul celor de la Petrolul Ploiești, a prefațat duelul cu Turcia, din barajul pentru CM 2026.

(35 de ani), căpitanul celor de la Petrolul Ploiești, a prefațat duelul cu Turcia, din barajul pentru CM 2026. Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Ultima vizită a României la Istanbul a fost una de neuitat pentru „tricolori”.

Pe 12 octombrie 2012, selecționata antrenată la acea vreme de Victor Pițurcă (69 de ani) se impunea, scor 1-0, în preliminariile CM 2014, după o reușită semnată de Gicu Grozav.

Căpitanul Petrolului a marcat o „dublă” și la ultimul meci amical dintre cele două echipe, terminat cu victoria României, scor 2-0.

Gicu Grozav, încrezător înainte de Turcia - România: „Atitudinea va face diferența”

Grozav susține că România poate repeta această performanță și la meciul de joi.

„Au fost momente frumoase pentru mine, de care m-am bucurat foarte mult. Dar mâine va fi alt meci.

Ei pleacă cu prima șansă, cum a fost și atunci, în meciul pe care l-am câștigat cu 1-0, tot la Istanbul. Știm ce atmosferă va fi, una infernală, dar sunt încrezător.

Am încredere în băieți, cu toate că va fi un meci greu, dar trebuie să plecăm pozitivi, să avem o atitudine bună, pentru că mâine atitudinea va face diferența. Sper ca băieții să facă un meci bun și să trecem mai departe.

Mâine trebuie să se mobilizeze foarte bine, să creadă în ei, în forțele proprii, și chiar dacă turcii pleacă cu prima șansă, trebuie să aibă o atitudine bună la ora jocului, să intre montați și apoi vom vedea.

Avem șansa noastră, sper să o fructificăm”, a spus Grozav la emisiunea „Liga DigiSport”, citat de gsp.ro.

FOTO. Antrenamentul oficial al României înaintea partidei cu Turcia

Gicu Grozav: „ Mi-ar plăcea să marcheze Stanciu”

Întrebat cine ar putea fi eroul României, jucătorul Petrolului a răspuns fără ezitare: Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei, revenit la lot după o pauză de 6 luni.

„Sper să fie un scenariu similar (n.r. ca în 2012), să ne arătăm bine, să închidem spațiile și poate să-i prindem pe contraatac. Atunci țin minte că a greșit și portarul, dar m-a ajutat ieșind din poartă.

Mâine sper să batem tot cu 1-0 și dacă e să numesc un jucător, mi-ar plăcea să marcheze Stanciu, pentru că mi-e și prieten, e din același oraș. Să ne facă fericiți.

Este un jucător cu experiență, chiar dacă a intrat într-un con de umbră cu mutarea în Italia. Nu i s-au dat șanse, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță rămâne însă un jucător important în vestiar, cu experiență foarte mare.

Sper să unească grupul în jurul lui și mâine să ne bucurăm cu toții, să ne facă fericiți”, a concluzionat Grozav.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Arena pe care se joacă Turcia - România

