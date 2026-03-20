CFR Cluj- Rapid 1-0  VIDEO Elevii lui Pancu îi înving pe giuleșteni, după un meci spectaculos » Clujenii s-au apropiat la trei puncte de primul loc +6 foto
CFR Cluj- Rapid 1-0 VIDEO Elevii lui Pancu îi înving pe giuleșteni, după un meci spectaculos » Clujenii s-au apropiat la trei puncte de primul loc

alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 00:02
  • CFR Cluj a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa #2 din play-off-ul Ligii 1.
  • Echipa din Gruia s-a apropiat la un punct de Rapid și la trei puncte de liderul U Craiova.

Prima repriză a adus câteva dintre cele mai mari ocazii ale meciului.

Decizie șocantă la Rapid! Kader Keita a fost introdus pe teren cu CFR Cluj, la două săptămâni după accidentul în care o femeie ajuns la spital în stare gravă
Decizie șocantă la Rapid! Kader Keita a fost introdus pe teren cu CFR Cluj, la două săptămâni după accidentul în care o femeie ajuns la spital în stare gravă
Decizie șocantă la Rapid! Kader Keita a fost introdus pe teren cu CFR Cluj, la două săptămâni după accidentul în care o femeie ajuns la spital în stare gravă

În minutul 16, Korenica a șutat din afara careului, însă portarul Aioani a respins balonul.

La un minut distanță, CFR Cluj a mai avut o oportunitate uriașă: după un corner executat de Korenica, mingea a ajuns la Huja, al cărui șut a fost respins din nou de Aioani, iar apoi Muhar a șutat și a lovit bara transversală.

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
VIDEO Korenica a marcat golul victoriei cu Rapid

Giuleștenii au replicat în minutul 22. Onea, de la aproximativ 30 de metri, a trimis cu piciorul stâng către vinclu, dar Mihai Popa a intervenit superb, salvând poarta.

Singurul gol al partidei a venit abia în minutul 77. Aioani a respins greșit un șut, iar Korenica a fost rapid la mingea respinsă și a împins-o în plasă, stabilind scorul final.

Rapid se află în continuare pe locul secund în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce clujenii au urcat pe locul 4, cu 30 de puncte.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova233
2Rapid231
3U Cluj130
4CFR Cluj230*
5FC Argeș128
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

CFR Cluj - Rapid 1-0

  • A marcat: Korenica (min. 77)

Min. 90+7 - Final de meci

Min. 90 - Pancu efectuează primele schimbări: Djokovic este introdus în locul lui Tidiane Keita. Abeid și Zahovic îi înlocuiesc pe Aliev și pe Cordea.

Min. 83 - Paraschiv este introdus în locul lui Vulturar

Min. 81 - Muhar primește un cartonaș galben!

Min. 79 - Christensen și Gabriel Gheorghe îi înlocuiesc pe Moruțan și pe Petrila.

Min. 77 - Gol (1-0) Biliboc a pătruns în careu și a șutat, însă portarul Aioani a respins inițial. Mingea a ajuns la Korenica, care a împins-o în poartă

Min. 71 - Cordea a centrat către Karlo Muhar, iar croatul l-a găsit pe Korenica în careu, însă kosovarul a șutat direct în brațele lui Aioani.

Min. 62 - Kader Keita, jucător care se află sub control judiciar după ce a lovit o femeie cu mașina, este introdus în locul lui Grameni

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures

CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures CFR Cluj - Rapid (meci), în etapa #2 din play-off-ul Superligii (2025-2026). Foto: Sportpictures
Min. 59 - Grameni primește cartonașul galben

Min. 58 - Giuleștenii au o ocazie importantă. Moruțan trimite un șut din careul clujenilor, dar balonul lovește bara.

Min. 50 - Korenica ajunge la un balon în careu și șutează din voleu, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 46 - Meciul se reia.

Schimbare la Rapid: Elvir Koljic intră în locul lui Talisson

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Onea solicită penalty pentru un presupus henț comis de Camora.

Min. 28 - Cordea șutează din marginea careului, mingea lovește bara, dar ricoșează la Alibek Aliev, care, singur cu portarul, trebuia să împingă mingea în poartă, însă aceasta lovește din nou bara.

