Sportiv de 19 ani, spânzurat! Iran a executat un membru al lotului național de lupte » De ce a fost acuzat
Saleh Mohammadi a fost executat
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 10:56
  • Iranul a executat trei bărbați acuzați că au ucis polițiști în timpul protestelor antiguvernamentale din ianuarie, potrivit presei de stat.
  • Printre cei trei se numără și Saleh Mohammadi (19 ani), membru al echipei naționale de lupte a Iranului, care participase la competiții internaționale.

Acestea sunt primele condamnări la moarte puse în practică după demonstrațiile de la începutul anului.

Sportivul Saleh Mohammadi a fost spânzurat

Execuțiile au avut loc joi dimineață, în provincia Qom din nordul țării, după ce Curtea Supremă a confirmat condamnările la moarte, a transmis agenția de știri iraniană Tasnim.

Protestele care au început în decembrie și s-au intensificat în ianuarie au fost întâmpinate cu o represiune violentă din partea autorităților iraniene. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de oameni au fost uciși.

Tasnim, o agenție de știri semi-oficială asociată cu Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), a anunțat că Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi au fost găsiți vinovați de uciderea a doi polițiști în atacuri separate în Qom, potrivit BBC.

Presa de stat din Iran a difuzat imagini cu cei trei bărbați în timpul procesului

Tasnim a precizat că aceștia au fost condamnați și pentru „moharebeh” (n.red. - război împotriva lui Dumnezeu), una dintre acuzațiile pe care Iranul le folosește pentru a condamna la moarte protestatarii și oponenții Iranului.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cei trei bărbați și-au recunoscut vinovăția după ce au fost torturați și au fost executați fără un proces echitabil.

A existat o îngrijorare deosebită cu privire la condamnarea lui Saleh Mohammadi, căruia, potrivit Amnesty International, i s-a refuzat „o apărare adecvată și a fost forțat să facă «mărturisiri»... într-o procedură accelerată care nu avea nicio legătură cu un proces echitabil”.

