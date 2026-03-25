„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca” +7 foto
Mircea Lucescu
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”

Publicat: 25.03.2026, ora 18:12
Actualizat: 25.03.2026, ora 18:47
  • TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a prefațat partida cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
  • Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul naționalei noastre, a fost și el prezent în fața ziariștilor.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la turneul final din vara acestui an.

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare.

Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului

Mircea Lucescu, înainte de Turcia - România

  • ...despre meciul de mâine: „E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia”
  • ...perioada petrecută ca selecționer al Turciei: „Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții aceasta țară, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit”
  • ...despre cum va arăta apărarea României: „Meciul se joacă mâine, până atunci nu știm niciunul dintre noi (n.r. nici Lucescu, nici Montella) cine va intra în teren. Pregătirea se face pentru toți, deci, indiferent de cine va juca, jucătorii noștri au valoarea de a-și domina adversarii direcți. Nu trebuie să discutăm acum despre ce ar putea să se întâmple mâine. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului. S-a scris mult, se va scrie în continuare, dar până la urmă echipele care vor intra mâine vor decide rezultatul final”
  • ...despre Arda Guler: „Este o figură emblematică pentru naționala Turciei în acest moment, dar sunt mult mai mulți jucători care au reușit sa ajungă la echipe puternice. Astfel, ei pot da valoare echipei naționale. Guler este un jucător deosebit, dar depinde de ceilalți din echipă, toți trebuie să participe la anihilarea adversarului”
  • ...relația cu Vincenzo Montella: „Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare despre Montella. A debutat ca antrenor împotriva lui Shakhtar și am rămas în relații foarte bune. Același respect îl am și pentru Fatih Terim, omul care a ridicat fotbalul turcesc”
  • ...revenirea pe stadionul lui Beșiktaș: „Îmi face mare plăcere să revin în Turcia, pe stadioanele turcești. Am fost mulțumit când am auzit că se joacă la Beșiktaș, pentru că mi-aș fi dorit să revin aici. Performanța pe care am făcut-o timp de doi ani aici a fost una mare și îmi face plăcere să revin. Sunt mulți suporteri, ziariști prezenți aici. Mi-aș fi dorit ca și Turcia, și România să fie împreună la Mondial, dar nu se poate asta. Trebuie să ne înfruntăm, iar echipa mai bună să meargă mai departe, fotbalul est-european merită sa aibă echipă la Campionatul Mondial”
Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
Radu Drăgușin, despre...

  • ...presiunea meciului de mâine: „Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranță. Un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial și asta vom arăta mâine. Am discutat și despre acest aspect, cu siguranță mâine publicul va fi foarte cald, așa sunt ei. Ne așteptăm la un meci într-o atmosferă ostilă, dar asta nu ne va încurca”
  • ...revenirea lui Ionuț Radu: „Radu este un jucător foarte important, are evoluții excelente în La Liga, iar experiența lui va reprezenta un plus. Nu jucătorii, individual, sunt importanți, ci atmosfera din grup, asta ne-a ajutat sa facem lucruri importante”
  • ...atmosfera din vestiar: „Noi credem, de asta suntem aici. Atmosfera este bună, pozitivă, dar asta nu este de ajuns. Am pregătit bine acest meci, iar detaliile vor face diferența”
  • ...despre suporteri: „Ne dau mult sprijin, ne fac să ne simțim ca acasă. Îi simțim mereu că ne împing de la spate. Odată ce suntem împreună, noi din teren, ei din tribună, putem realiza lucruri importante”

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

„El e marele obstacol” Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din Turcia: „Gică era Hagi în fiecare zi, Ianis e de două ori pe an” + Surprins de o neconvocare
„El e marele obstacol”  Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din Turcia: „Gică era Hagi în fiecare zi, Ianis e de două ori pe an” + Surprins de o neconvocare
Sportiv arestat pentru crimă Incident șocant în SUA. Are o poveste de viață cutremurătoare, dar a ucis fără milă un bărbat » Ce s-a întâmplat
Sportiv arestat pentru crimă Incident șocant în SUA. Are o poveste de viață cutremurătoare, dar a ucis fără milă un bărbat » Ce s-a întâmplat

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
