După „Rușine”, apreciere profundă! Lucescu vs. Guardiola în Liga Campionilor și Supercupa Europei: „Unul dintre cei mai buni din lume”

- Mircea Lucescu, șapte meciuri împotriva lui Pep Guardiola. Șase în Liga Campionilor și Supercupa Europei.
- Antrenorul a propulsat Shakhtar spre dueluri de Champions cu Barcelona și Bayern antrenate de catalan.
- Descoperă furia românului de la prima confruntare și relația minunată de la final, declarațiile speciale ale lui Pep pentru Luce.
Unul dintre antrenorii pe care Mircea Lucescu l-a apreciat mult a fost Pep Guardiola. La fel, catalanul a fost legat de el.
Într-un final, Il Luce s-a atașat de Pep, chiar dacă era o diferență de 26 de ani între ei. Deși, chiar după primul lor duel, s-au certat rău pe culoarul din fața vestiarelor. Mai exact, românul l-a certat pe Guardiola.
Cei doi s-au înfruntat de șapte ori de-a lungul carierei: șase meciuri directe în Liga Campionilor, plus o finală, Supercupa Europei din 2009.
Lucescu, furios, spre Guardiola: „Vergogna!”. L-a învins o dată
Iată cum au fost cele șapte partide față-n față, disputate pe parcursul a șapte ani, între 2008 și 2015!
O victorie Il Luce, un egal, cinci succese Pep, trei la limită, unul după prelungiri.
LIGA CAMPIONILOR 2008-2009, FAZA GRUPELOR
- 1 octombrie 2008: Shakhtar - Barcelona 1-2 (Ilsinho 44 - Messi 87, 90+4).
La 1-0, în minutul 87, jucătorii lui Shakhtar au dat mingea afară pentru o accidentare, dar adversarii au refuzat să le returneze balonul, egalând chiar la acea fază.
Lucescu a protestat și atunci, pe teren, și mai ales după sfârșitul întâlnirii.
În timp ce Guardiola dădea interviu, tehnicianul ucrainenilor urla, furios, în italiană: „Vergogna!”. „Rușine!”.
A adăugat în spaniolă: „E o rușine pentru o asemenea echipă să nu returneze mingea”. Imagini păstrate în timp de cotidianul iberic AS.
- 9 decembrie 2008: Barcelona - Shakhtar 2-3 (Silvinho 59, Busquets 84 - Gladky 31, 57, Fernandinho 76).
Guardiola l-a trimis pe Lucescu spre Cupa UEFA în 2009
Acea victorie a lui Lucescu pe „Camp Nou” nu a mai ajutat cu nimic în Ligă, Shakhtar încheind grupa C pe locul 3, după Barcelona și Sporting Lisabona.
Totuși, acea clasare care l-a retrogradat în Cupa UEFA i-a deschis calea lui Luce spre unicul său trofeu european cucerit cu o echipă ucraineană.
Pe 20 mai 2009, în încheierea stagiunii începute în Champions, Shakhtar a câștigat finala Cupei UEFA, 2-1 după prelungiri cu Werder Bremen, la Istanbul.
Guardiola, două confruntări cu Lucescu, două trofee de Champions League: 2009-2011
De fiecare dată când l-a depășit pe Lucescu în Liga Campionilor, Guardiola a cucerit cel mai important trofeu continental cu Barcelona.
După triumful din 2009, a urmat cel din 2011. În „sferturi”, din nou unu la unu Pep vs Luce. Între cele două „turniruri” de Champions, a fost Supercupa Europei, în vara lui 2009.
SUPERCUPA EUROPEI
- 28 august 2009: Barcelona - Shakhtar 1-0 după prelungiri (Pedro 115).
Guardiola de-abia l-a învins, cu cinci minute înainte de penaltyuri, pe „Stade Louis II”, la Monte Carlo.
LIGA CAMPIONILOR 2010-2011, „SFERTURI”
- 6 aprilie 2011: Barcelona - Shakhtar 5-1 (Iniesta 2, Dani Alves 34, Pique 53, S. Keita 60, Xavi 86 - Rakitskyi 59).
- 12 aprilie 2011: Shakhtar - Barcelona 0-1 (Messi 42).
Il Luce nu a mai avut nicio șansă cu portocaliii în fața taifunului Messi și a celorlalți blaugrana.
