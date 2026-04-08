„Inimă și suflet pentru pasiune" Pledoarie sensibilă a celui care i-a fost președinte timp de 12 ani lui Lucescu la clubul vieții, Shakhtar
Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov, jucătorii lui Shakhtar și titlul de campioni cucerit în 2012 de Shakhtar Foto: Imago
„Inimă și suflet pentru pasiune” Pledoarie sensibilă a celui care i-a fost președinte timp de 12 ani lui Lucescu la clubul vieții, Shakhtar

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 13:22
  • Rinat Ahmetov, 59 de ani, a scris un lung mesaj în memoria lui Mircea Lucescu pentru cei 12 ani împreună la Shakhtar: „Profesor, model, mentor, al doilea tată. Un om cu inimă mare de fotbalist”

În primăvara lui 2004, Rinat Ahmetov se despărțise după numai 11 luni de germanul Bernd Schuster și căuta alt antrenor la Shakhtar Donetsk.

„Te iubesc, tată!" Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu
„Te iubesc, tată!" Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu
„Te iubesc, tată!” Mesaje tulburătoare de la foștii jucători ai lui Shakhtar. Taison, Mkhitaryan și mulți alții îl plâng pe Lucescu

Il Luce, 12 ani și 4 zile la Shakhtar

Ucraineanul Viktor Prokopenko a fost opt zile interimar. Apoi, a fost numit Mircea Lucescu, care tocmai își încheiase contractul cu Beșiktaș.

Pe 17 mai 2004, Il Luce a semnat cu Shakhtar și a rămas 12 ani alături de echipă. 12 ani și patru zile.

Finalul a fost pe 21 mai 2016, după cucerirea Cupei Ucrainei. Al 22-lea trofeu al românului cu portocaliii.

În toată această perioadă, Ahmetov i-a fost cel mai mare susținător, ca președinte și patron al clubului.

574 de meciuri
a avut Mircea Lucescu la Shakhtar: 389 de victorii, 92 de egaluri, 93 de înfrângeri

Ahmetov, despre Lucescu: „Profesor, model, mentor, al doilea tată”

Ahmetov a scris un lung mesaj după ce antrenorul s-a stins din viață, marți seară.

„Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă: unul dintre cei mai respectați și mai titrați antrenori din istoria acestui sport, Mircea Lucescu, a decedat”.

Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune și o profesie, ci o adevărată chemare și o muncă de viață. Mircea a fost complet și necondiționat devotat jocului, dedicându-i tot timpul și energia, revărsându-și inima și sufletul în iubita sa pasiune. Rinat Ahmetov, președinte-patron la Shakhtar

Ahmetov a continuat: „Fotbalul l-a răsplătit pe deplin, cu victorii, trofee și recunoașterea și dragostea a milioane de fani din întreaga lume.

Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată prin numărul de premii sau titluri pe care le-a primit.

Lucescu și președintele carierei, Rinat Ahmetov

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA

Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, președintele și patronul lui Shakhtar, alături de Viktor Yushchenko, președintele Ucrainei în 2009, când echipa a cucerit Cupa UEFA Fotografii: Imago Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la semifnala Cupei UEFA din 2009, contra lui Dinamo Kiev Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea titlului în 2012 Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, alături de Darijo Srna, după cucerirea Cupei UEFA Mircea Lucescu și Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, la cucerirea Cupei UEFA
A fost un profesor și un model pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de fotbaliști. A prezentat lumii nenumărate talente și a lăsat în urmă o vastă moștenire”.

„Am înfruntat împreună cele mai dificile provocări și am sărbătorit triumfurile echipei”

Proprietarul lui Shakhtar, ucraineanul cu cea mai mare avere, nu s-a oprit în amintirile sale cu Lucescu.

„Șahtior Donețk ocupă un loc special în biografia extinsă a lui Mircea Lucescu – clubul în care a petrecut 12 ani vibranți și de succes, un club pentru care este o legendă.

Sub conducerea lui, Șahtior a devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută și respectată în întreaga Europă. Fiecare dintre cele 22 de trofee pe care Misterul le-a câștigat cu Șahtior are o semnificație specială pentru club, pentru fani și pentru mine personal.

2009. Câștigător al Cupei UEFA cu Shakhtar. Foto - Imago.jpg
2009. Câștigător al Cupei UEFA cu Shakhtar. Foto - Imago.jpg

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
Îmi amintesc întotdeauna cu drag de toate momentele pe care le-am trăit, înfruntând cele mai dificile provocări alături de ceilalți, sărbătorind împreună frumoasele victorii și triumfurile echipei”.

Îi voi fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Șahtior și pentru fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va fi pentru totdeauna un antrenor grozav și un om cu o inimă mare de fotbalist. Vă mulțumesc pentru tot, dragă Mister! Rinat Ahmetov, președinte-patron la Shakhtar

Palkin: „Lucescu este omul care a transformat clubul”

Directorul general al lui Shakhtar, Serghei Palkin (51 de ani), a dedicat și el un mesaj memoriei lui Lucescu:

„Pentru Shakhtar, este mai mult decât un antrenor remarcabil. Este omul care a transformat clubul, amploarea sa și locul său în fotbalul mondial. Împreună cu Mircea, am trecut de la un proiect ambițios la o echipă respectată în Europa.

Ideile, principiile și abordarea sa față de muncă au devenit fundamentul victoriilor și dezvoltării noastre”.

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un lider, un mentor și un om care a crezut cu adevărat în Shakhtar. Știa cum să dezvolte jucători, să unească vestiarul și să construiască echipe care să-și lase amprenta în istorie. Amintire binecuvântată. Serghei Palkin, director general la Shakhtar

Theodor Jumătate Il Luce s-a stins pe teren
Theodor Jumătate Il Luce s-a stins pe teren
După „Rușine", apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume"
După „Rușine", apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume"
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu" VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea"
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu" VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea"
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!" AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia"
„Te îngenunchez!" AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia"
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli"
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli"
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid" Veste proastă pentru „Bocciu" și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid" Veste proastă pentru „Bocciu" și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce" a „fentat" FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce" a „fentat" FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
