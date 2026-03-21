Președintele FIFA, Gianni Infantino, pare să fi exclus posibilitatea mutării meciurilor Iranului de la CM din 2026 în Mexic, în urma atacurilor lansate de SUA și Israel asupra țării din Orientul Mijlociu.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Iranul refuză să joace meciurile sale din faza grupelor în Statele Unite, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, afirmând că Iranul negociază cu FIFA mutarea partidelor în Mexic, una dintre celelalte două țări gazdă.

Gianni Infatino: „Avem un program stabilit”

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Totuși, președintele american Donald Trump a declarat că nu ar fi „adecvat” ca Iran să-și dispute meciurile în SUA, „pentru viața și siguranța” jucătorilor și staff-ului.

Fără a menționa Iranul, Infantino a reiterat poziția FIFA, conform căreia toate naționalele participante își vor disputa partidele conform programului anunțat în urma tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din decembrie.

„FIFA nu poate rezolva conflictele geopolitice, dar ne angajăm să folosim puterea fotbalului și a Cupei Mondiale pentru a construi punți și pentru a promova pacea, gândurile noastre fiind alături de cei care suferă ca urmare a războaielor în curs”, a declarat Infantino, potrivit publicației The Independent.

„FIFA își dorește ca toate echipele participante la Cupa Mondială să concureze într-un spirit de fair-play și respect reciproc. Avem un program stabilit. În curând se vor confirma toate cele 48 de echipe participante și dorim ca Cupa Mondială să se desfășoare conform programului”, a continuat șeful FIFA.

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat, la începutul acestei săptămâni, că forul „se află în contact permanent cu toate federațiile participante, inclusiv cu Federația Iraniană de Fotbal, pentru a discuta despre planificarea Cupei Mondiale din 2026”.

Declarațiile lui Infantino vin în contextul în care președintele federației iraniene de fotbal a confirmat că Iranul va refuza să dispute meciurile programate în SUA.

„În condițiile în care Trump a declarat în mod explicit că nu poate asigura securitatea echipei naționale iraniene, cu siguranță nu vom călători în America”, a spus Taj într-o postare pe contul X al ambasadei iraniene din Mexic.

