După „Rușine”, apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume”

Mircea Lucescu, șapte meciuri împotriva lui Pep Guardiola. Șase în Liga Campionilor și Supercupa Europei.

Antrenorul a propulsat Shakhtar spre dueluri de Champions cu Barcelona și Bayern antrenate de catalan.

Descoperă furia românului de la prima confruntare și relația minunată de la final, declarațiile speciale ale lui Pep pentru Luce.

Unul dintre antrenorii pe care Mircea Lucescu l-a apreciat mult a fost Pep Guardiola. La fel, catalanul a fost legat de el.

Într-un final, Il Luce s-a atașat de Pep, chiar dacă era o diferență de 26 de ani între ei. Deși, chiar după primul lor duel, s-au certat rău pe culoarul din fața vestiarelor. Mai exact, românul l-a certat pe Guardiola.

Cei doi s-au înfruntat de șapte ori de-a lungul carierei: șase meciuri directe în Liga Campionilor, plus o finală, Supercupa Europei din 2009.

5 confruntări au avut Lucescu și Guardiola la Shakhtar - Barcelona, încă două la Shakhtar - Bayern

Lucescu, furios, spre Guardiola: „Vergogna!”. L-a învins o dată

Iată cum au fost cele șapte partide față-n față, disputate pe parcursul a șapte ani, între 2008 și 2015!

O victorie Il Luce, un egal, cinci succese Pep, trei la limită, unul după prelungiri.

LIGA CAMPIONILOR 2008-2009, FAZA GRUPELOR

1 octombrie 2008: Shakhtar - Barcelona 1-2 (Ilsinho 44 - Messi 87, 90+4).

La 1-0, în minutul 87, jucătorii lui Shakhtar au dat mingea afară pentru o accidentare, dar adversarii au refuzat să le returneze balonul, egalând chiar la acea fază.

Lucescu a protestat și atunci, pe teren, și mai ales după sfârșitul întâlnirii.

În timp ce Guardiola dădea interviu, tehnicianul ucrainenilor urla, furios, în italiană: „Vergogna!”. „Rușine!”.

A adăugat în spaniolă: „E o rușine pentru o asemenea echipă să nu returneze mingea”. Imagini păstrate în timp de cotidianul iberic AS.

9 decembrie 2008: Barcelona - Shakhtar 2-3 (Silvinho 59, Busquets 84 - Gladky 31, 57, Fernandinho 76).

Guardiola l-a trimis pe Lucescu spre Cupa UEFA în 2009

Acea victorie a lui Lucescu pe „Camp Nou” nu a mai ajutat cu nimic în Ligă, Shakhtar încheind grupa C pe locul 3, după Barcelona și Sporting Lisabona.

Totuși, acea clasare care l-a retrogradat în Cupa UEFA i-a deschis calea lui Luce spre unicul său trofeu european cucerit cu o echipă ucraineană.

Pe 20 mai 2009, în încheierea stagiunii începute în Champions, Shakhtar a câștigat finala Cupei UEFA, 2-1 după prelungiri cu Werder Bremen, la Istanbul.

Guardiola, două confruntări cu Lucescu, două trofee de Champions League: 2009-2011

De fiecare dată când l-a depășit pe Lucescu în Liga Campionilor, Guardiola a cucerit cel mai important trofeu continental cu Barcelona.

Lucescu și Guardiola, în „sferturile” Ligii 2010-2011 Foto: Imago

După triumful din 2009, a urmat cel din 2011. În „sferturi”, din nou unu la unu Pep vs Luce. Între cele două „turniruri” de Champions, a fost Supercupa Europei, în vara lui 2009.

SUPERCUPA EUROPEI

28 august 2009: Barcelona - Shakhtar 1-0 după prelungiri (Pedro 115).

Guardiola de-abia l-a învins, cu cinci minute înainte de penaltyuri, pe „Stade Louis II”, la Monte Carlo.

LIGA CAMPIONILOR 2010-2011, „SFERTURI”

6 aprilie 2011: Barcelona - Shakhtar 5-1 (Iniesta 2, Dani Alves 34, Pique 53, S. Keita 60, Xavi 86 - Rakitskyi 59).

12 aprilie 2011: Shakhtar - Barcelona 0-1 (Messi 42).

Il Luce nu a mai avut nicio șansă cu portocaliii în fața taifunului Messi și a celorlalți blaugrana.

