Rinat Ahmetov, 59 de ani, a scris un lung mesaj în memoria lui Mircea Lucescu pentru cei 12 ani împreună la Shakhtar: „Profesor, model, mentor, al doilea tată. Un om cu inimă mare de fotbalist”

În primăvara lui 2004, Rinat Ahmetov se despărțise după numai 11 luni de germanul Bernd Schuster și căuta alt antrenor la Shakhtar Donetsk.

Il Luce, 12 ani și 4 zile la Shakhtar

Ucraineanul Viktor Prokopenko a fost opt zile interimar. Apoi, a fost numit Mircea Lucescu, care tocmai își încheiase contractul cu Beșiktaș.

Pe 17 mai 2004, Il Luce a semnat cu Shakhtar și a rămas 12 ani alături de echipă. 12 ani și patru zile.

Finalul a fost pe 21 mai 2016, după cucerirea Cupei Ucrainei. Al 22-lea trofeu al românului cu portocaliii.

În toată această perioadă, Ahmetov i-a fost cel mai mare susținător, ca președinte și patron al clubului.

574 de meciuri a avut Mircea Lucescu la Shakhtar: 389 de victorii, 92 de egaluri, 93 de înfrângeri

Ahmetov a scris un lung mesaj după ce antrenorul s-a stins din viață, marți seară.

„Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă: unul dintre cei mai respectați și mai titrați antrenori din istoria acestui sport, Mircea Lucescu, a decedat”.

Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune și o profesie, ci o adevărată chemare și o muncă de viață. Mircea a fost complet și necondiționat devotat jocului, dedicându-i tot timpul și energia, revărsându-și inima și sufletul în iubita sa pasiune. Rinat Ahmetov, președinte-patron la Shakhtar

Ahmetov a continuat: „Fotbalul l-a răsplătit pe deplin, cu victorii, trofee și recunoașterea și dragostea a milioane de fani din întreaga lume.

Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată prin numărul de premii sau titluri pe care le-a primit.

Lucescu și președintele carierei, Rinat Ahmetov

A fost un profesor și un model pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de fotbaliști. A prezentat lumii nenumărate talente și a lăsat în urmă o vastă moștenire”.

„Am înfruntat împreună cele mai dificile provocări și am sărbătorit triumfurile echipei"

Proprietarul lui Shakhtar, ucraineanul cu cea mai mare avere, nu s-a oprit în amintirile sale cu Lucescu.

„Șahtior Donețk ocupă un loc special în biografia extinsă a lui Mircea Lucescu – clubul în care a petrecut 12 ani vibranți și de succes, un club pentru care este o legendă.

Sub conducerea lui, Șahtior a devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută și respectată în întreaga Europă. Fiecare dintre cele 22 de trofee pe care Misterul le-a câștigat cu Șahtior are o semnificație specială pentru club, pentru fani și pentru mine personal.

Îmi amintesc întotdeauna cu drag de toate momentele pe care le-am trăit, înfruntând cele mai dificile provocări alături de ceilalți, sărbătorind împreună frumoasele victorii și triumfurile echipei”.

Îi voi fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Șahtior și pentru fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va fi pentru totdeauna un antrenor grozav și un om cu o inimă mare de fotbalist. Vă mulțumesc pentru tot, dragă Mister! Rinat Ahmetov, președinte-patron la Shakhtar

Palkin: „Lucescu este omul care a transformat clubul”

Directorul general al lui Shakhtar, Serghei Palkin (51 de ani), a dedicat și el un mesaj memoriei lui Lucescu:

„Pentru Shakhtar, este mai mult decât un antrenor remarcabil. Este omul care a transformat clubul, amploarea sa și locul său în fotbalul mondial. Împreună cu Mircea, am trecut de la un proiect ambițios la o echipă respectată în Europa.

Ideile, principiile și abordarea sa față de muncă au devenit fundamentul victoriilor și dezvoltării noastre”.

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un lider, un mentor și un om care a crezut cu adevărat în Shakhtar. Știa cum să dezvolte jucători, să unească vestiarul și să construiască echipe care să-și lase amprenta în istorie. Amintire binecuvântată. Serghei Palkin, director general la Shakhtar

