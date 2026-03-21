„Cobra” evită să meargă la FCSB Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre Adrian Ilie și Gigi Becali

Adrian Ilie (51 de ani) a venit cu noi detalii despre potențiala sa venire la FCSB, după ce Gigi Becali (67 de ani) i-a propus să lucreze în cadrul clubului.

După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Becali a anunțat că va înființa un departament de scouting, cu Adrian Ilie în funcția de conducere.

Deși declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că se va întâlni cu Gigi Becali pentru a discuta despre noul proiect de la FCSB, fostul mare atacant al României nu a mai luat legătura cu patronul campioanei en-titre din Liga 1.

Adrian Ilie: „La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc”

Adrian Ilie a explicat de ce nu a putut discuta, până acum, cu Gigi Becali despre propunerea primită de a lucra la FCSB.

„La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc. Aș vrea să discut cu domnul Becali, mai multe ce pot să zic. Am avut treabă foarte multă cu proiecte mele. A intervenit și o problemă de sănătate în ultimele zile și am zis să stau mai liniștit.

Și, între toate lucrurile, a mai intervenit ceva: s-a pus și antrenor la echipă (n.r. - Mirel Rădoi). Acesta, după o discuție cu staff-ul tehnic, poate să-și ia doi sau trei jucători în scouting și să meargă liniștiți.

Nu trebuia să lași lucrurile puțin pe rol la FCSB să vezi ce echipă vine acolo, să se liniștească treaba?

(n.r. Te duci la o discuție cu Gigi Becali?) Da, la o discuție cu domnul Becali, da. Chiar dacă este și de business, dar o să merg”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

FCSB vine după victoria de vineri cu UTA Arad, scor 1-0, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 56. A fost primul succes al lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

În acest moment, FCSB ocupă prima poziție în play-out, cu 27 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul marcat de David Miculescu în FCSB - UTA Arad 1-0

Adrian Ilie a mai ocupat o funcție în conducerea FCSB-ului

Fostul atacant de la Steaua, Valencia și Galatasaray a fost manager sportiv la FCSB între iunie 2007 și iulie 2008.

Printre jucătorii aduși în acea perioadă la FCSB s-au numărat și nume importante ca Robinson Zapata, Dayro Moreno și Pawel Golanski.

În cariera sa de fotbalist, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 1 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 1 7 *️ - beneficiază de rotunjire

