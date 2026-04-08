Taison, Mkhitaryan, Rakitskiy, Alex Teixeira, Shevchuk, toți l-au avut antrenor pe Mircea Lucescu la Shakhtar Donetsk. S-au înclinat în fața sa.

Arda Turan, actualul tehnician al lui Shakhtar, a postat imagini în care el era copil de mingi când Il Luce antrena la Galatasaray.

Pentru Mircea Lucescu, Shakhtar a fost echipa carierei, a vieții. 12 ani cu 22 de trofee, între 2004 și 2016.

Pentru Shakhtar, Mircea Lucescu a fost antrenorul care a făcut-o mare în Ucraina și cunoscută în Europa. Câștigătoarea Cupei UEFA, în 2009.

Tragica veste i-a întristat pe foștii săi jucători de la Shakhtar. El i-a adus la Donetsk.

Mulți au scris pe social media mesaje care arată ce legătură profundă au avut cu antrenorul lor.

Taison: „Îți mulțumesc pentru tot, tată!”. Poză cu el și Luce jucând fotbal pe plajă

Mai ales Taison, brazilianul în vârstă de 38 de ani, cel ce astăzi este extrema lui Răzvan Lucescu la PAOK. Fiul, după părinte.

„Domnule Mircea, îmi voi aminti mereu de dumneavoastră pentru tot ce ați făcut în viața mea și pentru lecțiile oferite de-a lungul carierei mele.

Mi-ați fost ca un tată. Veți rămâne întotdeauna în amintirea mea cu acel zâmbet pe chip”, a scris el pe Instagram, postare redată și pe site-ul ucrainean Tribuna.

A deschis șirul de poze cu una specială: ei doi jucând fotbal pe plajă, în Brazilia.

„Îți mulțumesc pentru tot, tată! Îți mulțumesc pentru că mi-ai permis să fiu parte din familie atât de mulți ani.

Te iubesc, Mircea Lucescu! Pentru totdeauna în inima mea”.

„Ați crezut în mine când a contat cel mai mult”

Emoțiile fostului apărător ucrainean Yaroslav Rakitskiy, 36 de ani, au fost la fel de mari.

„Mister, cel mai important Mister al vieții mele, cel mai mare antrenor al carierei mele, cel mai drag mentor al meu, Marele Om, sunteți parte din familia mea, Mister!

Vă sunt recunoscător pentru povestea mea de fotbal și pentru șansa de a juca pentru cel mai bun antrenor din lume. Pentru că ați crezut în mine când a contat cel mai mult.

Pentru fiecare șansă, pentru fiecare conversație, pentru fiecare lecție, nu doar în fotbal, ci și în viață. Sunteți în inima mea pentru eternitate!

Mircea Lucescu, îmi va fi tare dor. Mulțumesc!”.

Mkhitaryan: „Fotbalul a pierdut un gentleman, un vizionar al jocului”

La fel de emoționant, armeanul Henrikh Mkhitaryan, 37 de ani, acum mijlocașul lui Cristi Chivu la Inter.

„Mister, ați fost unul dintre primii mei antrenori - cel care mi-a dat ocazia să cresc și să-mi încep cariera internațională.

Mereu recunoscător pentru că mi-ați oferit șansa să trăiesc ceea ce visam de când eram mic.

Mulțumesc pentru că m-ați ghidat, pentru încrederea acordată și pentru că m-ați ajutat la formarea jucătorului și a persoanei care sunt astăzi.

Fotbalul a pierdut un adevărat gentleman și un adevărat vizionar al jocului.

Odihniți-vă în pace, Mister!

Întotdeauna veți avea un loc foarte special în inima mea. Inima mea plânge…”.

Alex Teixeira: „Antrenor, tată și prieten”

Alex Teixeira, alt brazilian, 36 de ani, s-a înclinat în fața lui Lucescu.

„Cu mare tristețe ne luăm rămas bun astăzi, Mister!

Voi fi etern recunoscător pentru tot ce am învățat și pentru cât am crescut alături de dumneavoastră, ca antrenor, tată și prieten!

Vă mulțumesc pentru tot! Odihniți-vă în pace!”, a scris Teixeira pe Instagram.

„Avea un talent deosebit de a-i vedea pe jucători mai bine decât oricine altcineva”

Vyacheslav Shevchuk, ucrainean, 46 de ani, a fost și el afectat de dispariția antrenorului.

„Un om care mi-a oferit atât de mult, ca jucător, ca persoană. Cu el am petrecut cei mai frumoși ani din cariera mea la Shakhtar, câștigând trofee și simțindu-mă parte dintr-o echipă grozavă.

A avut încredere în mine, m-a susținut și a cerut mereu ce e mai bun - iar asta ne-a făcut mai puternici.

Mister avea un talent deosebit de a-i vedea pe jucători mai bine decât oricine altcineva.

A construit mai mult decât o simplă echipă - a creat o familie, în care fiecare își cunoștea rolul și responsabilitatea”.

Arda Turan, copilul de mingi al lui Luce: „Înțelepciunea ne va călăuzi mereu”

Il Luce nu l-a avut jucător pe Arda Turan. Dar actualul antrenor al lui Shakhtar și-a amintit că era copil de mingi la Istanbul când Lucescu o pregătea pe Galatasaray.

Și a postat imagini cu el mic, nu departe de tehnicianul Galatei.

Mesajul lui Arda Turan Foto: InstaStory

„Vă mulțumesc, Mister, pentru toată valoarea pe care ați adus-o acestui joc minunat.

Copilul Arda lângă Mircea Lucescu, la Galata Foto: InstaStory

Experiența și înțelepciunea dumneavoastră ne vor călăuzi mereu, iar moștenirea va dăinui veșnic.

Sufletul dumneavoastră să se odihnească în pace”, a scris Turan.