Bayernul lui Guardiola i-a dat șapte goluri lui Lucescu și cu ajutorul arbitrului
Lucescu și Guardiola s-au mai duelat o dată, după ce Pep a devenit antrenorul lui Bayern.
LIGA CAMPIONILOR 2014-2015, „OPTIMI”
- 17 februarie 2015: Shakhtar - Bayern 0-0.
- 11 martie 2015: Bayern - Shakhtar 7-0 (T. Muller 4 penalty, 52, J. Boateng 34, Ribery 49, Badstuber 63, Lewandowski 75, Gotze 87).
În retur, arbitrul a fost extrem de sever cu Lucescu. Nu doar că a dictat penalty pentru Bayern în minutul 3, dar l-a eliminat și pe Kucher, deși nu era în poziție de ultim apărător.
Atunci s-a terminat definitiv meciul de la Munchen. Bavarezii s-au oprit doar la final, după ce marcaseră șapte goluri!
Lucescu: „M-a jignit de două ori. Am urlat la Guardiola”
În 2021, într-un interviu pentru televiziunea ucraineană 1+1, Lucescu a subliniat momentele în care Guardiola l-a supărat.
„M-a jignit de două ori. În 2008, când conduceam Barcelona cu 1-0 în minutul 86 și jucătorii săi nu ne-au dat mingea înapoi după ce băieții mei au trimis-o intenționat în afara terenului.
Nu puteam accepta ca o asemenea echipă să aibă un astfel de comportament. Am început să urlu la Guardiola, la Barcelona, la toți”, și-a amintit Il Luce.
„A doua oară, tot cu Shakhtar, în «optimile» Ligii, în 2015. El era antrenorul lui Bayern.
După 0-0 la Lvov, Kucher a fost eliminat chiar la startul returului și adversarii au înscris din penalty. Ne-au bătut cu 7-0 și l-am văzut pe Guardiola sărind de bucurie și la golul de 5-0, și la cel de 6-0. Trebuie să ne respectăm”.
Lucescu, după cearta cu Guardiola: „Eram pregătit să-mi anunț demisia”
A dezvăluit că, de supărare, după eșecul din 2008 a vrut să rezilieze contractul cu Shakhtar.
„În acel moment, eu eram pregătit să-mi anunț demisia la conferința de presă. Dar am avut discuții în vestiar și cu jucătorii, și cu Rinat Akhmetov.
Președintele (n.r. - care era și patronul clubului) mi-a transmis să nu cumva să fac asta. Le-a spus băieților că rămân până la finalul turului campionatului și se va lua o decizie după aceea”.
A rămas încă opt ani la Shakhtar, până în 2016.
Guardiola: „Unul dintre cei mai valoroși antrenori ai lumii”
Guardiola a uitat de „vergogna” și, în 2011, când a aflat la tragerea la sorți că Barcelona urma să joace cu Shakhtar în „sferturile” Ligii, catalanul a afirmat în presa spaniolă:
„Shakhtar are unul dintre cei mai valoroși antrenori ai lumii”.
Shakhtarul lui Lucescu era agresiv și avea multă calitate. A fost mereu dificil când l-am înfruntat pe Lucescu. Pep Guardiola
Și nu doar atât: „Știm foarte multe despre Shakhtar. O echipă solidă, cu mulți brazilieni în lot, iar tehnicianul e un vulpoi bătrân.
A câștigat Cupa UEFA și ne-a dat multe emoții în Supercupa Europei”.
Lucescu: „Pep ne va depăși pe toți, și pe mine, și pe Ferguson”
În 2021, înaintea finalei Ligii Campionilor, Manchester City - Chelsea (0-1), românul prevedea în Gazeta Sporturilor ce se va întâmpla cu Guardiola:
„Pep ne va depăși pe toți, și pe mine, și pe Ferguson. La ritmul în care câștigă, nu va fi o problemă.
E inteligent, întotdeauna se duce acolo unde își poate construi echipa, unde are toate resursele. Și la joc, și la trofee, e mereu foarte sus.
Întreaga lui carieră a rămas la cel mai înalt nivel. Barcelona, Bayern, Manchester City. Așa va fi până la capăt”.
Guardiola, care avea 31 de trofee atunci, a pierdut acea finală, dar a mai câștigat nouă cupe ulterior.
L-a întrecut pe Lucescu (40-35), însă mai are până la Ferguson (40-49). Acesta este Top 3 mondial all-time în fotbal!