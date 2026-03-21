Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Lucescu e din august 2024 selecționerul României: are 16 meciuri, 11 victorii, un egal și 4 înfrângeri Foto: Imago
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 11:05
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 11:05
  • Mircea Lucescu are portarul și două linii stabilite în primul „11” la marea confruntare a naționalei, împotriva Turciei, în semifinala play-off-ului CM 2026. 
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu, 80 de ani, nu a renunțat la națională. A depășit problemele de sănătate de la începutul anului și s-a întors la cea mai importantă parte a preliminariilor. Barajul pentru CM 2026.

În primul rând, semifinala contra Turciei, pe 26 martie, la Istanbul. De acest meci depinde totul. Dacă învingem Semiluna, vom mai avea un obstacol înaintea Mondialului. Finala play-off-ului, tot în deplasare, pe 31 martie, cu Slovacia sau Kosovo.

Ce are Lucescu pentru Turcia: portar, apărare, atac

Deocamdată, selecționerul nu se gândește decât la duelul de joi, împotriva vedetelor Calhanoglu, Guler și Yildiz.

Are aproape toate numele pentru confruntarea de pe „Beșiktaș Stadium”.

  • Portarul e sigur: Radu. Chiar și cu gafa de la 1-1 cu Lyon, în turul „optimilor” Europa League, a reușit cel mai valoros sezon al carierei. Și la Celta, și la națională. 
Ionuț Radu a fost constant, a primit goluri puține, ajutând mult Celta și naționala Foto: Imago
  • Atacul e sigur: Man - Bîrligea - Mihăilă. Extremele sunt într-un moment pozitiv, iar Bîrligea e unicul vârf real, după absențele lui Drăguș, Munteanu și Alibec. 
  • Apărarea e aproape sigură: Rațiu - Drăgușin - Burcă - Bancu. Primul nu are rival ca fundaș dreapta, nici ultimul, în lipsa lui Chipciu. Se așteaptă revenirea cuplului Drăgușin - Burcă, deși stoperul lui Tottenham nu e în cea mai bună formă, și fundașul central de la Yunnan Yukun are numai trei meciuri în 2026. După dezamăgirea Racovițan - Ghiță la 1-3 cu Bosnia, varianta Drăgușin - Burcă pare de neînlocuit.
Drăgușin și Burcă, la startul Euro 2024: 3-0 cu Ucraina Foto: Imago

Ce nu are Lucescu și caută: al 3-lea nume la mijloc. Ar putea fi mutarea decisivă

Lucescu nu e convins încă asupra liniei mediane, esențială. Accidentarea lui Marius Marin i-a răsturnat planurile.

Nu mai poate începe cu tridentul preferat din a doua jumătate a acestei campanii: Marius Marin, „închizător”, Hagi și Dragomir în fața sa. 

Minusul lui Screciu: a jucat numai stoper la Craiova Foto: Sport Pictures

O soluție poate fi Screciu pentru protejarea apărării. Cu jucătorul Craiovei pe acel post, antrenorul nu ar mai schimba mijlocașii ofensivi.

Pe ce post va juca Vlad Dragomir cu Turcia? Foto: Imago

Dacă îl va alege pe Dragomir ca paznic al defensivei, cum a jucat de mai multe ori la Pafos în ultima vreme, atunci va avea nevoie de alt nume lângă Ianis.

Răzvan Marin e în formă, însă mai sunt două variante: Stanciu și Tănase.

Aceasta este ultima necunoscută, al 11-lea nume. Ar putea fi mutarea decisivă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
