Egal cu Cipru, 2-2, și ne-am mai anulat o șansă de calificare la Mondiale.

Totuși, pe câți îi mai surprinde că jucăm prost și ne arată fotbal naționale de mâna a doua? Dar ai noștri ce sunt?

Serios acum, nu are rost să ne enervăm! Nu știam cu cine defilăm? Adică, pe ce ne bazam?

După un 0-3 cu Canada, amical, ne trage de urechi Lucescu, amical, nici nu l-am dorit, insistă venerabilul, ne-au obligat FIFA și UEFA, mașterele, deci după 0-3 cu elevii lui Jesse Marsch un 2-2 cu Cipru care ne aruncă de pe orbita calificării la Mondiale.

Băieții au condus, apoi s-au menajat

Dar nu trebuie să ne supărăm, asta e valoarea. Cipru a obținut un egal care putea fi victorie dacă oamenii lui Apostolos Mantzios nu ratau singuri cu portarul în ultimele minute.

Echipă harnică și bine organizată, Cipru a jucat fotbal, a construit faze ofensive, și-a creat ocazii, a arătat determinare.

Ai noștri s-au mișcat binișor jumătate din prima repriză, au condus cu 2-0 prin golurile lui Drăguș, bravo Drăguș!, numai că apoi s-au complăcut cu ideea că lucrurile sunt rezolvate, că meciul va curge liniștit, cu economie de efort, să nu obosească, să își conserve energia pentru echipele lor de club micuțe și exotice. Vorba vine, exotice.

De ce îl schimbi pe Dobre? De ce îl ții pe Man?

Dacă am spune că au stupefiat schimbările lui Mircea Lucescu, ar fi prea puțin. O parte din explicație, doar o parte ține de profilul selecționerului de la începuturi și până în prezent.

Lucescu a fost toată cariera lui un antrenor prudent. Unii mai răi ar zice fricos. Organizarea jocului (temporizarea) a fost deviza lui, nu curajul asumat.

Mircea Lucescu

Puneți aici uzura inevitabilă dată de anii care au trecut peste el și veți avea explicația faptului Lucescu că l-a schimbat pe Dobre, activ și util până atunci, pentru a-l lăsa pe Man, inutil și autorul greșelii care ne-a costat golul doi al ciprioților. Veți vedea ce viitor are Man la PSV. Că acolo nu antrenează Lucescu.

Bucharest, we have a problem!

Când ești egalat și ție îți trebuie victorie, dar tu îi trimiți în teren pe Șut și pe Sorescu (!!??), sună alarma ca sirena lui Vasile Roaită la Atelierele Grivița. Uuuuu! Uuuu! Bucharest, we have a problem!

Una care înseamnă ori că vrei să conservi rezultatul, ceea ce este straniu, ori că ți-ai pierdut reperele, că ai uitat că îl ai totuși pe bancă pe Mitriță, ba chiar și pe Olaru.

Am observat că Lucescu s-a implicat în timpul jocului, ceea ce pledează cumva pentru el. Dar lipsa de reacție a jucătorilor semnifică faptul că autoritatea lui în fața acestora este simbolică.

Sunt multe de spus și două-trei zile vom tot vorbi despre asta. Apoi, ne vom întoarce la campionat unde ne vom reîntâlni cu Tzionis la UTA și cu Kyriakou la Dinamo. Frumos, nimic de zis.