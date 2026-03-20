CFR Cluj a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa #2 din play-off-ul Ligii 1.

Echipa din Gruia s-a apropiat la un punct de Rapid și la trei puncte de liderul U Craiova.

Prima repriză a adus câteva dintre cele mai mari ocazii ale meciului.

În minutul 16, Korenica a șutat din afara careului, însă portarul Aioani a respins balonul.

La un minut distanță, CFR Cluj a mai avut o oportunitate uriașă: după un corner executat de Korenica, mingea a ajuns la Huja, al cărui șut a fost respins din nou de Aioani, iar apoi Muhar a șutat și a lovit bara transversală.

VIDEO Korenica a marcat golul victoriei cu Rapid

Giuleștenii au replicat în minutul 22. Onea, de la aproximativ 30 de metri, a trimis cu piciorul stâng către vinclu, dar Mihai Popa a intervenit superb, salvând poarta.

Singurul gol al partidei a venit abia în minutul 77. Aioani a respins greșit un șut, iar Korenica a fost rapid la mingea respinsă și a împins-o în plasă, stabilind scorul final.

Rapid se află în continuare pe locul secund în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce clujenii au urcat pe locul 4, cu 30 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 2 33 2 Rapid 2 31 3 U Cluj 1 30 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 1 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

CFR Cluj - Rapid 1-0

A marcat: Korenica (min. 77)

Min. 90+7 - Final de meci

Min. 90 - Pancu efectuează primele schimbări: Djokovic este introdus în locul lui Tidiane Keita. Abeid și Zahovic îi înlocuiesc pe Aliev și pe Cordea.

Min. 83 - Paraschiv este introdus în locul lui Vulturar

Min. 81 - Muhar primește un cartonaș galben!

Min. 79 - Christensen și Gabriel Gheorghe îi înlocuiesc pe Moruțan și pe Petrila.

Min. 77 - Gol (1-0) Biliboc a pătruns în careu și a șutat, însă portarul Aioani a respins inițial. Mingea a ajuns la Korenica, care a împins-o în poartă

Min. 71 - Cordea a centrat către Karlo Muhar, iar croatul l-a găsit pe Korenica în careu, însă kosovarul a șutat direct în brațele lui Aioani.

Min. 62 - Kader Keita, jucător care se află sub control judiciar după ce a lovit o femeie cu mașina, este introdus în locul lui Grameni

Min. 59 - Grameni primește cartonașul galben

Min. 58 - Giuleștenii au o ocazie importantă. Moruțan trimite un șut din careul clujenilor, dar balonul lovește bara.

Min. 50 - Korenica ajunge la un balon în careu și șutează din voleu, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 46 - Meciul se reia.

Schimbare la Rapid: Elvir Koljic intră în locul lui Talisson

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Onea solicită penalty pentru un presupus henț comis de Camora.

Min. 28 - Cordea șutează din marginea careului, mingea lovește bara, dar ricoșează la Alibek Aliev, care, singur cu portarul, trebuia să împingă mingea în poartă, însă aceasta lovește din nou bara.

Min. 25 - Korenica execută foarte bine o lovitură liberă. Aioani intervine, iar giuleștenii îndepărtează pericolul.

Min. 22 - Ocazie mare pentru Rapid! Onea încearcă un șut de la aproximativ 30 de metri, cu piciorul stâng, balonul se duce spre vinclu, dar Mihai Popa reușește o paradă excelentă.

Min. 17 - Șansă importantă pentru CFR! Korenica execută un corner, giuleștenii nu reușesc să respingă eficient. Balonul ajunge la Huja, care șutează din câțiva metri, dar Aioani intervine. Mingea ajunge la Muhar, care trimite în bara transversală, iar giuleștenii reușesc să scape temporar de pericol.

Min. 16 - Ocazie periculoasă la poarta Rapidului! Biliboc avansează pe flancul drept și îi pasează lui Korenica. Kosovarul încearcă un șut din afara careului, iar balonul este respins excelent de portarul Aioani

Min. 10 - Ambele echipe încearcă să desfacă apărarea adversă, însă fără rezultat.

Min. 1 - Partida începe ACUM. Adrian Anca (49 de ani), fost jucător al CFR Cluj, a dat lovitura simbolică de start.

CFR Cluj - Rapid, echipele de start

CFR Cluj : M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc

: M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc Rezerve : Vâlceanu, Abeid, Deac, Djokovic, Fică, Ilie, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Slimani, Zahovic

: Vâlceanu, Abeid, Deac, Djokovic, Fică, Ilie, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Slimani, Zahovic Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Talisson, Petrila

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Talisson, Petrila Rezerve : Iliev, Briciu, Christensen, Ciobotariu, Gheorghe, Hazrollaj, Hromada, Koljic, Manea, Paraschiv, A. Șucu, K. Keita

: Iliev, Briciu, Christensen, Ciobotariu, Gheorghe, Hazrollaj, Hromada, Koljic, Manea, Paraschiv, A. Șucu, K. Keita Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca) Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Înaintea duelului direct, Rapid se află pe locul 2 în clasament, cu 31 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Craiova, care are un meci disputat în plus.

CFR Cluj se poziționează pe locul 5, cu 27 de puncte.

Daniel Pancu, înainte de CFR - Rapid: „Trebuie să intri focusat”

„Ne cunoaștem foarte bine, e a treia oară când ne întâlnim. De atunci, doar Moruțan a mai avansat în pregătire, în rest nimic altceva.

În acest play-off poți termina pe locul 6 cum poți termina pe locul 1, nu știu dacă a existat vreodată situația asta.

Toate echipele din play-off se cunosc foarte bine între ele, trebuie să intri focusat și să greșești cât mai puțin. Cu U Cluj am pierdut la ultima fază după ce cu 10 secunde înainte am avut posibilitatea de a avea un contraatac foarte bun care ne-ar fi putut aduce victoria”, a spus Daniel Pancu, citat de as.ro.

Dumitru Uzunea, despre meciul cu CFR Cluj: „Echipa agresivă va avea de câștigat”

Deși trece prin momente dureroase cauzate de trecerea în neființă a tatălui său, Constantin Gâlcă va sta pe bancă la partida cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

Dumitru Uzunea, secundul lui Costel Gâlcă, a susținut conferința premergătoare meciului cu CFR.

„După cum arată și statistica, va fi un meci echilibrat. Întâlnim CFR Cluj, cea mai în formă echipă. O singură înfrângere în ultimele 10 jocuri. Va fi un meci foarte strâns.

Având în vedere ultimele 10 dueluri directe, noi sperăm să facem un joc bun. Sperăm să ne adaptăm la starea gazonului, din cât știți nu este foarte bun. Echipa mai agresivă va avea de câștigat.

Eu cred că e nevoie de constanța întregii echipei și a celor care vin de pe bancă. Cred că echipa care va avea constanță va câștiga campionatul.

Nu avem nicio problemă de lot înaintea acestei partide”, a spus Dumitru Uzunea.

Informații interesante despre CFR Cluj - Rapid

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și opt victorii.

Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 15 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute, fiecare cate 17.

15 goluri a înscris Rapid din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.

CFR Cluj a înscris de fiecare dată în precedentele 13 etape, interval în care a strâns cinci meciuri fără gol încasat.

42 de jucători au utilizat clujenii în campionatul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, Rapid s-a bazat pe 33 de fotbaliști, Alexandru Dobre fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare meci.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 26 jocuri - 12 victorii CFR - 8 remize - 6 succese Rapid.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti - Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu - dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 23 noiembrie 2025, CFR Cluj - Rapid 3-0.

Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999, conform lpf.ro.

