Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit"
Publicat: 21.03.2026, ora 15:38
  • Președintele FIFA, Gianni Infantino, pare să fi exclus posibilitatea mutării meciurilor Iranului de la CM din 2026 în Mexic, în urma atacurilor lansate de SUA și Israel asupra țării din Orientul Mijlociu.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Iranul refuză să joace meciurile sale din faza grupelor în Statele Unite, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, afirmând că Iranul negociază cu FIFA mutarea partidelor în Mexic, una dintre celelalte două țări gazdă.

„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali
Citește și
„Cobra” evită să meargă la FCSB Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre Adrian Ilie și Gigi Becali
Citește mai mult
„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali

Gianni Infatino: „Avem un program stabilit”

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

  • cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles
  • cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles
  • cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Totuși, președintele american Donald Trump a declarat că nu ar fi „adecvat” ca Iran să-și dispute meciurile în SUA, „pentru viața și siguranța” jucătorilor și staff-ului.

Fără a menționa Iranul, Infantino a reiterat poziția FIFA, conform căreia toate naționalele participante își vor disputa partidele conform programului anunțat în urma tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din decembrie.

„FIFA nu poate rezolva conflictele geopolitice, dar ne angajăm să folosim puterea fotbalului și a Cupei Mondiale pentru a construi punți și pentru a promova pacea, gândurile noastre fiind alături de cei care suferă ca urmare a războaielor în curs”, a declarat Infantino, potrivit publicației The Independent.

„FIFA își dorește ca toate echipele participante la Cupa Mondială să concureze într-un spirit de fair-play și respect reciproc. Avem un program stabilit. În curând se vor confirma toate cele 48 de echipe participante și dorim ca Cupa Mondială să se desfășoare conform programului”, a continuat șeful FIFA.

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat, la începutul acestei săptămâni, că forul „se află în contact permanent cu toate federațiile participante, inclusiv cu Federația Iraniană de Fotbal, pentru a discuta despre planificarea Cupei Mondiale din 2026”.

Declarațiile lui Infantino vin în contextul în care președintele federației iraniene de fotbal a confirmat că Iranul va refuza să dispute meciurile programate în SUA.

„În condițiile în care Trump a declarat în mod explicit că nu poate asigura securitatea echipei naționale iraniene, cu siguranță nu vom călători în America”, a spus Taj într-o postare pe contul X al ambasadei iraniene din Mexic.

Citește și

Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
11:05
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Sportiv de 19 ani, spânzurat! Iran a executat un membru al lotului național de lupte » De ce a fost acuzat
Alte sporturi
10:20
Sportiv de 19 ani, spânzurat! Iran a executat un membru al lotului național de lupte » De ce a fost acuzat
Citește mai mult
Sportiv de 19 ani, spânzurat! Iran a executat un membru al lotului național de lupte » De ce a fost acuzat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
13:58
Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
13:19
Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
12:50
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
