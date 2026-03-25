„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”

TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a prefațat partida cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul naționalei noastre, a fost și el prezent în fața ziariștilor.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la turneul final din vara acestui an.

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare.

Mircea Lucescu, înainte de Turcia - România

...despre meciul de mâine: „E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Mă așteptam să avem mai mulți suporteri, pentru că totuși e un joc de baraj. Aș fi sperat ca cel puțin 30-35% din public să fie din România, pentru că merităm să fim aici, atât noi, cât și Turcia”

...perioada petrecută ca selecționer al Turciei: „Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții aceasta țară, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Turcia are mulți jucători care au debutat cu mine, iar astăzi sunt titulari și sunt bucuros pentru ce au reușit”

...despre cum va arăta apărarea României: „Meciul se joacă mâine, până atunci nu știm niciunul dintre noi (n.r. nici Lucescu, nici Montella) cine va intra în teren. Pregătirea se face pentru toți, deci, indiferent de cine va juca, jucătorii noștri au valoarea de a-și domina adversarii direcți. Nu trebuie să discutăm acum despre ce ar putea să se întâmple mâine. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului. S-a scris mult, se va scrie în continuare, dar până la urmă echipele care vor intra mâine vor decide rezultatul final”

...despre Arda Guler: „Este o figură emblematică pentru naționala Turciei în acest moment, dar sunt mult mai mulți jucători care au reușit sa ajungă la echipe puternice. Astfel, ei pot da valoare echipei naționale. Guler este un jucător deosebit, dar depinde de ceilalți din echipă, toți trebuie să participe la anihilarea adversarului"

...relația cu Vincenzo Montella: „Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare despre Montella. A debutat ca antrenor împotriva lui Shakhtar și am rămas în relații foarte bune. Același respect îl am și pentru Fatih Terim, omul care a ridicat fotbalul turcesc"

...revenirea pe stadionul lui Beșiktaș: „Îmi face mare plăcere să revin în Turcia, pe stadioanele turcești. Am fost mulțumit când am auzit că se joacă la Beșiktaș, pentru că mi-aș fi dorit să revin aici. Performanța pe care am făcut-o timp de doi ani aici a fost una mare și îmi face plăcere să revin. Sunt mulți suporteri, ziariști prezenți aici. Mi-aș fi dorit ca și Turcia, și România să fie împreună la Mondial, dar nu se poate asta. Trebuie să ne înfruntăm, iar echipa mai bună să meargă mai departe, fotbalul est-european merită sa aibă echipă la Campionatul Mondial"

Radu Drăgușin, despre...

...presiunea meciului de mâine: „Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranță. Un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial și asta vom arăta mâine. Am discutat și despre acest aspect, cu siguranță mâine publicul va fi foarte cald, așa sunt ei. Ne așteptăm la un meci într-o atmosferă ostilă, dar asta nu ne va încurca”

...revenirea lui Ionuț Radu: „Radu este un jucător foarte important, are evoluții excelente în La Liga, iar experiența lui va reprezenta un plus. Nu jucătorii, individual, sunt importanți, ci atmosfera din grup, asta ne-a ajutat sa facem lucruri importante"

...atmosfera din vestiar: „Noi credem, de asta suntem aici. Atmosfera este bună, pozitivă, dar asta nu este de ajuns. Am pregătit bine acest meci, iar detaliile vor face diferența"

...despre suporteri: „Ne dau mult sprijin, ne fac să ne simțim ca acasă. Îi simțim mereu că ne împing de la spate. Odată ce suntem împreună, noi din teren, ei din tribună, putem realiza lucruri importante"

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Arena pe care se joacă Turcia - România

