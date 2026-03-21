Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a reacționat după ce Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga al „câinilor”, nu a fost convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) la națională.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Chiar dacă Raul Opruț a bifat 36 de apariții în tricoul lui Dinamo în acest sezon și este un jucător de bază al „câinilor”, Mircea Lucescu a ales să nu se bazeze pe serviciile sale.

În schimb, pentru meciul cu Turcia, selecționerul l-a convocat pe Kevin Ciubotaru, jucătorul lui Hermannstadt, penultima clasată din Liga 1.

Andrei Nicolescu: „Opruț este un fotbalist profesionist”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat după ce Raul Opruț nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia.

„Îi doresc multă baftă echipei naționale și o inspirație cât mai mare în alegerea primului 11 selecționerului României. În aceste momente trebuie cu toți să fim alături de echipa națională, iar deciziile selecționerului și alegerile dânsului nu se comentează.

Ceea ce pot eu să vă asigur este că Opruț este un fotbalist profesionist și se va pregăti la fel de bine și pentru următoarele meciuri.

Asta este selecția la acest moment, iar noi trebuie să avem încredere că vom putea obține un rezultat foarte bun”, a spus Andrei Nicolescu, conform prosport.ro.

5 selecții la naționala României are Raul Opruț

Raul Opruț traversează o perioadă excelentă în tricoul lui Dinamo. Fundașul stânga a evoluat în 36 de partide, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

În plus, Marius Lăcătuș, Mihai Pintilii și Basarab Panduru consideră că Opruț ar fi meritat convocarea, fiind mai experimentat decât celelalte opțiuni, în cazul în care Nicușor Bancu nu va putea juca.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Raul Opruț, conform Transfermarkt

Explicațiile lui Mircea Lucescu pentru alegerea lui Kevin Ciubotaru

GOLAZO.ro a aflat că Lucescu s-a convins despre Raul Opruț la precedenta acțiune când l-a avut sub comandă. Încă de atunci a fost dezamăgit de cum s-a comportat, inclusiv la antrenamente.

Borza era în pole-position acum, însă în cazul său convocarea a fost ratată din cauza prestației din derby-ul cu Dinamo, când Musi efectiv l-a dominat copios aproape tot meciul.

Mai mult, Lucescu, în discuțiile cu staff-ul tehnic, s-a exprimat că „pentru perspectivă, Kevin Ciubotaru are calități să ajungă mai bun fotbalist decât Borza”.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

