„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali +52 foto
Adrian Ilie
Superliga

„Cobra” evită să meargă la FCSB Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre Adrian Ilie și Gigi Becali

alt-text George Neagu
Publicat: 21.03.2026, ora 15:04
Actualizat: 21.03.2026, ora 15:04
  • Adrian Ilie (51 de ani) a venit cu noi detalii despre potențiala sa venire la FCSB, după ce Gigi Becali (67 de ani) i-a propus să lucreze în cadrul clubului.
  • După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Becali a anunțat că va înființa un departament de scouting, cu Adrian Ilie în funcția de conducere.

Deși declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că se va întâlni cu Gigi Becali pentru a discuta despre noul proiect de la FCSB, fostul mare atacant al României nu a mai luat legătura cu patronul campioanei en-titre din Liga 1.

„Turcii să știe că îi putem răni!” Mesajul războinic al lui Edi Iordănescu înainte de barajul pentru CM 2026: „Asta va conta enorm”
Citește și
„Turcii să știe că îi putem răni!” Mesajul războinic al lui Edi Iordănescu înainte de barajul pentru CM 2026: „Asta va conta enorm”
Citește mai mult
„Turcii să știe că îi putem răni!” Mesajul războinic al lui Edi Iordănescu înainte de barajul pentru CM 2026: „Asta va conta enorm”

Adrian Ilie: „La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc”

Adrian Ilie a explicat de ce nu a putut discuta, până acum, cu Gigi Becali despre propunerea primită de a lucra la FCSB.

„La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc. Aș vrea să discut cu domnul Becali, mai multe ce pot să zic. Am avut treabă foarte multă cu proiecte mele. A intervenit și o problemă de sănătate în ultimele zile și am zis să stau mai liniștit.

Și, între toate lucrurile, a mai intervenit ceva: s-a pus și antrenor la echipă (n.r. - Mirel Rădoi). Acesta, după o discuție cu staff-ul tehnic, poate să-și ia doi sau trei jucători în scouting și să meargă liniștiți.

Nu trebuia să lași lucrurile puțin pe rol la FCSB să vezi ce echipă vine acolo, să se liniștească treaba?

(n.r. Te duci la o discuție cu Gigi Becali?) Da, la o discuție cu domnul Becali, da. Chiar dacă este și de business, dar o să merg”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

FCSB vine după victoria de vineri cu UTA Arad, scor 1-0, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 56. A fost primul succes al lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

În acest moment, FCSB ocupă prima poziție în play-out, cu 27 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de David Miculescu în FCSB - UTA Arad 1-0

Adrian Ilie a mai ocupat o funcție în conducerea FCSB-ului

Fostul atacant de la Steaua, Valencia și Galatasaray a fost manager sportiv la FCSB între iunie 2007 și iulie 2008.

Printre jucătorii aduși în acea perioadă la FCSB s-au numărat și nume importante ca Robinson Zapata, Dayro Moreno și Pawel Golanski.

În cariera sa de fotbalist, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

FCSB - UTA FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - UTA FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (52 imagini)

FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu FCSB - UTA Arad. FOTO Iosif Popescu
+52 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani124
10Farul122*
11Oțelul121*
12Csikszereda119
13Petrolul116
14Unirea Slobozia113*
15Hermannstadt112*
16Metaloglobus17
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Popa, mai tare decât Aioani FOTO. Duelul portarilor convocați de Lucescu pentru barajul CM. Superparadă și eroare la CFR - Rapid 1-0
Nationala
14:15
Popa, mai tare decât Aioani FOTO. Duelul portarilor convocați de Lucescu pentru barajul CM. Superparadă și eroare la CFR - Rapid 1-0
Citește mai mult
Popa, mai tare decât Aioani FOTO. Duelul portarilor convocați de Lucescu pentru barajul CM. Superparadă și eroare la CFR - Rapid 1-0
Pleacă de la Rapid!  „Dușmanul numărul unu” al suporterilor giuleșteni e istorie. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu
Superliga
13:42
Pleacă de la Rapid! „Dușmanul numărul unu” al suporterilor giuleșteni e istorie. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid!  „Dușmanul numărul unu” al suporterilor giuleșteni e istorie. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
gigi becali Adrian Ilie liga 1 play out fcsb
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
13:58
Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
13:19
Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
12:50
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Top stiri
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
21.03
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Superliga
21.03
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Citește mai mult
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Superliga
21.03
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Citește mai mult
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
B365
21.03
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
Citește mai mult
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 45 rapid 29 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share