„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu +6 foto
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu

Publicat: 21.03.2026, ora 11:26
Actualizat: 21.03.2026, ora 11:26
  • CFR Cluj - Rapid 1-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre parcursul echipei sale din acest sezon.
  • Tehnicianul s-a declarat foarte mulțumit de jocul CFR-ului și a precizat care este avantajul echipei sale în lupta pentru titlu.

CFR Cluj a învins-o pe Rapid în etapa #2 din play-off-ul Ligii 1, iar formația din Gruia a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide disputate în campionat.

Daniel Pancu: „Pot să fiu antrenorul sezonului”

Daniel Pancu se consideră antrenorul sezonului, după ce a preluat echipa din Gruia din subsolul clasamentului și a calificat-o în play-off, unde ocupă locul 4 după victoria cu Rapid.

„Pot să fiu antrenorul sezonului până acum, cu siguranță. Deci atâtea puncte recuperate… nu știu, nu jignesc pe nimeni.

Poate domnul Bergodi... dar a fost altă situație la U Cluj. Pe sezon, adică pe ăsta regulat, e clar că am obținut cele mai multe puncte.

Deși dinamica și statistica spuneau clar că dacă vom intra în play-off, înseamnă că avem un parcurs foarte, foarte bun și foarte multe jocuri câștigate, pentru că altfel nu puteam să intrăm.

Plus că arătăm bine, arătăm bine cel puțin fizic, uitați-vă la un detaliu. Universitatea Craiova a jucat 120 de minute cu noi (n.r. - în Cupa României), după care a suferit mult și cu Rapid (scor 1-1) și cu FC Argeș (scor 0-1), și acum și-au mai revenit cu Dinamo (scor 1-0).

Noi la câteva zile am jucat, după 120 de minute cu U Craiova, cu Dinamo (scor 2-0), am câștigat meciul de acasă fără niciun fel de problemă. Sunt detalii care contează foarte mult”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport Matinal.

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
labels.photo-gallery

Daniel Pancu: „Avem un mare plus”

Daniel Pancu a precizat și care e avantajul pe care CFR Cluj îl are în lupta pentru titlu cu celelalte formații din play-off.

Despre lupta la titlu, U Cluj arată cel mai bine dintre toate cele șase echipe din play-off. Craiova rămâne cea mai valoroasă pe hârtie dintre noi, care suntem acolo (n.r. - în play-off).

Cred că cel puțin pentru cupele europene se va juca până în ultima etapă. Nu știm cum va fi în Cupă.

Nu există diferențe între echipe. Echipele care sunt mai motivate, care dau 100% la fiecare joc, vor avea câștig de cauză la final. Și care vor greși, mai puțin.

Nu există diferență între noi și celelalte. Nici cu plusuri, nici cu minusuri. Doar că noi avem un mare plus legat de campionatele câștigate. Suntem ultima echipă care a câștigat un campionat din cele care participă la play-off. Restul l-au câștigat cu foarte mult timp în urmă”, a mai spus Daniel Pancu.

8 titluri
a câștigat CFR Cluj în Liga 1. Ultimul a fost în sezonul 2021/2022

VIDEO. Golul reușit de Meriton Korenica în CFR - Rapid 1-0

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova233
2Rapid231
3U Cluj130
4CFR Cluj230*
5FC Argeș128
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