Bayernul lui Guardiola i-a dat șapte goluri lui Lucescu și cu ajutorul arbitrului

Lucescu și Guardiola s-au mai duelat o dată, după ce Pep a devenit antrenorul lui Bayern.

LIGA CAMPIONILOR 2014-2015, „OPTIMI”

17 februarie 2015: Shakhtar - Bayern 0-0.

11 martie 2015: Bayern - Shakhtar 7-0 (T. Muller 4 penalty, 52, J. Boateng 34, Ribery 49, Badstuber 63, Lewandowski 75, Gotze 87).

În retur, arbitrul a fost extrem de sever cu Lucescu. Nu doar că a dictat penalty pentru Bayern în minutul 3, dar l-a eliminat și pe Kucher, deși nu era în poziție de ultim apărător.

Atunci s-a terminat definitiv meciul de la Munchen. Bavarezii s-au oprit doar la final, după ce marcaseră șapte goluri!

Lucescu: „ M-a jignit de două ori. Am urlat la Guardiola”

În 2021, într-un interviu pentru televiziunea ucraineană 1+1, Lucescu a subliniat momentele în care Guardiola l-a supărat.

„M-a jignit de două ori. În 2008, când conduceam Barcelona cu 1-0 în minutul 86 și jucătorii săi nu ne-au dat mingea înapoi după ce băieții mei au trimis-o intenționat în afara terenului.

Nu puteam accepta ca o asemenea echipă să aibă un astfel de comportament. Am început să urlu la Guardiola, la Barcelona, la toți” , și-a amintit Il Luce.

„A doua oară, tot cu Shakhtar, în «optimile» Ligii, în 2015. El era antrenorul lui Bayern.

După 0-0 la Lvov, Kucher a fost eliminat chiar la startul returului și adversarii au înscris din penalty. Ne-au bătut cu 7-0 și l-am văzut pe Guardiola sărind de bucurie și la golul de 5-0, și la cel de 6-0. Trebuie să ne respectăm” .

Lucescu, după cearta cu Guardiola: „Eram pregătit să-mi anunț demisia”

A dezvăluit că, de supărare, după eșecul din 2008 a vrut să rezilieze contractul cu Shakhtar.

„În acel moment, eu eram pregătit să-mi anunț demisia la conferința de presă. Dar am avut discuții în vestiar și cu jucătorii, și cu Rinat Akhmetov.

Președintele (n.r. - care era și patronul clubului) mi-a transmis să nu cumva să fac asta. Le-a spus băieților că rămân până la finalul turului campionatului și se va lua o decizie după aceea”.

A rămas încă opt ani la Shakhtar, până în 2016.

Guardiola: „Unul dintre cei mai valoroși antrenori ai lumii”

Guardiola a uitat de „vergogna” și, în 2011, când a aflat la tragerea la sorți că Barcelona urma să joace cu Shakhtar în „sferturile” Ligii, catalanul a afirmat în presa spaniolă:

„Shakhtar are unul dintre cei mai valoroși antrenori ai lumii”.

Shakhtarul lui Lucescu era agresiv și avea multă calitate. A fost mereu dificil când l-am înfruntat pe Lucescu. Pep Guardiola

Și nu doar atât: „Știm foarte multe despre Shakhtar. O echipă solidă, cu mulți brazilieni în lot, iar tehnicianul e un vulpoi bătrân.

A câștigat Cupa UEFA și ne-a dat multe emoții în Supercupa Europei”.

Lucescu: „Pep ne va depăși pe toți, și pe mine, și pe Ferguson”

În 2021, înaintea finalei Ligii Campionilor, Manchester City - Chelsea (0-1), românul prevedea în Gazeta Sporturilor ce se va întâmpla cu Guardiola:

„Pep ne va depăși pe toți, și pe mine, și pe Ferguson. La ritmul în care câștigă, nu va fi o problemă.

E inteligent, întotdeauna se duce acolo unde își poate construi echipa, unde are toate resursele. Și la joc, și la trofee, e mereu foarte sus.

Întreaga lui carieră a rămas la cel mai înalt nivel. Barcelona, Bayern, Manchester City. Așa va fi până la capăt”.

Guardiola, care avea 31 de trofee atunci, a pierdut acea finală, dar a mai câștigat nouă cupe ulterior.

L-a întrecut pe Lucescu (40-35), însă mai are până la Ferguson (40-49). Acesta este Top 3 mondial all-time în fotbal!

