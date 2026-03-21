Mircea Lucescu are portarul și două linii stabilite în primul „11” la marea confruntare a naționalei, împotriva Turciei, în semifinala play-off-ului CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu, 80 de ani, nu a renunțat la națională. A depășit problemele de sănătate de la începutul anului și s-a întors la cea mai importantă parte a preliminariilor. Barajul pentru CM 2026.

În primul rând, semifinala contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul. De acest meci depinde totul. Dacă învingem Semiluna, vom mai avea un obstacol înaintea Mondialului. Finala play-off-ului, tot în deplasare, pe 31 martie, cu Slovacia sau Kosovo.

Ce are Lucescu pentru Turcia: portar, apărare, atac

Deocamdată, selecționerul nu se gândește decât la duelul de joi, împotriva vedetelor Calhanoglu, Guler și Yildiz.

Are aproape toate numele pentru confruntarea de pe „Beșiktaș Stadium”.

Portarul e sigur: Radu. Chiar și cu gafa de la 1-1 cu Lyon, în turul „optimilor” Europa League, a reușit cel mai valoros sezon al carierei. Și la Celta, și la națională.

Atacul e sigur: Man - Bîrligea - Mihăilă. Extremele sunt într-un moment pozitiv, iar Bîrligea e unicul vârf real, după absențele lui Drăguș, Munteanu și Alibec.

Apărarea e aproape sigură: Rațiu - Drăgușin - Burcă - Bancu. Primul nu are rival ca fundaș dreapta, nici ultimul, în lipsa lui Chipciu. Se așteaptă revenirea cuplului Drăgușin - Burcă, deși stoperul lui Tottenham nu e în cea mai bună formă, și fundașul central de la Yunnan Yukun are numai trei meciuri în 2026. După dezamăgirea Racovițan - Ghiță la 1-3 cu Bosnia, varianta Drăgușin - Burcă pare de neînlocuit.

Ce nu are Lucescu și caută: al 3-lea nume la mijloc. Ar putea fi mutarea decisivă

Lucescu nu e convins încă asupra liniei mediane, esențială. Accidentarea lui Marius Marin i-a răsturnat planurile.

Nu mai poate începe cu tridentul preferat din a doua jumătate a acestei campanii: Marius Marin, „închizător”, Hagi și Dragomir în fața sa.

O soluție poate fi Screciu pentru protejarea apărării. Cu jucătorul Craiovei pe acel post, antrenorul nu ar mai schimba mijlocașii ofensivi.

Dacă îl va alege pe Dragomir ca paznic al defensivei, cum a jucat de mai multe ori la Pafos în ultima vreme, atunci va avea nevoie de alt nume lângă Ianis.

Răzvan Marin e în formă, însă mai sunt două variante: Stanciu și Tănase.

Aceasta este ultima necunoscută, al 11-lea nume. Ar putea fi mutarea decisivă.

