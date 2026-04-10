Pentru Luce, și-a încălcat promisiunea Patronul lui Shakhtar s-a întors pe stadion după 12 ani. Ce anunțase în 2014. Alt gest pentru Mircea Lucescu
Rinat Ahmetov, pe stadionul din Cracovia, joi seară, la Shakhtar - Alkmaar Foto: Imago
Conference League

Pentru Luce, și-a încălcat promisiunea Patronul lui Shakhtar s-a întors pe stadion după 12 ani. Ce anunțase în 2014. Alt gest pentru Mircea Lucescu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 15:34
  • Rinat Ahmetov (59 de ani) nu mai fusese pe nicio arenă din 2014 la meciurile lui Shakhtar. Și nu mai ieșise din Ucraina după începutul războiului. A făcut-o acum, la despărțirea de Mircea Lucescu. 
  • Ce a spus proprietarul clubului după ce a asistat la ultimul meci al lui Shakhtar când Rusia a anexat Crimeea și a ocupat Donbasul. De ce s-a întors în tribune. 

Pe 2 mai 2014, Rinat Ahmetov a fost ultima oară pe stadion. Era un meci de campionat al lui Shakhtar, câștigat cu 3-1 în fața lui Illichivets, pe Donbas Arena, „casa” din Donețk a portocaliilor.

A fost și ultimul titlul cucerit de Mircea Lucescu în prima ligă ucraineană.

Ahmetov, în urmă cu 12 ani: „Voi merge la fotbal doar pe Donbas Arena”

Atunci, după ce Rusia a anexat Crimeea și a ocupat regiunea Donbas, echipa a fost obligată să părăsească Donețk, mutându-se la Kiev.

Il Luce a mai antrenat doi ani la Shakhtar.

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
În acea perioadă, amintește cotidianul local Tribuna, Ahmetov a făcut o promisiune: „Îmi este greu, dar voi merge la fotbal doar pe Donbas Arena, alături de fanii noștri”.

Miliardarul nu mai ieșise din Ucraina de patru ani, de când Rusia invadase țara.

Ahmetov, pe stadion pentru a asista la minutul de reculegere în memoria lui Lucescu

Acum, și-a încălcat promisiunea și s-a întors pe stadion, chiar dacă nu e Donbas. A făcut-o pentru Mircea Lucescu, la despărțire.

A ajuns la București pentru a-și lua adio de la antrenorul pe care l-a avut 12 ani la Shakhtar.

Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar
Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar

Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar de la Cracovia Fotografii Shakhtar Donetsk X Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, prima oară pe stadion după 12 ani, la meciul cu Alkmaar
Apoi, a mers la Cracovia, la meciul lui Shakhtar cu Alkmaar (3-0 în turul „sferturilor” Conference League), asistând la minutul de reculegere în memoria lui Il Luce.

N-am mai fost pe stadion de 12 ani. L-am văzut la televizor, dar este altă emoție, alt sentiment. Astăzi mi-am văzut echipa iubită. Fotbalul este în inima mea de 30 de ani, de când am acest club. Rinat Ahmetov, patron Shakhtar, pentru televiziunea ucraineană MEGOGO

Ahmetov, despre Lucescu: „Să fiți mândri că e român”

La București, înainte de a părăsi Arena Națională și de a se îndrepta spre Cracovia, s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu.

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa în străinătate, în alte campionate.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”.