Min. 25 - Korenica execută foarte bine o lovitură liberă. Aioani intervine, iar giuleștenii îndepărtează pericolul.

Min. 22 - Ocazie mare pentru Rapid! Onea încearcă un șut de la aproximativ 30 de metri, cu piciorul stâng, balonul se duce spre vinclu, dar Mihai Popa reușește o paradă excelentă.

Min. 17 - Șansă importantă pentru CFR! Korenica execută un corner, giuleștenii nu reușesc să respingă eficient. Balonul ajunge la Huja, care șutează din câțiva metri, dar Aioani intervine. Mingea ajunge la Muhar, care trimite în bara transversală, iar giuleștenii reușesc să scape temporar de pericol.

Min. 16 - Ocazie periculoasă la poarta Rapidului! Biliboc avansează pe flancul drept și îi pasează lui Korenica. Kosovarul încearcă un șut din afara careului, iar balonul este respins excelent de portarul Aioani

Min. 10 - Ambele echipe încearcă să desfacă apărarea adversă, însă fără rezultat.

Min. 1 - Partida începe ACUM. Adrian Anca (49 de ani), fost jucător al CFR Cluj, a dat lovitura simbolică de start.

CFR Cluj - Rapid, echipele de start

  • CFR Cluj: M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc
  • Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Deac, Djokovic, Fică, Ilie, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Slimani, Zahovic
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Talisson, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Briciu, Christensen, Ciobotariu, Gheorghe, Hazrollaj, Hromada, Koljic, Manea, Paraschiv, A. Șucu, K. Keita
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Înaintea duelului direct, Rapid se află pe locul 2 în clasament, cu 31 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Craiova, care are un meci disputat în plus.

CFR Cluj se poziționează pe locul 5, cu 27 de puncte.

Daniel Pancu, înainte de CFR - Rapid: „Trebuie să intri focusat”

„Ne cunoaștem foarte bine, e a treia oară când ne întâlnim. De atunci, doar Moruțan a mai avansat în pregătire, în rest nimic altceva.

În acest play-off poți termina pe locul 6 cum poți termina pe locul 1, nu știu dacă a existat vreodată situația asta.

Toate echipele din play-off se cunosc foarte bine între ele, trebuie să intri focusat și să greșești cât mai puțin. Cu U Cluj am pierdut la ultima fază după ce cu 10 secunde înainte am avut posibilitatea de a avea un contraatac foarte bun care ne-ar fi putut aduce victoria”, a spus Daniel Pancu, citat de as.ro.

Dumitru Uzunea, despre meciul cu CFR Cluj: „Echipa agresivă va avea de câștigat”

Deși trece prin momente dureroase cauzate de trecerea în neființă a tatălui său, Constantin Gâlcă va sta pe bancă la partida cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

Dumitru Uzunea, secundul lui Costel Gâlcă, a susținut conferința premergătoare meciului cu CFR.

„După cum arată și statistica, va fi un meci echilibrat. Întâlnim CFR Cluj, cea mai în formă echipă. O singură înfrângere în ultimele 10 jocuri. Va fi un meci foarte strâns.

Având în vedere ultimele 10 dueluri directe, noi sperăm să facem un joc bun. Sperăm să ne adaptăm la starea gazonului, din cât știți nu este foarte bun. Echipa mai agresivă va avea de câștigat.

Eu cred că e nevoie de constanța întregii echipei și a celor care vin de pe bancă. Cred că echipa care va avea constanță va câștiga campionatul.

Nu avem nicio problemă de lot înaintea acestei partide”, a spus Dumitru Uzunea.

Informații interesante despre CFR Cluj - Rapid

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și opt victorii.

Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 15 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute, fiecare cate 17.

15 goluri a înscris Rapid din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.

CFR Cluj a înscris de fiecare dată în precedentele 13 etape, interval în care a strâns cinci meciuri fără gol încasat.

42 de jucători au utilizat clujenii în campionatul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, Rapid s-a bazat pe 33 de fotbaliști, Alexandru Dobre fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare meci.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 26 jocuri - 12 victorii CFR - 8 remize - 6 succese Rapid.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti - Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu - dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 23 noiembrie 2025, CFR Cluj - Rapid 3-0.

Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999, conform lpf.ro.

A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”
A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”
Cu cine luptăm pentru Mondial Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid
Cu cine luptăm pentru Mondial  Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
