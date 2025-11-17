Cristian Geambașu Negoro și Patriarhul țâfnos
Cristian Geambașu Negoro și Patriarhul țâfnos

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 17.11.2025, ora 15:29
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 15:29

Acum cel mai important este meciul cu San Marino. Ca să spui o asemenea absurditate ești plătit cu un salariu între 20 și 30.000 de euro pe lună. Nu e rău, deși pentru tine reprezintă doar un mizilic.

Vorbim desigur despre selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu. Omul despre care voiam să credem că timpul a lucrat favorabil. Că devenit mai înțelept, păstrându-și spiritul tânăr. Că a lăsat în urmă resentimente. Că nu va mai vedea dușmani la tot pasul și că va renunța să creadă că până și nașterea Universului are o legătură cu el.

Mereu iritat și nervos

Ne-am înșelat. În locul unui patriarh blând, avem în față un vârstnic țâfnos. Este mereu iritat de întrebări, arborează un aer superior, plictisit inclusiv de laude.

Din păcate, nu prea a dat motive de laude. Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 au însemnat două înfrângeri cu Bosnia, una cu Austria și un egal cu Cipru, rezultate care ne-au aruncat pe locul 3 în grupă și spre un baraj care nu ne oferă motive de încredere.

Mircea Lucescu Mircea Lucescu
Mircea Lucescu

„Hai să nu o mai dăm pe arbitraj!”

Nicolae Negrilă îl critică dur pe Mircea Lucescu. Nicolae Negrilă este fostul fundaș dreapta al acelei Craiove care în anii ‘80 deschidea drumurile Europei pentru echipele românești.

Omul are 27 de selecții la echipa națională și 46 de prezențe la Universitatea doar în cupele europene. Acolo unde a marcat un singur gol, dar ce gol! Golul calificării în semifinalele Cupei UEFA (bunica Europa League) în fața nemților de la Kaiserslautern. Iată pe scurt ce a declarat „Negoro” pentru Prosport.

Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot. Nicolae Negrilă

Apoi, fostul fundaș dreapta al Craiovei Maxima detaliază. Prestațiile nereușite ale celor doi fundași centrali, Virgil Ghiță și Bogdan Racovițan, și a fundașului stânga Alex Chipiciu.

Absența lui Bancu, a lui Screciu, a lui Olaru („cel mai bun mijlocaș din țară”, e de părere Negrilă), insistența de a-l folosi pe Drăguș. Dincolo de doza de subiectivism a unuia care a rămas atașat de Craiova și de jucătorii ei actuali, observațiile sunt justificate.

Și încheie Negrilă cu un mesaj care ar trebui să-i dea de gândit nu doar lui Mircea Lucescu (cu mantă și trimiterea la arbitrajele de care beneficiau Dinamo și Lucescu în perioada comunistă) , ci și celor care l-au numit selecționer.

După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare! Nicolae Negrilă

Nea Mircea, pune-ți o dorință!

Fără nicio supărare, cred că are dreptate Negrilă. Trebuie să știi când să te retragi, iar aici nu este un apel doar către Lucescu.

Vârsta este un adversar implacabil pentru toți. Asumarea acesteia este un exercițiu mult mai greu decât cel al alcătuirii unui prim „11” potrivit pentru meciul sau meciurile de la baraj.

Și cum adică FRF este dispusă să nu-l demită pe Lucescu și să îl lase să conducă echipa la baraj dacă acesta spune că el crede că va califica naționala la Mondial?

Așa se pune problema? Pe wishful thinking? Pe dorințe?

Echipa Nationala mircea lucescu romania nicolae negrila
