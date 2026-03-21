„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF +10 foto
Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a contestat organizarea votului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 16:01
  • Adi Petre, președintele AJF Buzău, a explicat de ce Ilie Drăgan (41 de ani) nu a fost lăsat să-și susțină discursul la Adunarea Generală a FRF, de miercuri.
  • Nemulțumit că nu i s-a permis să vorbească, contracandidatul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Răzvan Burleanu a câștigat, miercuri, alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Adi Petre: „Aveți idee câte ore făceam noi pe drum la întoarcerea spre casă?”

Adi Petre, care este și vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, a precizat că el a venit cu propunerea de a nu se continua discursurile candidaților pentru diferitele funcții din cadrul FRF, după discursul de 45 de minute al lui Răzvan Burleanu, decizie care a creat o harababură în sală. Motivul? Ar fi durat prea mult timp.

Din această cauză nu a fost lăsat Ilie Drăgan să-și susțină discursul, care a contestat dur desfășurarea alegerilor de la Casa Fotbalului.

„Am văzut și eu că Florin Prunea a spus că eu am propus și eu am făcut ca Drăgan să nu vorbească, dar probabil Florin Prunea nu știe contextul deciziei mele.

În primul rând, noi pe toată durata campaniei am primit și programele tuturor candidaților, mai ales că noi ne și întâlnisem cu o seară înainte și vorbisem între noi despre una și alta… Deci, știam cam toți cum stă treaba.

Ilie Drăgan (dreapta) a fost șicanat de Laurențiu Candrea, sub privirile federalului Gabriel Bodescu / Captură video: Golazo.ro

Apoi, noi cei prezenți în sală eram veniți la București de prin toată țara. Voi aveți idee cam câte ore făceam noi pe drum la întoarcerea spre casă, dacă mai stăteam după prezentarea dării de seamă și bilanțul prezentat de domnul Burleanu, cu ceea ce s-a făcut sub mandatul dânsului, să îl mai ascultăm încă o dată pe domnul Burleanu?

Că teoretic dânsul trebuia să își țină un alt discurs și cu programul său, nu? Deja vorbise peste 40 de minute doar în prima fază. Apoi trebuia să îți țină discursul și Drăgan, dar și restul candidaților la alte funcții”, a spus Adi Ilie, conform prosport.ro.

Adi Petre FOTO Facebook

Adi Ilie: „Când mai ajungeam pe la casele noastre?”

„În total 11 persoane. Păi unde ajungeam cu statul în sală? Deja pe site-urile de sport apăruseră poze cu unii colegi când dormeau.

Plictiseală la Adunarea Generală a FRF. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Și ce ar mai fi urmat? Câte alte 45 de minute de vorbit pentru Burleanu și Drăgan și alte 25-30 de minute la restul. Deci, ne prindea prin sală ora 18:00 și noi nici că mai apucam să votăm. Terminam ședința pe la 21:00 și când mai ajungeam pe la casele noastre? La noi se gândește cineva?

Vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu Burleanu, nu cineva din conducerea FRF mi-a spus să fac propunerea. Ci acolo în sală unii colegi pur și simplu m-au rugat să intervin în numele mai multora cu o astfel de propunere. Rețineți că a fost vorba doar de o propunere.

Putea ca propunerea respectivă să fie respinsă. Dacă e să o luăm așa, propunerea respectivă l-a afectat și pe Burleanu, că și el mai trebuia să își țină încă un discurs”, a mai adăugat șeful AJF Buzău.

Ceea ce eu am propus, ca să se treacă direct la vot, putea să fie respins. Din 264 au votat pentru propunerea mea 262. Mi se pare că împotrivă au votat domnii Mititelu și Drăgan. Dar nu am nimic cu dânșii. Adi Ilie, vicepreședintele Consiliului Județean Buzău

Ce s-a întâmplat la Adunarea Generală a FRF

lie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a contestat desfășurarea alegerilor de la Casa Fotbalului. Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

Când i s-a cerut să se calmeze, Ilie Drăgan a insistat: „Eu mi-am făcut un discurs, iar voi nu mă lăsați să vorbesc? Cum să se voteze președintele acum?”.

Ulterior, a acuzat că în sală ar fi fost o persoană „instruită” să grăbească votul: „un teatru ieftin, persoana respectivă a fost instruită”, a declarat el.

Drăgan a continuat să vocifereze, numind situația o „dictatură” și s-a apropiat de un microfon în timp ce oficialii încercau să îl facă să tacă.

Contracandidatul a început să-și susțină discursul chiar în momentul în care ceilalți membri își exprimau votul.

La un moment dat, agenții de securitate au intervenit și au încercat să-l evacueze din sală, dar Drăgan a spus că va părăsi sala doar „luat pe sus”, refuzând să iasă de bună voie.

Apoi, acesta s-a eliberat de agenții de pază și și-a continuat discursul, în timp ce se vota.

