„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze”

OȚELUL - FCSB 1-4. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul gălățenilor, a vorbit despre faza care a schimbat cursul jocului.

În minutul 51, apărătorul a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea (26 de ani).

În momentul în care a încercat să paseze către Olaru, Bîrligea a fost călcat pe gleznă de Diego Zivulic.

După consultarea VAR, arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat pe jucătorul Oțelului.

Oțelul- FCSB 1-4 . Diego Zivulic: „A fost contact, dar nu am avut intenție deloc”

Croatul a comentat faza după care a văzut cartonașul roșu:

„Eu m-am dus acolo să scot mingea și m-am dus cu talpa, prin exterior, dar când am aterizat cu talpa pe pământ l-am călcat pe gleznă și am luat roșu.

A fost contact, dar nu am avut intenție deloc, nu m-am dus cu talpa deschisă acolo”, a spus Zivulic, la zona mixtă.

Întrebat dacă a discutat cu Bîrligea în timpul meciului sau la finalul acestuia, croatul a răspuns:

„Nu am de ce să vorbesc cu el. Sunt lucruri care se întâmplă. Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze, dar nu am avut. Se poate vedea pe video”, a mai spus fundașul.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Echipa pregătită de Laszlo Balint ocupă locul 10, cu 37 de puncte, după această înfrângere în fața campioanei României, ratând astfel șansa de a se apropia la doar două puncte de zona play-off.

Poziția a șasea, ultima care asigură calificarea în play-off, este ocupată în prezent de U Cluj, cu 42 de puncte.

„Acum s-a complicat puțin drumul spre play-off, dar avem încă patru meciuri și vrem să scoatem cât mai multe puncte, ca să ne batem cât mai sus”, a mai spus Zivulic.

Campioana României ocupă poziția a opta în clasament, cu 40 de puncte, și luptă pentru calificarea în play-off.

