Rinat Ahmetov (59 de ani) nu mai fusese pe nicio arenă din 2014 la meciurile lui Shakhtar. Și nu mai ieșise din Ucraina după începutul războiului. A făcut-o acum, la despărțirea de Mircea Lucescu.

Ce a spus proprietarul clubului după ce a asistat la ultimul meci al lui Shakhtar când Rusia a anexat Crimeea și a ocupat Donbasul. De ce s-a întors în tribune.

Pe 2 mai 2014, Rinat Ahmetov a fost ultima oară pe stadion. Era un meci de campionat al lui Shakhtar, câștigat cu 3-1 în fața lui Illichivets, pe Donbas Arena, „casa” din Donețk a portocaliilor.

A fost și ultimul titlul cucerit de Mircea Lucescu în prima ligă ucraineană.

Ahmetov, în urmă cu 12 ani: „Voi merge la fotbal doar pe Donbas Arena”

Atunci, după ce Rusia a anexat Crimeea și a ocupat regiunea Donbas, echipa a fost obligată să părăsească Donețk, mutându-se la Kiev.

Il Luce a mai antrenat doi ani la Shakhtar.

În acea perioadă, amintește cotidianul local Tribuna, Ahmetov a făcut o promisiune: „Îmi este greu, dar voi merge la fotbal doar pe Donbas Arena, alături de fanii noștri”.

Miliardarul nu mai ieșise din Ucraina de patru ani, de când Rusia invadase țara.

Ahmetov, pe stadion pentru a asista la minutul de reculegere în memoria lui Lucescu

Acum, și-a încălcat promisiunea și s-a întors pe stadion, chiar dacă nu e Donbas. A făcut-o pentru Mircea Lucescu, la despărțire.

A ajuns la București pentru a-și lua adio de la antrenorul pe care l-a avut 12 ani la Shakhtar.

Apoi, a mers la Cracovia, la meciul lui Shakhtar cu Alkmaar (3-0 în turul „sferturilor” Conference League), asistând la minutul de reculegere în memoria lui Il Luce.

Великий Тренер. Людина з великим футбольним серцем.



Перед матчем Ліги конференцій у Кракові вшанували пам’ять Мірчі Луческу 💔



Його ім’я назавжди залишиться в історії футболу та в серцях уболівальників.#Shakhtar #Легенда #UECL #ШахтарАЗ pic.twitter.com/0V0WclHEmm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2026

N-am mai fost pe stadion de 12 ani. L-am văzut la televizor, dar este altă emoție, alt sentiment. Astăzi mi-am văzut echipa iubită. Fotbalul este în inima mea de 30 de ani, de când am acest club. Rinat Ahmetov, patron Shakhtar, pentru televiziunea ucraineană MEGOGO

Ahmetov, despre Lucescu: „Să fiți mândri că e român”

La București, înainte de a părăsi Arena Națională și de a se îndrepta spre Cracovia, s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu.

„Trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa în străinătate, în alte campionate.

Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”.

Президент «Шахтаря» й топменеджмент клубу в Бухаресті вшанували пам’ять легендарного Мірчі Луческу 💔 pic.twitter.com/4UW2WUFLh2 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2026

