Marius Coman. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
De ce a ieșit la pauză Marius Coman a vorbit despre convocarea sa la echipa națională: „Se pare că în play-out sunt cei mai în formă jucători"

alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 22:02
  • FCSB - UTA Arad 1-0. Marius Coman (29 de ani), jucătorul arădenilor, a vorbit despre convocarea surprinzătoare la echipa națională, pentru partida de baraj CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Fotbalistul a cerut să fie scos de pe teren, deoarece se simțea „încărcat”, iar antrenorul Adrian Mihalcea a înțeles situația și l-a scos după prima repriză.

FCSB - UTA Arad 1-0. Marius Coman: „Se pare că în play-out sunt cei mai în formă jucători”

„Il Luce” a decis să facă patru convocări neașteptate, toate din Liga 1, printre care se numără și Marius Coman, cel care va bifa prima selecție la națională.

„M-am emoționat când am auzit că voi fi convocat, auzisem niște zvonuri și știam că sunt monitorizat după meciurile bune de la început de an. Mi-a dat încredere să continui la fel.

Colegii mi-au zis că merit, știu ce muncă depun zilnic și ce fel de persoană sunt. Prima persoană pe care am sunat-o a fost soția mea și ne-am bucurat”, a spus Marius Coman, după meci.

Marius Coman este împrumutat de Sepsi la UTA Arad până la finalul acestui sezon. În tricoul formației arădene, atacantul a înscris 8 goluri și a oferit două pase decisive în 27 de apariții.

Secretul e să nu cedezi, să muncești pentru ceea ce crezi.

Am plecat de jos, din Spania, de la o vârstă fragedă, iar parcursul a fost unul greu. Nu am cedat niciodată”, a mai spus fotbalistul.

  • Marius Coman a mai jucat la echipe precum: U Cluj, CFR Cluj, Petrolul, Corvinul, Academica Clinceni, CSM Reșița, Comuna Recea sau FC Pojorâta.
Am ieșit pentru că i-am zis lui Mister că mă simt încărcat și că nu vreau să risc o șansă unică în viață. Marius Coman

Marius Coman a comentat și faptul că atacanții convocați de Mircea Lucescu provin de la echipele din play-out. Pe lângă jucătorul de la UTA, au mai fost convocați Daniel Bîrligea și David Miculescu.

„Acum sunt bine, nu mai am emoții, sunt încrezător. Merg să apăr țara cu mândrie.

Nu contează că suntem în play-out, sunt jucători buni și aici. A fost o conjunctură că nu am prins play-off-ul.

Și în play-out sunt jucători foarte buni și se pare că din play-out sunt cei mai în formă

GOLAZO.ro are argumentele pe care Mircea Lucescu le-a avut atunci când a decis să-i convoace pe Mihai Popa (CFR Cluj), Andrei Coubiș (U Cluj), Marius Coman (UTA Arad) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt), marile surprize din lotul naționalei pentru meciul cu Turcia.

De ce a fost convocat Marius Coman

În absența lui Drăguș, dar și a lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu a dorit încă o variantă viabilă la Bîrligea, care va fi titular la Istanbul.

L-a ales pe Miculescu, însă n-a fost foarte mulțumit de cum acesta a jucat ca atacant central la meciul cu Metaloglobus. N-a renunțat însă la el datorită experienței din cupele europene pe care Miculescu o are, unde se apropie de 50 de meciuri disputate.

În schimb, Lucescu a tot insistat că are nevoie de un vârf masiv care să știe să joace un rol de pivot, cu spatele la poartă. În perioada în care s-a aflat în spital, Marius Coman i-a fost propus de Mihai Stoichiță, care i l-a prezentat ca o variantă de urmărit.

Lucescu a validat propunerea directorului tehnic și, în lipsa oricărei alte soluții, l-a convocat pe Coman. Un fotbalist care se apropie de 30 de ani, care n-a jucat niciodată la națională și pe care startul actualului sezon l-a prins în Liga a II-a, la Sepsi.

