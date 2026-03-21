Montella, forță în plus pe atac Selecționerul Turciei a vrut 30 de jucători pentru barajul cu România. Câți are pentru ofensivă
Kenan Yildiz, extrema vijelioasă de pe partea stângă a Turciei Foto: Imago
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 15:47
  • Vincenzo Montella a anunțat un lot mare pentru semifinala play-off-ului contra „tricolorilor” și nu renunță la nimeni.
  • Selecționerul Turciei a insistat să-i păstreze pe toți cei 30 de jucători pentru a avea variante de rezervă în situații imprevizibile. 
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dacă Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru barajul Campionatului Mondial, cu patru debutanți (portarii Marian Aioani, Mihai Popa, apărătorul Andrei Coubiș și atacantul Marius Coman), Vincenzo Montella a chemat mai mulți acum la naționala Turciei. 

Lotul „provizoriu” al Turciei e și cel final al lui Montella

Selecționerul Semilunii a convocat 30 în „lotul provizoriu”, cum a anunțat federația locală (TFF), dar acest „provizoriu” va fi și final. 

3 debutanți
a adus Montella înaintea play-off-ului CM 2026: goalkeeperul Muhammed Sengezer (Bașakșehir), stoperul Ahmetcan Kaplan (Nijmegen) și mijlocașul ofensiv-extremă Aral Șimșir (Midtjylland)

Antrenorul italian nu a vrut să renunțe la nimeni pentru această perioadă de zece zile, care include sigur două meciuri.

  • 26 martie: Turcia - România, în semifinala play-off-ului CM 2026. 
  • 31 martie: deplasare cu Slovacia ori Kosovo, finala barajului sau partidă amicală. 

A insistat să-i aibă pe toți alături de el, la fiecare ședință de pregătire, pentru a avea în orice clipă variante de rezervă în cazul unor situații neașteptate.

Deosebire între România și Turcia. Cum arată loturile

Montella și TFF au împărțit lotul diferit față de Lucescu și FRF. Deosebirea este la mijloc-atac.

FRF a ales să includă mijlocașii ofensivi și extremele în grupul liniei mediane. Și, separat, doar cele trei vârfuri.

TFF a trecut la mijlocași numai „închizătorii”. Iar pe lista de atac sunt toți jucătorii ofensivi, mijlocași, extreme, vârfuri.

De aceea apar la noi 11 jucători în linia mediană, iar la ei 10 atacanți.

3 antrenamente
va avea Turcia cu toți jucătorii înaintea semifinalei cu România: luni, marți (ambele la centrul sportiv național Hasan Dogan) și miercuri (oficial, „Beșiktaș Stadium”)

Care sunt soluțiile lui Montella pentru faza de atac

Montella, 51 de ani, cu 29 de ani mai tânăr decât Lucescu (80), mai mic și decât fiul acestuia, Răzvan (57), a vrut forțe în plus pentru zona ofensivă.

Cum joacă 4-2-3-1, are fiecare post dublat și încă doi jucători de atac care să poată evolua pe altă poziție.

Variante de extremă dreapta

  • Yunus Akgun (Galatasaray), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa, ambii joacă și în spatele vârfului).
Variante de vârf

  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, joacă și extremă), Deniz Gul (FC Porto), Semih Kilicsoy (Cagliari). 

Variante în spatele vârfului

  • Arda Guler (Real Madrid), Aral Șimșir (Midtjylland, joacă și pe stânga).

Variante de extremă stânga

  • Kenan Yildiz (Juventus), Bariș Yilmaz (Galataasaray, joacă și pe dreapta, și vârf), Oguz Aydin (Fenerbahce, joacă și pe dreapta).
