Sportiv de 19 ani, spânzurat! Iran a executat un membru al lotului național de lupte » De ce a fost acuzat

Iranul a executat trei bărbați acuzați că au ucis polițiști în timpul protestelor antiguvernamentale din ianuarie, potrivit presei de stat.

Printre cei trei se numără și Saleh Mohammadi (19 ani), membru al echipei naționale de lupte a Iranului, care participase la competiții internaționale.

Acestea sunt primele condamnări la moarte puse în practică după demonstrațiile de la începutul anului.

Sportivul Saleh Mohammadi a fost spânzurat

Execuțiile au avut loc joi dimineață, în provincia Qom din nordul țării, după ce Curtea Supremă a confirmat condamnările la moarte, a transmis agenția de știri iraniană Tasnim.

Protestele care au început în decembrie și s-au intensificat în ianuarie au fost întâmpinate cu o represiune violentă din partea autorităților iraniene. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de oameni au fost uciși.

Tasnim, o agenție de știri semi-oficială asociată cu Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), a anunțat că Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi au fost găsiți vinovați de uciderea a doi polițiști în atacuri separate în Qom, potrivit BBC.

Presa de stat din Iran a difuzat imagini cu cei trei bărbați în timpul procesului

Tasnim a precizat că aceștia au fost condamnați și pentru „moharebeh” (n.red. - război împotriva lui Dumnezeu), una dintre acuzațiile pe care Iranul le folosește pentru a condamna la moarte protestatarii și oponenții Iranului.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cei trei bărbați și-au recunoscut vinovăția după ce au fost torturați și au fost executați fără un proces echitabil.

A existat o îngrijorare deosebită cu privire la condamnarea lui Saleh Mohammadi, căruia, potrivit Amnesty International, i s-a refuzat „o apărare adecvată și a fost forțat să facă «mărturisiri»... într-o procedură accelerată care nu avea nicio legătură cu un proces echitabil”.

