„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze” +6 foto
Diego Zivulic. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 10:31
  • OȚELUL - FCSB 1-4. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul gălățenilor, a vorbit despre faza care a schimbat cursul jocului.
  • În minutul 51, apărătorul a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea (26 de ani).

În momentul în care a încercat să paseze către Olaru, Bîrligea a fost călcat pe gleznă de Diego Zivulic.

După consultarea VAR, arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat pe jucătorul Oțelului.

Oțelul- FCSB 1-4. Diego Zivulic: „A fost contact, dar nu am avut intenție deloc”

Croatul a comentat faza după care a văzut cartonașul roșu:

„Eu m-am dus acolo să scot mingea și m-am dus cu talpa, prin exterior, dar când am aterizat cu talpa pe pământ l-am călcat pe gleznă și am luat roșu.

A fost contact, dar nu am avut intenție deloc, nu m-am dus cu talpa deschisă acolo”, a spus Zivulic, la zona mixtă.

Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport
Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport

Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Zivulic asupra lui Bîrligea / foto: capturi Prima Sport
Întrebat dacă a discutat cu Bîrligea în timpul meciului sau la finalul acestuia, croatul a răspuns:

„Nu am de ce să vorbesc cu el. Sunt lucruri care se întâmplă. Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze, dar nu am avut. Se poate vedea pe video”, a mai spus fundașul.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Echipa pregătită de Laszlo Balint ocupă locul 10, cu 37 de puncte, după această înfrângere în fața campioanei României, ratând astfel șansa de a se apropia la doar două puncte de zona play-off.

Poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off, este ocupată în prezent de U Cluj, cu 42 de puncte.

„Acum s-a complicat puțin drumul spre play-off, dar avem încă patru meciuri și vrem să scoatem cât mai multe puncte, ca să ne batem cât mai sus”, a mai spus Zivulic.

Campioana României ocupă poziția a opta în clasament, cu 40 de puncte, și luptă pentru calificarea în play-off.

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
otelul galati liga 1 fcsb daniel bîrligea Diego Živulić
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

